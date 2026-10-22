Las cifras detrás del presupuesto nicaragüense para 2027

El plan económico estatal proyecta elevar el cobro de impuestos, pero destinará menos recursos a los sectores vulnerables frente a una inflación creciente que reducirá todavía más el poder adquisitivo de las familias. (Imagen de cortesía)

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El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027, que contempla un superávit global de USD 734.4 millones, equivalente al 2.8% del producto interno bruto (PIB) del país.

La iniciativa prevé ingresos por 195.136,7 millones de córdobas (USD 5.327,9 millones) y gastos por 168.238 millones de córdobas (USD 4.593,5 millones), según expuso Reyes durante su comparecencia ante el Parlamento.

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La diferencia entre ambos rubros arroja un excedente de 26.898,7 millones de córdobas. El monto representa el 13,8% de los ingresos totales que el régimen espera recaudar durante el próximo ejercicio fiscal.

“Con esto, hemos llegado a acumular siete años consecutivos de cuentas fiscales superavitarias”, afirmó el titular del banco emisor estatal, según EFE.

Los ingresos tributarios concentrarán el 94% de la recaudación

El proyecto enviado al Legislativo calcula que los ingresos de 2027 serán 13,6% superiores a los previstos inicialmente en el presupuesto de 2026. La principal fuente de recursos serán los tributos, con una proyección de USD 5.010,1 millones.

Esa cifra representa el 94% del total de los ingresos estimados. En relación con el tamaño de la economía, los recursos previstos equivalen al 20,6% del PIB, indicó Reyes ante los diputados.

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El presupuesto de gastos, en tanto, registraría un incremento interanual de 0,9% frente a la asignación aprobada para 2026. Del total previsto para el próximo año, el 32,1% se destinará a gasto corriente y el 67,9% a gasto de capital.

Los desembolsos presupuestados para 2027 equivalen al 17,7% del PIB. La mayor parte de los fondos se concentrará en inversiones de capital, según el desglose presentado por el presidente del Banco Central de Nicaragua.

Daniel Ortega gesticula junto a una caja fuerte con fajos de billetes frente a un hombre con la billetera vacía, en alusión al pago de la deuda en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen prevé un crecimiento económico de 3,7% en 2027

Reyes explicó que el proyecto se elaboró con una previsión de crecimiento económico de 3,7% para 2027. El cálculo oficial también contempla una inflación anual de 3%, una tasa de ocupación de 97% y un deslizamiento de 0% de la moneda nacional frente al dólar.

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El funcionario señaló que el régimen espera que el sistema financiero mantenga su expansión, con aumentos tanto en los depósitos como en la cartera de créditos.

“Prevemos que el sistema financiero continúe acompañando este dinamismo, con los depósitos y el crédito creciendo”, sostuvo Reyes. Añadió que las previsiones oficiales fijan un precio de USD 97 por barril de petróleo y la continuidad de la estabilidad en el tipo de cambio oficial.

Para este año, las estimaciones del banco emisor sitúan la expansión de la economía de Nicaragua entre 3,5% y 4,5%, mientras que la inflación anual podría ubicarse entre 2,5% y 3,5%.

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Las cifras oficiales indican que el PIB nicaragüense creció 4,9% en 2025. El nuevo presupuesto toma como referencia esa evolución y las proyecciones macroeconómicas elaboradas por las autoridades monetarias y fiscales.

Vista general de los diputados del Parlamento de Nicaragua, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

El Parlamento deberá aprobar el presupuesto antes del 15 de diciembre

Tras su presentación ante el pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto fue remitido a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, que deberá analizarlo y emitir un dictamen para su posterior tratamiento legislativo.

La normativa nicaragüense establece que el Presupuesto General de la República debe recibir aprobación antes de que concluya el actual período legislativo, previsto para el 15 de diciembre.