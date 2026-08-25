Engañó a una adolescente ofreciéndole "un peluche" para abusar de ella en El Salvador

El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque condenó a Ever Adolfo Calles Sorto a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz en perjuicio de una adolescente de 13 años en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La promesa de un regalo terminó en una condena judicial luego de que el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas Oeste, que dictó 14 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz en perjuicio de una adolescente de 13 años.

El caso, confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), expone cómo la manipulación y el engaño fueron empleados para concretar el abuso en la zona central de El Salvador.

De acuerdo con la investigación de la FGR, la menor conoció al agresor identificado como, Ever Adolfo Calles Sorto, a través de una persona en común.

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Ambos mantuvieron comunicación durante aproximadamente tres meses mediante redes sociales, lo que permitió que el acusado ganara la confianza de la víctima.

El 16 de septiembre de 2024, Calles Sorto contactó a la adolescente por videollamada y le ofreció entregarle un peluche, citándola en el Polideportivo de Victoria. En ese lugar, el imputado sometió por la fuerza a la menor y consumó el abuso sexual.

La denuncia se formalizó cuatro meses después, cuando la menor comunicó lo sucedido a su madre, quien acudió a las autoridades.

A partir de ese momento, la Fiscalía General de la República inició la investigación y presentó las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

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El fallo fue emitido en presencia de Calles Sorto, quien escuchó la sentencia de prisión junto con la obligación de pagar una responsabilidad civil económica a favor de la víctima.

Esta condena se inscribe dentro de las acciones de la FGR para enfrentar los delitos sexuales contra menores en la región central del país, una problemática que mantiene la atención de instituciones de protección a la niñez y adolescencia.

La Fiscalía General de la República informó que Ever Adolfo Calles Sorto contactó a la víctima durante tres meses por redes sociales antes del abuso sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condena a 11 años de prisión por agresión sexual de una menor en Tonacatepeque

En otro caso reciente, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso 11 años de prisión a Lisandro Antonio Romero Palma por agresión sexual en menor o incapaz. La resolución, comunicada por la Fiscalía General de la República, corresponde a hechos ocurridos en septiembre de 2025 en una colonia del distrito de Tonacatepeque.

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Según la investigación de la FGR, Romero Palma se valió de la relación cercana con los familiares de la víctima para cometer el delito. El expediente indica que el acusado llegó a la vivienda de la menor para recoger unas pertenencias y, al encontrarla sola, la tocó indebidamente. Posteriormente, la amenazó con hacerle daño a su madre si contaba lo sucedido.

La Fiscalía General de la República señaló que Romero Palma aprovechó su relación con los familiares de la víctima para cometer la agresión sexual cuando la menor estaba sola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las amenazas, la víctima relató los hechos a sus familiares, quienes procedieron a interponer la denuncia. Durante el proceso judicial, el tribunal consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para dictar el fallo condenatorio. La audiencia se desarrolló en presencia del imputado, quien escuchó la sentencia sin incidentes adicionales.

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Ambos casos reflejan la labor de las instituciones encargadas de investigar y perseguir penalmente los delitos de agresión sexual contra menores de edad en El Salvador. Las resoluciones confirman la aplicación de la legislación vigente en materia de protección a la niñez y la adolescencia y subrayan la importancia de la denuncia para el esclarecimiento de los hechos.