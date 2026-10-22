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Anthropic presentó Claude Duet, un asistente de IA que sigue trabajando con el teléfono apagado

El agente, pensado para profesionales y pequeños negocios, llega como prueba limitada a suscriptores pagos de Claude en Estados Unidos

Anthropic lanza un nuevo agente de IA llamado Claude Duet, el cual puede realizar tareas hasta cuando tengas el celular apagado.
Anthropic lanza un nuevo agente de IA llamado Claude Duet, el cual puede realizar tareas hasta cuando tengas el celular apagado. (Anthropic)
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Anthropic presentó el miércoles Claude Duet, un agente de inteligencia artificial que vigila las aplicaciones conectadas de un usuario, envía un resumen cada mañana y completa tareas por su cuenta, incluso con el teléfono o la computadora apagados. La empresa lo lanzó como prueba limitada, por lista de espera, para suscriptores pagos de Claude en Estados Unidos.

El agente funciona sobre el modelo Opus 5.5 y se construyó, según Anthropic, para “profesionales y pequeños empresarios con más tareas de las que pueden seguir”. Cada mañana arma un resumen con lo más urgente de las aplicaciones que el usuario conectó y, durante el día, revisa esas cuentas cada pocas horas para avisar solo cuando algo lo requiere.

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Entre las tareas que puede ejecutar, Anthropic menciona agendar reuniones, revisar facturas pendientes en programas como QuickBooks o Stripe, redactar mensajes de seguimiento para clientes, armar proyecciones financieras y construir aplicaciones web sencillas. Claude Duet opera desde una computadora virtual con su propio navegador, por lo que puede seguir trabajando aunque el dispositivo del usuario esté apagado.

Anthropic lanza su propio agente de IA proactivo para empresas y profesinoales, Claude Duet.
Anthropic lanza su propio agente de IA proactivo para empresas y profesinoales, Claude Duet.

La aplicación está disponible como descarga independiente para iOS y Android, además de la versión web en claude.ai. Por ahora solo alcanza a suscriptores de los planes Pro, de 20 dólares mensuales, y Max, desde 100 dólares mensuales, en Estados Unidos. Anthropic no anunció fecha para extenderlo a los planes de equipos ni empresariales.

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“Comprueba contigo antes de actuar en tu nombre”, explicó Anthropic sobre el funcionamiento del agente. Antes de enviar un mensaje, hacer un pago, firmar un documento o borrar información, Claude Duet muestra exactamente qué va a hacer y espera la aprobación del usuario. Operaciones como mover dinero entre cuentas o comprar acciones quedan fuera de su alcance aunque el usuario lo autorice.

Cómo protege la información sensible

Anthropic incorporó un clasificador y una instrucción de seguridad diseñados para bloquear pedidos de compartir datos considerados de máximo riesgo, como números de tarjetas de crédito o documentos de identidad. Información sobre salud o finanzas personales solo se comparte si el usuario lo pide de manera explícita, según la compañía.

El agente tampoco accede de forma directa a contraseñas ni a tokens de inicio de sesión: ese manejo de credenciales sigue el mismo diseño que usan otros productos de Anthropic. La empresa dijo que equipos internos y una firma externa sometieron a Claude Duet a pruebas de penetración antes del lanzamiento, y que el producto queda cubierto por su programa de recompensas por fallas de seguridad.

Anthropic reconoció límites propios de una versión temprana: el agente “todavía puede malinterpretar un hilo de mensajes o calcular mal qué es urgente”, y es menos confiable para trámites personales como reservar pasajes, un área en la que, según la compañía, no es tan sólido como en tareas de trabajo.

Anthropic señaló que su agente de IA aún se encuentra en fase de prueba y que solo estará disponible en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Anthropic señaló que su agente de IA aún se encuentra en fase de prueba y que solo estará disponible en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La disputa por el asistente que trabaja solo

Claude Duet llega casi un mes y medio después de que Google, Meta y OpenAI presentaran sus propias versiones de un agente que funciona en segundo plano sin que el usuario abra una conversación. Google mostró Gemini Spark en su conferencia I/O del 19 de mayo; Meta lanzó Muse el 8 de septiembre, y OpenAI presentó Dots el 29 de septiembre en su evento para desarrolladores.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, dijo el mismo miércoles, durante la presentación de resultados trimestrales de la empresa, que más de 10 millones de personas en Estados Unidos y Canadá activaron un agente personal de Muse en el último mes y medio.

A diferencia de Meta y OpenAI, que promocionan sus agentes para tareas cotidianas como hacer reservas, Anthropic definió a Claude Duet como una herramienta pensada sobre todo para el trabajo, según indicó la empresa. CNBC señaló que los productos de la competencia ya muestran una adopción real entre los usuarios, mientras que Duet recién empieza su prueba.

Anthropic señaló que Claude Duet está diseñado para el trabajo. REUTERS/Carlos Barria
Anthropic señaló que Claude Duet está diseñado para el trabajo. REUTERS/Carlos Barria

En el costo de entrada también hay diferencias: el plan Pro de Anthropic, a 20 dólares mensuales, resulta más barato que el ingreso mínimo a Dots, agrupado en el plan de 100 dólares de ChatGPT Pro, aunque Muse ofrece una versión gratuita que ninguno de los otros dos agentes tiene.

Anthropic no publicó cifras sobre cuántas personas probaron Claude Duet hasta ahora, ni datos de incidentes de seguridad durante las pruebas internas, ni estimaciones del tiempo o el costo que ahorra cada tarea, según remarcó el sitio especializado VentureBeat tras revisar el anuncio.

La compañía dijo que compartirá más información sobre las protecciones de seguridad de Claude Duet “en los próximos días” y que, por ahora, no hay fecha definida para abrir el acceso a los planes de equipos y empresas ni para sacar el producto de la lista de espera.

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