El Parlamento Europeo le otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos

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El Parlamento Europeo otorgó este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional y a sus trabajadores, presionados por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones contra sus jueces y fiscales, dijeron a EFE dos fuentes parlamentarias.

El premio para la Corte Penal Internacional, que había sido nominada por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026.

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Aunque partía como favorito el líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, que contaba con la nominación de dos grupos parlamentarios, finalmente en el voto a puerta cerrada la CPI ha obtenido una “mayoría de los votos emitidos”, con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.

Lissu tenía el respaldo de populares y ultraconservadores, mientras que la ultraderecha de Patriotas por Europa optó por no votar en la última y definitiva ronda, dijo a EFE una fuente parlamentaria.

¿Qué es la CPI?

La Corte Penal Internacional (CPI) nació en 2002 con la idea de que ni jefes de Estado ni comandantes militares quedaran fuera del alcance de la justicia por crímenes más graves, y más de dos décadas después, investiga conflictos desde Ucrania hasta Palestina y Afganistán, mientras afronta una fuerte presión política y financiera desde Estados Unidos.

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Creada por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente, y tiene hoy 125 Estados miembros que le otorgan jurisdicción para juzgar personas -no países- por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando la justicia nacional no pueda o no quiera hacerlo.

La ex jueza de la Corte Penal Internacional Navi Pillay, ganadora del premio Nobel de la Paz 2026, en La Haya, Holanda. (AP Foto/Patrick Post)

En los últimos años, se ha situado en el centro de algunas de las principales disputas geopolíticas, especialmente después de ordenar, en 2023, el arresto del presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación de niños ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia, lo que le ha traído amenazas y órdenes de detención emitidas desde Moscú.

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En noviembre de 2024 aprobó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, motivo por el que la Administración de Donald Trump sancionó al tribunal y a varios de sus funcionarios.

Estas sanciones amenazan directamente la propia supervivencia operativa del tribunal, puesto que han complicado el acceso de la CPI al sistema financiero y a proveedores internacionales.

El premio Sájarov

El premio Sájarov, dotado con 50.000 euros y nombrado en honor al físico soviético y disidente político Andréi Sájarov, reconoce la labor de personas, grupos y organizaciones que han contribuido de forma destacada a la protección de la libertad de pensamiento.

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El TPI, el tanzano Tundu Lissu y las hermanas iraníes Tarané y Romina Rahimi, finalistas del premio Sájarov 2026

Desde su creación en 1988 lo han recibido personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas.

El galardón de este año se entregará en una ceremonia el próximo 16 de diciembre durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

(Con información de EFE)