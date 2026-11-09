Estudiantes de Costa Rica crean tecnología que podría ahorrar hasta un 50% de agua en fincas agrícolas y destacan en competencia centroamericana

El proyecto InnoBIA utiliza sensores para medir la humedad y otras condiciones del suelo, con el objetivo de suministrar únicamente el agua que necesitan los cultivos. Crédito: Laura Rodríguez / UCR

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Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolló una tecnología que podría transformar la manera en que los agricultores utilizan el agua para regar sus cultivos. Se trata de un sistema inteligente que utiliza sensores y herramientas digitales para identificar cuándo las plantas necesitan agua y activar automáticamente el riego, evitando un consumo innecesario del recurso.

La iniciativa, denominada InnoBIA (Innovación en Biosistemas, Ingeniería y Agricultura), obtuvo el segundo lugar en el Hackatón Centroamericano de Innovación 5G, una competencia que reunió propuestas tecnológicas destinadas a resolver desafíos ambientales y productivos.

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El equipo está integrado por Andrés Corrales, Christopher Montero, Marcos Barrientos y Rebeca Herrera, estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas de la UCR.

La idea surgió después de varias visitas realizadas en 2023 a fincas de Llano Grande de Cartago, donde identificaron dificultades relacionadas con la disponibilidad de agua y los efectos de las condiciones climáticas sobre la producción agrícola.

Ante esta situación, decidieron desarrollar un prototipo capaz de monitorear las condiciones del suelo y automatizar el suministro de agua según las necesidades de los cultivos.

¿Cómo funciona la tecnología que podría ahorrar agua?

El sistema desarrollado por los universitarios incorpora sensores que miden variables como la humedad, temperatura y conductividad eléctrica del suelo, además de las condiciones ambientales y el flujo de agua utilizado durante el riego.

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Esta información es procesada mediante un microcontrolador que determina cuándo debe activarse una bomba para suministrar agua a las plantas.

Marcos Barrientos, uno de los integrantes del equipo, explicó que la tecnología utiliza un dispositivo ESP32 y un relé que controla el encendido de la bomba según los niveles de humedad establecidos.

“No se va a regar ni más ni menos de lo que la planta necesita”, señaló el estudiante.

La propuesta también incorpora conectividad 5G, que permite transmitir información hacia plataformas digitales, mientras que la tecnología LoRaWAN facilita la comunicación entre los sensores y el sistema de control.

Según los estudiantes, investigaciones científicas sobre tecnologías similares reportan reducciones en el consumo de agua de entre 20% y 50%.

Los estudiantes buscan probar su prototipo en una finca real y convertirlo en una solución comercial que permita a productores agrícolas optimizar recursos y reducir costos. Crédito: Laura Rodríguez / UCR

De las aulas universitarias a las fincas agrícolas

Uno de los principales desafíos del equipo consiste en trasladar su propuesta del ámbito académico a las actividades agrícolas cotidianas.

Para ello, los estudiantes planean instalar una versión compacta del sistema en una finca con producción real, donde podrán evaluar su funcionamiento y medir los posibles beneficios en el consumo de agua y electricidad.

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Además, buscan desarrollar un modelo de negocio que permita ofrecer la tecnología a productores con fincas de diferentes tamaños y tipos de cultivo.

La propuesta contempla servicios de instalación, mantenimiento y seguimiento de los equipos, con el objetivo de facilitar su utilización por parte de los agricultores.

Andrés Corrales explicó que las mentorías recibidas durante la competencia les permitieron analizar cómo convertir un proyecto universitario en una solución comercial.

“Enfrentarnos al reto de pasar de un prototipo académico a una propuesta viable que se pueda comercializar nos hizo pensar en cómo llevar esta tecnología a los productores agrícolas”, manifestó.

Costa Rica destaca en competencia regional de innovación

El Hackatón Centroamericano de Innovación 5G reunió a 46 participantes distribuidos en ocho equipos, quienes presentaron propuestas relacionadas con biodiversidad, agricultura inteligente y movilidad urbana.

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El primer lugar fue obtenido por PantheraID, un proyecto de monitoreo de fauna silvestre, mientras que InnoBIA alcanzó el segundo puesto y AgroSenser consiguió la tercera posición.

La gerente general de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII), Patricia Romero Figueredo, destacó la importancia de conectar los avances tecnológicos con las necesidades de la sociedad.

“La innovación se tiene que poner a la orden de la sociedad para poder desarrollar proyectos conjuntos que vayan a procurar un mejor país”, afirmó.

Cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvieron el segundo lugar en el Hackatón Centroamericano de Innovación 5G gracias a un proyecto de riego inteligente. Crédito: Laura Rodríguez / UCR

Como parte del reconocimiento, los proyectos destacados tendrán acceso a mentorías especializadas, oportunidades de vinculación con inversionistas y espacios de experimentación en el Testbed 5G de Costa Rica.

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Para los integrantes de InnoBIA, el siguiente desafío será demostrar que su tecnología puede funcionar fuera del laboratorio y convertirse en una herramienta accesible para los agricultores, en un contexto donde la gestión eficiente del agua representa una necesidad para la producción alimentaria y la sostenibilidad ambiental.