Olimpia visita al Cartaginés por las semifinales de la Copa Centroamericana

Olimpia visita a Cartaginés en Costa Rica en el partido de ida de las semifinales del torneo regional.. EFE/ Gustavo Amador

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El boleto a la final comienza a disputarse esta noche para Olimpia, que tendrá que superar al Cartaginés en su propio estadio si quiere dar el primer paso hacia la definición del título regional.

Los dirigidos por Eduardo Espinel llegan a esta instancia con la responsabilidad de representar al fútbol hondureño y con el objetivo de conseguir un resultado que les permita encarar el partido de vuelta con opciones claras de clasificación.

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La visita no será sencilla. El conjunto costarricense intentará aprovechar el respaldo de su afición para tomar ventaja en la serie, mientras que los albos buscarán imponer su propuesta y demostrar que también tienen argumentos para competir lejos de Tegucigalpa.

En la antesala del compromiso, Espinel se refirió al favoritismo que puede representar jugar en casa y reconoció que Cartaginés cuenta con ese factor a su favor para el primer encuentro.

“Cartaginés es favorito acá, no tengo duda, como vamos a ser favoritos nosotros en Tegucigalpa”, expresó el entrenador uruguayo, quien también dejó clara la mentalidad con la que su equipo afrontará el desafío.

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“Nosotros venimos a ganar acá, no venimos a especular”, sentenció.

El mensaje del estratega refleja la intención de Olimpia de buscar protagonismo desde el primer partido, aunque deberá encontrar el equilibrio entre la vocación ofensiva y la solidez necesaria para evitar que el rival aproveche los espacios.

Espinel apuesta por el funcionamiento colectivo

Para el entrenador olimpista, una de las claves del rendimiento del equipo durante la competencia ha sido la capacidad de responder como grupo, sin depender exclusivamente de las actuaciones individuales.

El entrenador uruguayo priorizó el trabajo colectivo del equipo por encima de las individualidades. EFE/Sebastiao Moreira

“Por encima de cualquier individualidad está el trabajo en equipo”, señaló Espinel, al destacar la importancia de mantener una idea de juego colectiva en una fase donde los detalles pueden marcar la diferencia.

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La semifinal exigirá concentración durante todo el encuentro, especialmente ante un rival que buscará hacerse fuerte en casa. Olimpia necesitará que sus líneas trabajen de manera coordinada, que el mediocampo logre controlar los momentos del partido y que sus atacantes aprovechen las oportunidades que se presenten.

El técnico también considera que la experiencia acumulada en la edición anterior de la Copa Centroamericana ha servido para fortalecer al plantel.

Cartaginés venció 3-2 a Deportivo Saprissa el 16 de septiembre de 2026 y alcanzó por primera vez las semifinales de la Copa Centroamericana. (Cortesía: Concacaf)

Cartaginés quiere aprovechar su estadio

Cartaginés tendrá la misma ambición, con la diferencia de que contará con el respaldo de su público en este primer capítulo. El duelo enfrenta a dos equipos que buscan abrirse camino hacia el título regional y que llegan a esta instancia con la obligación de responder en un momento decisivo.

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La cita está programada para las 8:30 de la noche, hora de Honduras, los albos, por su parte, deberán evitar que el entusiasmo local se traduzca en dificultades tempranas. Mantener el orden defensivo, administrar la posesión y elegir bien cuándo acelerar en ataque serán aspectos determinantes para competir en Cartago.

La cita está programada para las 8:30 de la noche, hora de Honduras y Costa Rica. El balón comenzará a rodar con un objetivo claro para ambos clubes: tomar ventaja en la semifinal y acercarse a la final de la Copa Centroamericana.