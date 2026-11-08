Costa Rica registró 40 casos de malaria por transmisión local y Crucitas concentró el 75%

Costa Rica acumuló 40 casos de malaria por transmisión local durante 2026, según el Ministerio de Salud. (REUTERS/Baz Ratner)

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Costa Rica acumuló 40 casos de malaria por transmisión local durante 2026, de los cuales 19 fueron autóctonos y 21 introducidos, según el Boletín Epidemiológico N° 41 de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. El informe, publicado el 6 de noviembre y con datos hasta la semana epidemiológica 42, sitúa a Crucitas, en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos, como el principal foco de transmisión dentro del país.

La transmisión local comprende los contagios adquiridos dentro de Costa Rica. De los 40 casos registrados, 19 fueron autóctonos y 21 introducidos, según la clasificación epidemiológica del Ministerio de Salud.

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El foco de Crucitas concentró 30 de los 40 casos de transmisión local, equivalente al 75% del total. Allí se identificaron 15 infecciones autóctonas y 15 introducidas. La mayoría de las personas afectadas reside en el distrito de Cutris, mientras que la localidad de El Roble sumó 15 casos.

El Ministerio de Salud vinculó la propagación de malaria con la minería artesanal de oro y la movilidad fronteriza. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

El Ministerio de Salud asoció la concentración de casos con las características de la zona, donde existe minería artesanal de oro y una alta movilidad de población en el área fronteriza con Nicaragua. Entre los casos de transmisión local, 18 personas, el 45%, se dedicaban a actividades de minería artesanal, todos dentro del foco de Crucitas.

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La distribución de los contagios muestra que el problema no se limitó a ese sector de la Región Huetar Norte. El foco de Los Chiles registró cinco infecciones locales, dos autóctonas y tres introducidas. También se informaron tres casos introducidos en la Región Chorotega, un caso autóctono en Matina y otro en Las Horquetas de Sarapiquí, cuyo origen de infección aún no había podido establecerse.

El boletín indicó que 38 de los 40 casos de transmisión local fueron causados por Plasmodium vivax, especie que representó el 95% de las infecciones registradas. Los dos restantes correspondieron a Plasmodium falciparum: uno introducido en Crucitas y uno autóctono en Matina.

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Los hombres representaron el 75% de los pacientes con malaria y nueve personas requirieron hospitalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hombres concentraron el 75% de los contagios locales de malaria en Costa Rica

Los hombres representaron el 75% de los contagios locales, con 30 casos, frente a 10 mujeres. La edad mediana fue de 33 años, con un rango de entre un año y 68 años. El informe también señaló que 27 de los pacientes eran nicaragüenses y 13 costarricenses. Nueve personas requirieron hospitalización, equivalente al 22,5% de los afectados, aunque no se notificaron defunciones.

En las semanas epidemiológicas 41 y 42 se detectaron tres nuevos casos introducidos por P. vivax en la localidad de El Parque, en Los Chiles. Los diagnósticos se realizaron entre el 19 y el 23 de octubre, y el tercero surgió durante una búsqueda reactiva en el entorno de los primeros pacientes. Con esos hallazgos, el foco de Los Chiles volvió a registrar transmisión local.

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Aunque la cifra de 40 casos representa una reducción frente a los 454 contagios locales notificados en 2023 y los 220 de 2024, el registro supone un aumento de 150% respecto de 2025, cuando se contabilizaron 16. El Ministerio de Salud atribuyó el incremento de este año, principalmente, al brote en Crucitas.