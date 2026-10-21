Qué territorios podría perder Ucrania si las fronteras con Rusia se fijan donde está hoy el frente de batalla

Un soldado en la línea del frente en Donesk (REUTERS/Zohra Bensemra)

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aceptó por primera vez congelar las líneas del frente con Rusia tal como están ahora para alcanzar un alto el fuego, una concesión que implica resignar cerca del 25% del territorio ucraniano ocupado por las fuerzas de Vladimir Putin desde 2022. Por su parte, Rusia aceptó reanudar conversaciones de paz con Ucrania desde el 10 de noviembre.

La declaración de Zelensky se produjo horas después de que el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) documentara que el ejército ruso perdió terreno en el frente y que una contraofensiva ucraniana desarticuló el plan de Moscú para cercar las principales ciudades del este.

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“Creo que esta es la manera realista de terminar esta guerra”, afirmó el mandatario ucraniano en una entrevista con el programa FOX & Friends. Ante la pregunta directa de si aceptaría un acuerdo que congele la situación actual, en la que Ucrania conserva más del 75% de su territorio, Zelensky fue categórico: “Sí. Tenemos que congelar. Lo llamamos alto el fuego o detener las muertes, como lo llamó el presidente Trump. Congelar y parar”.

La oferta llegó en momentos en que el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, llegara a San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, y un día después de que el propio Trump exigiera desde la Casa Blanca que Zelensky cerrara un acuerdo con Moscú o enfrentaría consecuencias “muy negativas”.

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El frente de guerra en Ucrania (Infografía Infobae)

La Operación Vivaldi frenó la pinza rusa sobre el Cinturón de Fortalezas en Donetsk

La concesión diplomática del presidente ucraniano se produce cuando el frente de batalla muestra señales favorables para Ucrania en varios sectores clave. Según el informe del ISW de este martes, las fuerzas ucranianas completaron la Operación Vivaldi, una contraofensiva que desarticuló la pinza norte con la que el ejército ruso pretendía rodear el denominado Cinturón de Fortalezas —las ciudades de Slovyansk, Kramatorsk y Druzhkivka— en el óblast de Donetsk.

El plan ruso consistía en rodear esas ciudades por el noroeste a través de Lyman y Svyatohirsk, para enlazar con otro esfuerzo de envolvimiento desde el suroeste, en la dirección de Dobropillya. La Operación Vivaldi frustró esa maniobra y obligó al ejército ruso a adoptar un enfoque de asalto frontal al este de Slovyansk y Kramatorsk, es decir, contra las defensas ucranianas mejor preparadas, una opción mucho más costosa en hombres y material.

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El comandante del 3er Cuerpo de Ejército ucraniano, el general de brigada Andrii Biletskyi, informó el 19 de octubre que sus tropas alcanzaron el río Zherebets, lo que acortó la línea del frente y les permitió establecer posiciones defensivas más densas con mejor cobertura de drones y artillería. Para retomar cualquier ofensiva en la dirección de Lyman, las fuerzas rusas deberán cruzar nuevamente ese río.

Rusia perdió 122 kilómetros cuadrados de territorio desde septiembre

El ISW evaluó que las fuerzas rusas sufrieron una pérdida neta de 122 kilómetros cuadrados entre el 1 de septiembre y el 16 de octubre; y que desde el 1 de enero sus avances totales apenas superan los 100 kilómetros cuadrados en toda la línea de contacto. La Operación Vivaldi, junto con otras contraofensivas ucranianas en las direcciones de Oleksandrivka y Kupyansk durante 2026, permitió a Ucrania disputar la iniciativa operacional a lo largo de todo el frente y detener virtualmente los avances rusos.

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La contraofensiva también degradó a la 144ª División de Fusileros Motorizados rusa (20º Ejército Combinado de Armas, Distrito Militar de Moscú) hasta el punto de que, según Biletskyi, dejó de existir como fuerza militar organizada.

Rusia deberá reconstituir esa unidad para cualquier operación futura en la dirección de Lyman, una exigencia adicional para un sistema de reclutamiento bajo presión creciente: las bajas rusas superan los 40.000 muertos y heridos mensuales desde el verano, y los costos de los contratos de alistamiento voluntario se dispararon al punto de que Putin evalúa un llamado a reservistas involuntarios, una medida políticamente impopular.

