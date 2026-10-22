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Tras un nuevo bombardeo letal contra civiles, Zelensky denunció la conducta de Rusia: “No ha habido un cambio real en su actitud”

Apenas concluida la última ronda de negociaciones mediada por Washington, el Kremlin ordenó otro ataque contra infraestructuras energéticas. El presidente ucraniano dijo que 21 misiles balísticos y más de 200 drones impactaron en diferentes regiones del país

Nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, respondió con sarcasmo al bombardeo masivo que Rusia descargó sobre Ucrania apenas horas después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff calificara de “constructivas” sus conversaciones con Vladimir Putin en San Petersburgo.

El mandatario denunció que 21 misiles balísticos y más de 200 drones impactaron contra varias regiones del país, incluida Kiev, y utilizó una referencia irónica a los elogios que el mediador de Estados Unidos había dedicado al líder ruso, al que describió como “humanitario” por liberar a un ciudadano estadounidense preso en territorio ruso.

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Los ‘humanitarios’ rusos han lanzado desde la pasada noche contra Kiev tres olas de misiles balísticos”, escribió Zelensky en la red social X. El jefe de Estado detalló que los proyectiles alcanzaron edificios residenciales, infraestructuras energéticas, una estación de trenes, instalaciones del metro, centros comerciales y negocios de distintos tipos. “Incluso un monasterio ha sufrido daños”, agregó.

Dos bomberos con uniformes de protección y mangueras trabajan frente a una estructura metálica colapsada envuelta en llamas durante la noche
Un equipo de bomberos extingue las llamas entre los escombros de un edificio destruido tras los ataques rusos contra Ucrania

El bombardeo llegó justo después de una nueva ronda de negociaciones

El presidente ucraniano subrayó que la ofensiva se produjo inmediatamente después de concluir la última ronda de contactos indirectos entre Kiev y Moscú, mediados por Washington. Las conversaciones habían comenzado el martes en Oslo, donde Witkoff se reunió con Zelensky y varios líderes europeos, y se cerraron el miércoles con el encuentro del emisario con Putin en San Petersburgo. Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, participó por videoconferencia.

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Casi justo después de una nueva serie de conversaciones, Rusia lanza un ataque. Esto viene a decir que su actitud no ha cambiado ante todo lo que está ocurriendo”, afirmó Zelensky, para quien el bombardeo demuestra que no huboun cambio real” en la postura del Kremlin respecto a las negociaciones de paz.

Estructura metálica en llamas durante la noche, con mangueras sobre el suelo mojado y un vehículo de bomberos a la derecha
Un camión de bomberos asiste en la extinción de un fuego que consume una instalación en Ucrania tras una oleada de ataques rusos

El líder ucraniano insistió en reclamar más ayuda militar, entregas rápidas de misiles, capacidad para destruir los lanzadores de misiles balísticos rusos y sanciones adicionales contra Rusia.

“Cuando Rusia responde a las negociaciones con misiles balísticos, se necesita presión real sobre Rusia para que dé pasos diferentes, pasos para detener la matanza”, expresó.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta de Volodímir Zelenski con un texto redactado en español
El mensaje del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la red social X

Trump aseguró que nunca se estuvo “tan cerca” de un acuerdo de paz

En las últimas horas, Donald Trump se mostró optimista. El presidente estadounidense estimó que nunca se ha estado “tan cerca” de poner fin a la guerra que Rusia inició con su invasión en febrero de 2022. Witkoff, por su parte, señaló en redes sociales que las conversaciones con el líder ruso fueron “constructivas”, aunque admitió que “aún queda trabajo importante por hacer”.

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas que Rusia está “en principio dispuesta a reanudar” las conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos a mediados de noviembre, después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en ese país.

Sin embargo, también restó importancia a los avances: aseguró que Witkoff informó a Putin sobre “algunos aspectos nuevos en los planteamientos de los europeos y de Kiev”, pero que “en realidad no tenían mucho contenido”.

Un chorro de agua apaga un gran fuego entre escombros oscuros y restos de estructuras metálicas colapsadas
Los bomberos arrojan agua para sofocar las llamas entre las estructuras destruidas tras una serie de ataques rusos en territorio ucraniano

Putin rechaza el diálogo directo con Zelensky y busca una cumbre con Trump y Xi Jinping

Putin, quien ordenó la invasión de Ucrania, ha rechazado de manera sistemática las conversaciones cara a cara con Zelensky e insiste en que Moscú pretende apoderarse de la totalidad del Donbás, la región del este ucraniano que su ejército ya controla en su mayor parte.

En paralelo, Ushakov reveló que durante la reunión se planteó la preparación de una cumbre entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen para el próximo mes, y la calificó como “la primera reunión de este tipo en la historia”.

Por su parte, Zelensky confirmó que Ucrania respalda la reanudación de las conversaciones trilaterales con Moscú y Washington. “La parte estadounidense propone organizar esta reunión lo antes posible. Estamos a favor de ello”, dijo a los periodistas.

Las discusiones continuarán a nivel técnico entre los tres países, según indicó Witkoff. La reunión del miércoles fue la novena entre el emisario estadounidense y el presidente ruso desde que Trump regresó al poder en enero de 2025.

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