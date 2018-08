Los informes anunciando la muerte de Bitcoin y el mercado de criptoactivos parecen exagerados ante los extraordinarios resultados financieros que varias de las empresas ligadas al sector continúan reportando incluso luego de ocho meses de un mercado bajista. Al menos esa es la opinión de los analistas de Sanford C. Bernstein & Co., que dicen que los ingresos generados por los exchanges de criptomonedas (casas de cambio de activos digitales) podrían más que duplicarse hasta alcanzar los USD 4.000 millones este año, en un informe titulado "Crypto Trading – the Next Big Thing is Here?" (Comercio de criptoactivos -¿La siguiente gran cosa está aquí?).