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El ISW evaluó que las fuerzas rusas sufrieron una pérdida neta de 122 kilómetros cuadrados entre el 1 de septiembre y el 16 de octubre (Europa Press/Contacto/Madeleine Kelly)

Sin avances rusos confirmados en Kupyansk, Slovyansk ni Kostyantynivka

Los efectos de la Operación Vivaldi se extienden más allá de Lyman. El ISW informó que las fuerzas rusas en la dirección de Kupyansk enfrentan dificultades crecientes para reforzar y consolidar posiciones debido a la densidad de drones ucranianos, que interceptan los refuerzos en rutas conocidas antes de que lleguen a las posiciones avanzadas. Fuentes que informan sobre la Agrupación Occidental rusa señalaron que el mando militar no brinda apoyo efectivo a esas unidades ni facilita su repliegue.

En las tres líneas de aproximación rusas al Cinturón de Fortalezas —desde el este hacia Slovyansk, desde el sur hacia Kostyantynivka y desde el suroeste a través de Dobropillya— el ISW no registró avances territoriales el 19 ni el 20 de octubre.

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Las fuerzas rusas intensificaron, sin embargo, las operaciones ofensivas hacia Serhiivka, al oeste de Pokrovsk, con ataques de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, misiones de izado de bandera y tentativas de infiltración que priorizan condiciones de niebla y lluvia.

El Kremlin fabrica avances ficticios mientras sus tropas se infiltran sin consolidar

En el sur, el Ministerio de Defensa ruso afirmó este martes que la Agrupación Oriental capturó Tymoshivka, al noroeste de Hulyaipole, una localidad ubicada a al menos 12 kilómetros de la extensión más avanzada que el ISW tiene registrada para las fuerzas rusas. El instituto calificó estas afirmaciones como parte de un “esfuerzo sistemático de guerra cognitiva para fabricar éxitos tácticos en áreas donde las fuerzas rusas no mantienen posiciones permanentes”, con el objetivo de retratar una línea del frente en colapso que contradice toda la evidencia disponible.

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El comandante de un batallón ucraniano en Hulyaipole describió asaltos motorizados y mecanizados con motocicletas, vehículos todoterreno, blindados de combate y transportes de personal a lo largo de la semana, en un intento ruso por dar sustancia a esa realidad exagerada.

El único avance ruso confirmado por el ISW en el eje sur fue un progreso menor en el sur de Novodanylivka, al sur de Orikhiv, en el óblast de Zaporizhzhia.

El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS)

Gerasimov presentó a Putin cifras que el ISW contradice con evidencia cartográfica

Las cifras del campo de batalla contrastan con las que el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, presentó a Putin el 16 de octubre en un puesto de mando. Gerasimov aseguró que las fuerzas rusas habían tomado más de 1.800 kilómetros cuadrados y 92 asentamientos desde el 1 de septiembre, atribuyó a Rusia un avance de 6.500 kilómetros cuadrados en lo que va del año y afirmó que las tropas se encontraban a cinco kilómetros de la ciudad de Zaporizhzhia.

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El ISW desmintió cada uno de esos datos. Según sus mediciones, la distancia real a Zaporizhzhia es de al menos 21 kilómetros, Ucrania todavía controla el 20,4% del óblast de Donetsk y el 24,6% del de Zaporizhzhia, y no encontró pruebas del cerco que Gerasimov anunció en el norte de Kharkiv. El Estado Mayor ucraniano calificó la exposición como “mentiras”.

Rusia lanzó 165 drones en una sola noche contra infraestructura energética ucraniana

A pesar de los reveses territoriales, Rusia mantiene una campaña aérea de alta intensidad. En la noche del 19 al 20 de octubre, las fuerzas rusas lanzaron 165 drones de ataque tipo Shahed y Gerbera, incluidos 105 propulsados por turbina, además de señuelos Parodiya y municiones merodeadoras. La Fuerza Aérea ucraniana informó que derribó 115 de esos drones —73 de ellos por reacción—, pero que vehículos aéreos no especificados impactaron en 30 ubicaciones y los escombros cayeron sobre otras 13.

Los ataques dañaron instalaciones energéticas en los óblasts de Ternópil, Ivano-Frankivsk y Leópolis, y provocaron cortes de electricidad en 12 regiones, entre ellas Odessa, Kharkiv y Sumy. Desde agosto, el ejército ucraniano dejó de informar públicamente la cantidad de misiles rusos lanzados e interceptados.

