Costa Rica

Caficultores de Costa Rica reciben menos colones por fanega pese al récord de exportación

La baja del tipo de cambio modificó las cuentas del sector cafetalero y redujo los ingresos disponibles para cubrir los costos de producción en las fincas.

Los caficultores de Costa Rica perciben menos colones por fanega en la cosecha 2025-2026 debido a la depreciación del dólar. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)
Los caficultores de Costa Rica perciben menos colones por fanega en la cosecha 2025-2026 debido a la depreciación del dólar. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)
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Los caficultores de Costa Rica reciben menos colones por fanega en la cosecha 2025-2026, pese a que el país alcanzó su mayor precio de exportación desde 1973. La diferencia se vincula con la caída del dólar frente a la moneda costarricense.

El efecto tiene una incidencia particular entre los pequeños productores. El 80% de las fincas cafetaleras del país tiene menos de tres hectáreas y sus propietarios trabajan directamente en las plantaciones.

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El café costarricense se comercializa en dólares en los mercados externos, mientras que los productores reciben sus pagos en colones. Cuando el tipo de cambio baja, esos ingresos se convierten en un monto menor en moneda local, incluso si las cotizaciones internacionales se sostienen en niveles elevados.

Armando Guerrero, productor de Turrubares y representante de la Asociación de Productores de Café de Turrubares, calculó que los caficultores rurales han dejado de percibir al menos ¢20,000 (USD 44) por fanega.

Realmente es muy difícil proyectarse”, dijo Guerrero a El Observador. El representante señaló que la actividad se desarrolla día a día y expresó su expectativa de que las condiciones mejoren.

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El récord de exportación no se reflejó de igual forma en los pagos

Los productores rurales calculan una pérdida de al menos veinte mil colones por fanega a causa del tipo de cambio. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)
Los productores rurales calculan una pérdida de al menos veinte mil colones por fanega a causa del tipo de cambio. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

La cosecha 2025-2026 alcanzó el precio de exportación más alto desde 1973, explicó Marco Araya, jefe de estudios económicos del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).

Entre enero de 2024 y enero de 2025, las cotizaciones internacionales llegaron a USD 440 por quintal en la bolsa de Nueva York. El país exportó café a USD 300 por quintal durante las cosechas 2024-2025 y 2025-2026.

Araya indicó que ese valor superó los registrados en las tres campañas anteriores. Aun así, el aumento de los precios internacionales no se trasladó en la misma proporción a los montos que reciben los productores en colones.

El precio estimado para la campaña actual fue de ¢117,000 (USD 257.40) por fanega. Cinco cosechas antes, el pago había alcanzado ¢132,000 (USD 290.40).

La diferencia entre ambos valores muestra el efecto que puede tener el tipo de cambio sobre los ingresos de las fincas. Los pagos obtenidos por las exportaciones se convierten a moneda local antes de llegar a los productores.

Fernando Naranjo, presidente del Icafé, afirmó que el sector enfrenta esta situación desde hace tres años. Según indicó, los precios internacionales altos han permitido contener parte de la presión sobre los ingresos.

Costa Rica registró durante la cosecha 2025-2026 su mayor precio de exportación de café desde 1973. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)
Costa Rica registró durante la cosecha 2025-2026 su mayor precio de exportación de café desde 1973. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

“Históricamente cada 20 años el café sube el precio y tenemos tres años de tener el precio muy bueno”, sostuvo Naranjo ante el medio. El dirigente añadió que esos recursos han ayudado a equilibrar las cuentas, aunque precisó que se trata de ingresos y no necesariamente de utilidades.

La baja del dólar incidió en los ingresos en colones

Al 17 de septiembre, el dólar acumulaba una reducción de ¢249.96 (USD 0.55) frente al máximo registrado en junio de 2022.

Durante 2026, el Mercado de Monedas Extranjeras registró mínimos históricos en al menos 56 sesiones. Esa evolución cambiaria afectó a las actividades que reciben ingresos en dólares y deben afrontar gastos en colones.

Para las fincas cafetaleras, los costos incluyen salarios y cargas sociales. La relación entre esos gastos y el pago por la cosecha incide en la rentabilidad de cada productor.

Naranjo planteó que una caída de los ingresos por debajo de los costos puede afectar el mantenimiento de los cafetales. El presidente del Icafé mencionó que algunos productores podrían reducir el uso de fertilizantes o dedicar menos recursos al control de enfermedades y plagas.

“Si el costo de producción sigue siendo ¢70,000 (USD 154) y recibo ¢60,000 (USD 132), hay algo ahí que no cierra”, afirmó Naranjo ante la publicación.

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El pago estimado de 117.000 colones por fanega para la cosecha actual se situó por debajo de los niveles de cinco períodos anteriores. (Foto: cortesía)

El dirigente señaló que esa situación puede llevar a que las fincas reciban menos atención. También advirtió que algunos productores podrían dejar el cultivo si los recursos disponibles no alcanzan para cubrir los gastos de producción.

La cosecha de Brasil presionó las cotizaciones del café

Las cotizaciones internacionales descendieron durante 2026 después de los máximos alcanzados en el período anterior. En junio, el precio se aproximó a USD 260 por quintal y luego se mantuvo cerca de USD 280 por quintal.

Araya atribuyó parte de esa baja a la cosecha histórica de Brasil durante el año anterior. La entrada de ese volumen al comercio exterior elevó la oferta disponible y presionó los precios internacionales.

“En este momento ya Brasil está empezando a exportar esa gran cosecha y entonces otra vez hay una presión de los precios a la baja”, indicó el economista a El Observador.

El jefe de estudios económicos del Icafé aclaró que, pese a la reducción, las cotizaciones aún permanecían en niveles altos. La evolución de esos valores y del tipo de cambio seguirá siendo un factor para los ingresos que perciben las familias vinculadas a la producción de café.

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