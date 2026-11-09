Costa Rica

Estudiantes de Costa Rica crean tecnología que podría ahorrar hasta un 50% de agua en fincas agrícolas y destacan en competencia centroamericana

Cuatro universitarios de la UCR desarrollaron un sistema de riego inteligente que utiliza sensores, automatización y conectividad 5G para optimizar el consumo de agua y electricidad. El proyecto obtuvo el segundo lugar en una competencia regional de innovación.

El proyecto InnoBIA utiliza sensores para medir la humedad y otras condiciones del suelo, con el objetivo de suministrar únicamente el agua que necesitan los cultivos. Crédito: Laura Rodríguez / UCR
El proyecto InnoBIA utiliza sensores para medir la humedad y otras condiciones del suelo, con el objetivo de suministrar únicamente el agua que necesitan los cultivos. Crédito: Laura Rodríguez / UCR
Guardar

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolló una tecnología que podría transformar la manera en que los agricultores utilizan el agua para regar sus cultivos. Se trata de un sistema inteligente que utiliza sensores y herramientas digitales para identificar cuándo las plantas necesitan agua y activar automáticamente el riego, evitando un consumo innecesario del recurso.

La iniciativa, denominada InnoBIA (Innovación en Biosistemas, Ingeniería y Agricultura), obtuvo el segundo lugar en el Hackatón Centroamericano de Innovación 5G, una competencia que reunió propuestas tecnológicas destinadas a resolver desafíos ambientales y productivos.

PUBLICIDAD

El equipo está integrado por Andrés Corrales, Christopher Montero, Marcos Barrientos y Rebeca Herrera, estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas de la UCR.

La idea surgió después de varias visitas realizadas en 2023 a fincas de Llano Grande de Cartago, donde identificaron dificultades relacionadas con la disponibilidad de agua y los efectos de las condiciones climáticas sobre la producción agrícola.

Ante esta situación, decidieron desarrollar un prototipo capaz de monitorear las condiciones del suelo y automatizar el suministro de agua según las necesidades de los cultivos.

¿Cómo funciona la tecnología que podría ahorrar agua?

El sistema desarrollado por los universitarios incorpora sensores que miden variables como la humedad, temperatura y conductividad eléctrica del suelo, además de las condiciones ambientales y el flujo de agua utilizado durante el riego.

PUBLICIDAD

Esta información es procesada mediante un microcontrolador que determina cuándo debe activarse una bomba para suministrar agua a las plantas.

Marcos Barrientos, uno de los integrantes del equipo, explicó que la tecnología utiliza un dispositivo ESP32 y un relé que controla el encendido de la bomba según los niveles de humedad establecidos.

“No se va a regar ni más ni menos de lo que la planta necesita”, señaló el estudiante.

La propuesta también incorpora conectividad 5G, que permite transmitir información hacia plataformas digitales, mientras que la tecnología LoRaWAN facilita la comunicación entre los sensores y el sistema de control.

Según los estudiantes, investigaciones científicas sobre tecnologías similares reportan reducciones en el consumo de agua de entre 20% y 50%.

Los estudiantes buscan probar su prototipo en una finca real y convertirlo en una solución comercial que permita a productores agrícolas optimizar recursos y reducir costos. Crédito: Laura Rodríguez / UCR
Los estudiantes buscan probar su prototipo en una finca real y convertirlo en una solución comercial que permita a productores agrícolas optimizar recursos y reducir costos. Crédito: Laura Rodríguez / UCR

De las aulas universitarias a las fincas agrícolas

Uno de los principales desafíos del equipo consiste en trasladar su propuesta del ámbito académico a las actividades agrícolas cotidianas.

Para ello, los estudiantes planean instalar una versión compacta del sistema en una finca con producción real, donde podrán evaluar su funcionamiento y medir los posibles beneficios en el consumo de agua y electricidad.

Además, buscan desarrollar un modelo de negocio que permita ofrecer la tecnología a productores con fincas de diferentes tamaños y tipos de cultivo.

La propuesta contempla servicios de instalación, mantenimiento y seguimiento de los equipos, con el objetivo de facilitar su utilización por parte de los agricultores.

Andrés Corrales explicó que las mentorías recibidas durante la competencia les permitieron analizar cómo convertir un proyecto universitario en una solución comercial.

“Enfrentarnos al reto de pasar de un prototipo académico a una propuesta viable que se pueda comercializar nos hizo pensar en cómo llevar esta tecnología a los productores agrícolas”, manifestó.

Costa Rica destaca en competencia regional de innovación

El Hackatón Centroamericano de Innovación 5G reunió a 46 participantes distribuidos en ocho equipos, quienes presentaron propuestas relacionadas con biodiversidad, agricultura inteligente y movilidad urbana.

El primer lugar fue obtenido por PantheraID, un proyecto de monitoreo de fauna silvestre, mientras que InnoBIA alcanzó el segundo puesto y AgroSenser consiguió la tercera posición.

La gerente general de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII), Patricia Romero Figueredo, destacó la importancia de conectar los avances tecnológicos con las necesidades de la sociedad.