Las restricciones a Starshield degradan la capacidad ucraniana contra drones rusos

La eficacia de la defensa aérea ucraniana se ve comprometida por las restricciones al sistema satelital que sostiene sus operaciones. Según el asesor presidencial en tecnología de defensa, Serhiy Beskrestnov, al 19 de octubre seguían vigentes las limitaciones de velocidad a 160 kilómetros por hora para el servicio Starshield en movimiento, lo que interrumpe la transmisión de datos a los drones ucranianos que interceptan los Geran rusos de motor a pistón, ya que los helicópteros que los persiguen vuelan más rápido que ese umbral.

Zelensky señaló que las restricciones afectan la logística del frente, los ataques de alcance intermedio y las operaciones de defensa aérea contra drones en diversos sectores de la línea de contacto. Datos de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados ucranianas indican que desde el 14 de octubre, cuando se detectaron las restricciones, la campaña ucraniana de ataques de alcance intermedio contra la logística rusa sufrió una degradación significativa.

Trump negó haber ordenado la medida. Elon Musk, cuya empresa SpaceX desarrolló la tecnología, afirmó que una decisión así solo podía proceder de la Casa Blanca. Sin embargo, The Wall Street Journal informó que fue Musk quien ordenó la reducción. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en Bombay que el gobierno estadounidense no tenía conocimiento previo de la medida.

El presidente de Ucrania dijo que es una manera "realista" de terminar los combates

Ucrania ataca centros de datos y refinerías en territorio ruso

Mientras el frente terrestre se estanca para las fuerzas rusas, Ucrania sostiene su campaña de ataques de largo alcance contra infraestructura en territorio ruso. En la noche del 19 al 20 de octubre, drones ucranianos provocaron un gran incendio en la Estación de Control de Producción Lineal de Nikolskoye, en el raión de Michurinsky, óblast de Tambov, a unos 340 kilómetros de la frontera. El gobernador de Tambov reconoció el ataque sin precisar el objetivo.

Los ataques contra centros de datos rusos también están causando efectos concretos. El diario de negocios Kommersant informó que la Asociación de Empresas de Comercio por Internet (AKIT) envió una carta al primer ministro Mijaíl Mishustin el 15 de octubre para solicitar un marco regulatorio de emergencia tras los ataques ucranianos contra centros de datos de Yandex (8, 9 y 10 de octubre), Sberbank (13 de octubre) y la red social VKontakte (18 de octubre).

La asociación pidió autorización para almacenar temporalmente datos personales de ciudadanos rusos en servidores de países “amigos” y suspender las sanciones por incumplimiento de plazos de transmisión al Estado.

Zelensky acusó al Pentágono de demorar misiles Patriot ya pagados por aliados europeos

El giro diplomático del presidente ucraniano no borró las tensiones acumuladas con Washington. Zelensky denunció que el Pentágono demoraba la entrega de misiles interceptores Patriot que ya habían sido pagados por países europeos y cuyo envío depende de la firma del secretario de Defensa, Pete Hegseth. También señaló que varios aliados europeos están dispuestos a transferir misiles de sus propias reservas, pero aguardan la autorización estadounidense.

En Oslo, antes de la entrevista televisiva, Zelensky reconoció que la inteligencia estadounidense había vuelto a funcionar. “Estamos agradecidos de que la inteligencia funcione”, dijo, y subrayó que las alertas tempranas resultan “muy, muy importantes para nuestra gente, para los niños, los adultos y los civiles”. El ISW observó, no obstante, que las fuerzas ucranianas no recibieron alertas tempranas antes de algunos ataques con misiles rusos en las noches del 12 al 13, del 13 al 14 y del 18 al 19 de octubre.

Witkoff lleva a San Petersburgo las propuestas surgidas de la reunión de Oslo

En la capital noruega, Zelensky se reunió con Witkoff en presencia del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y del presidente finlandés, Alexander Stubb. Jared Kushner, yerno de Trump, participó por videoconferencia. Rubio calificó las conversaciones de “positivas” y confirmó que el enviado llevaría las propuestas a Moscú.

“Ahora, con esas ideas, podrá viajar a San Petersburgo y compartirlas con la parte rusa, y veremos si podemos lograr algún avance”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense durante una visita a India.

La reunión con Putin, prevista para este miércoles, pondrá a prueba si Moscú acepta reabrir el diálogo tras meses de estancamiento. En enero pasado, Witkoff había asegurado que solo faltaba un elemento del marco de paz, que se interpretó como la retirada ucraniana de zonas de Donetsk que aún controla. Desde entonces, las negociaciones no avanzaron.