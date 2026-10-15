Costa Rica

De jugar con la Selección de Costa Rica a ser detenido por presunta extorsión: el caso del futbolista Carlos Barahona

El defensor del Cartaginés, de 24 años, fue capturado por el Organismo de Investigación Judicial apenas unas horas después de disputar un partido de primera división. Las autoridades investigan su posible vinculación con una red de préstamos “gota a gota”, amenazas de muerte y cobros violentos

Carlos Barahona Jiménez, futbolista del Club Sport Cartaginés y de la Selección Nacional de Costa Rica, fue detenido este miércoles 14 de octubre de 2026 durante un operativo del OIJ.
Carlos Barahona Jiménez, futbolista del Club Sport Cartaginés y de la Selección Nacional de Costa Rica, fue detenido este miércoles 14 de octubre de 2026 durante un operativo del OIJ.
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El fútbol costarricense quedó sacudido este miércoles 14 de octubre de 2026 tras la detención de Carlos Barahona Jiménez, defensor del Club Sport Cartaginés y futbolista con participación en la Selección Nacional de Costa Rica, quien figura como sospechoso en una investigación por presuntas extorsiones relacionadas con préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

El jugador, de 24 años, fue arrestado durante un operativo ejecutado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizaron dos allanamientos en la provincia de Cartago para detener a varias personas presuntamente involucradas en una estructura dedicada al cobro intimidatorio de deudas.

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La captura llamó especialmente la atención porque Barahona había participado, apenas unas horas antes, en un partido oficial del campeonato costarricense.

La noche del martes 13 de octubre, el lateral derecho disputó los 90 minutos del encuentro en el que Cartaginés venció 3-1 a Puntarenas FC en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

Sin embargo, alrededor de las 5:00 de la mañana del miércoles, agentes judiciales iniciaron los operativos que culminaron con su detención y la de otros tres sospechosos.

Los cuatro hombres son investigados por los presuntos delitos de extorsión cobratoria, amenazas con arma, amenazas de muerte y asociación ilícita.

El defensor del Cartaginés y de la Selección Nacional figura entre los cuatro detenidos por presuntos delitos de extorsión cobratoria, amenazas de muerte y asociación ilícita, según la información divulgada por las autoridades. Crédito: Redes sociales Carlos Barahona
El defensor del Cartaginés y de la Selección Nacional figura entre los cuatro detenidos por presuntos delitos de extorsión cobratoria, amenazas de muerte y asociación ilícita, según la información divulgada por las autoridades. Crédito: Redes sociales Carlos Barahona

La investigación comenzó por un préstamo realizado en 2025

Las pesquisas judiciales se remontan a diciembre de 2025, cuando una persona habría solicitado dinero mediante un préstamo informal.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, después de entregar el dinero, los sospechosos comenzaron a exigir el pago de intereses y, presuntamente, recurrieron a distintas formas de intimidación para obligar a la víctima a cancelar las sumas reclamadas.

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Entre los métodos investigados figuran amenazas mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y visitas a viviendas, donde los afectados habrían recibido presiones relacionadas con el pago de las deudas.

La situación fue denunciada ante las autoridades en abril de 2026, lo que permitió que agentes judiciales de Heredia iniciaran una investigación para identificar a las personas supuestamente involucradas.

Tras varios meses de diligencias, las autoridades ejecutaron dos allanamientos simultáneos en los sectores de Guadalupe y Oreamuno, en Cartago.

Además de Barahona, fueron detenidos tres hombres de apellidos Duarte, de 40 años; Artavia, de 21 años; y Aguilar, de 18 años.

La investigación busca determinar las responsabilidades individuales de los sospechosos y establecer si participaron directamente en las amenazas y los cobros denunciados.

Durante los allanamientos se decomisó dinero en efectivo, vehículos, un arma y, en la casa de Barahona, se encontró droga y una balanza, como la utilizada para pesar sustancias psicotrópicas. Crédito: Ministerio Público de Costa Rica
Durante los allanamientos se decomisó dinero en efectivo, vehículos, un arma y, en la casa de Barahona, se encontró droga y una balanza, como la utilizada para pesar sustancias psicotrópicas. Crédito: Ministerio Público de Costa Rica

Allanamientos permitieron decomisar municiones y dispositivos electrónicos

Durante los operativos, las autoridades decomisaron diferentes objetos que serán analizados como parte de la investigación.

Entre las evidencias encontradas figuran municiones para armas de fuego, aparente marihuana y dispositivos electrónicos, según los reportes del OIJ.

Artavia y Aguilar fueron detenidos en la misma vivienda donde se encontraba el futbolista, mientras que Duarte fue capturado en otro inmueble ubicado en Guadalupe de Cartago.

El jugador fue trasladado esposado hacia los Tribunales de Justicia de San José, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las diligencias correspondientes.

Durante los allanamientos, agentes judiciales decomisaron municiones, dispositivos electrónicos y aparente droga, elementos que serán analizados como parte de la investigación. Crédito: OIJ
Durante los allanamientos, agentes judiciales decomisaron municiones, dispositivos electrónicos y aparente droga, elementos que serán analizados como parte de la investigación. Crédito: OIJ

Cartaginés rompe el silencio tras la captura de su futbolista

La noticia provocó una reacción del Club Sport Cartaginés, institución a la que pertenece el defensor y con la que mantiene contrato vigente.

Pocas horas después de conocerse la captura, el equipo publicó un comunicado oficial en el que se refirió a la situación judicial del jugador.

La institución manifestó su respeto hacia las actuaciones de las autoridades y dejó claro que seguirá de cerca el desarrollo de la investigación.

“Nuestra institución es respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense, de las actuaciones de las autoridades competentes y del principio constitucional al debido proceso”, señaló el club.

Asimismo, comunicó que cualquier decisión institucional se tomará conforme avance el proceso y de acuerdo con las disposiciones legales.

“El Club Sport Cartaginés se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos”, agregó la dirigencia.

El equipo también indicó que, por respeto a las personas involucradas y a las autoridades judiciales, no ofrecería declaraciones adicionales por el momento.

La institución no anunció en ese comunicado una eventual suspensión o separación del futbolista de su plantilla.

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