“La innovación se tiene que poner a la orden de la sociedad para poder desarrollar proyectos conjuntos que vayan a procurar un mejor país”, afirmó.

Cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvieron el segundo lugar en el Hackatón Centroamericano de Innovación 5G gracias a un proyecto de riego inteligente. Crédito: Laura Rodríguez / UCR
Cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvieron el segundo lugar en el Hackatón Centroamericano de Innovación 5G gracias a un proyecto de riego inteligente. Crédito: Laura Rodríguez / UCR

Como parte del reconocimiento, los proyectos destacados tendrán acceso a mentorías especializadas, oportunidades de vinculación con inversionistas y espacios de experimentación en el Testbed 5G de Costa Rica.

Para los integrantes de InnoBIA, el siguiente desafío será demostrar que su tecnología puede funcionar fuera del laboratorio y convertirse en una herramienta accesible para los agricultores, en un contexto donde la gestión eficiente del agua representa una necesidad para la producción alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

Temas Relacionados

Costa RicaUCRuniversitariosahorro de aguafincas agrícolascompetencia centroamericana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre y su perro murieron tras un ataque armado en Limón, Costa Rica

El crimen ocurrió en Boston de Carrandí, provincia de Limón, donde el Organismo de Investigación Judicial identificó al fallecido como un hombre de 46 años de apellido Díaz

Un hombre y su perro murieron tras un ataque armado en Limón, Costa Rica

19 infantes han muerto en el Hospital Nacional de Niños por virus respiratorios en lo que va de 2026 en Costa Rica

La Dirección de Vigilancia sanitaria reveló que cuatro decenas de infantes reciben asistencia intensiva en el centro pediátrico capitalino, en medio de un agresivo incremento de patologías asociadas al rinovirus

19 infantes han muerto en el Hospital Nacional de Niños por virus respiratorios en lo que va de 2026 en Costa Rica

Dos universidades de Costa Rica reciben reconocimiento por contratar trabajadores mayores de 45 años: suman más de 900 colaboradores

La Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM) fueron distinguidas por AGECO por sus políticas de inclusión laboral. Ambas instituciones contrataron a 50 personas mayores de 45 años durante 2026 y se ubicaron entre las tres organizaciones más destacadas en generación de empleo para esta población.

Dos universidades de Costa Rica reciben reconocimiento por contratar trabajadores mayores de 45 años: suman más de 900 colaboradores

Costa Rica registra 63 contagios humanos por gusano barrenador y los adultos mayores son los más afectados

El Ministerio de Salud alertó que los adultos mayores representan casi la mitad de los pacientes afectados en el territorio nacional, mientras que las provincias costeras reportan las tasas más elevadas del país

Costa Rica registra 63 contagios humanos por gusano barrenador y los adultos mayores son los más afectados

Propone eliminar requisito a médicos subespecialistas para reducir listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social

Una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y una diputada oficialista busca que los profesionales puedan ejercer su subespecialidad sin tener que cumplir un tercer periodo de servicio social obligatorio.

Propone eliminar requisito a médicos subespecialistas para reducir listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social

TECNO

Aire acondicionado vs. ventilador: cuál conviene realmente este verano

Aire acondicionado vs. ventilador: cuál conviene realmente este verano

El banco central de Australia advirtió que el auge de la IA empuja los precios al alza

Epic Games Store prepara soporte oficial para SteamOS, aunque Fortnite en Steam Deck tendrá que esperar

Xbox Series X|S recibe una mejora clave de rendimiento, pero hay un problema: depende de los desarrolladores

“La innovación no debería consistir en hacer una PS6 de 1.200 dólares”: Shawn Layden, exjefe de PlayStation, pide frenar la escalada de precios en consolas

ENTRETENIMIENTO

Bug Hall, actor de ‘Los pequeños traviesos’, responde a las críticas por pedir dinero para mantener a su familia

Bug Hall, actor de ‘Los pequeños traviesos’, responde a las críticas por pedir dinero para mantener a su familia

La vez que Pelé le rompió un dedo a Sylvester Stallone durante el rodaje de una película

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

Sylvester Stallone revela el momento en que comenzó su competencia con Arnold Schwarzenegger: “Me gusta desafiar”

El ex esposo de Khloé Kardashian, Lamar Odom, revela cuánto dinero ha ganado en su primera semana en OnlyFans

MUNDO

El canciller Friedrich Merz anunció que propondrá a Ilse Aigner para ser la primera presidenta de Alemania

El canciller Friedrich Merz anunció que propondrá a Ilse Aigner para ser la primera presidenta de Alemania

Los rebeldes hutíes atacaron el distrito financiero de Riad y alcanzaron una torre de la mayor petrolera de Arabia Saudita

El partido de Mandela obtuvo sus peores resultados en elecciones municipales en Sudáfrica: “El pueblo ha hablado”

Al menos 7 muertos y 112 heridos tras el choque de dos trenes de pasajeros en Egipto

Un grado de diferencia puede determinar el sexo de los caimanes y poner en riesgo la supervivencia de su especie