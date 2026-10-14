Costa Rica

Costarricense Brisa Hennessy conquista torneo de surf en Portugal y da un salto de 20 puestos hacia el Tour Mundial 2027

La tica protagonizó una remontada en los últimos minutos de la final y se colocó entre las seis mejores del circuito clasificatorio, a falta de una competencia para definir los boletos a la élite del surf.

Brisa Hennessy se coronó campeona del EDP Ericeira Pro 2026, disputado en Portugal, y fortaleció sus posibilidades de regresar al Tour Mundial de surf.
Brisa Hennessy se coronó campeona del EDP Ericeira Pro 2026, disputado en Portugal, y fortaleció sus posibilidades de regresar al Tour Mundial de surf.
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La surfista costarricense Brisa Hennessy consiguió una de sus victorias más importantes de la temporada al coronarse campeona del EDP Ericeira Pro 2026, celebrado en Ericeira, Portugal, resultado que la acerca a su objetivo de regresar al Championship Tour (CT), la máxima categoría de la Liga Mundial de Surf (WSL), en 2027.

La deportista nacional conquistó la cuarta y penúltima parada del Challenger Series, circuito que reúne a algunas de las principales figuras internacionales que buscan obtener un espacio en la élite del surf profesional.

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Su triunfo tuvo un impacto inmediato en la clasificación general. Hennessy pasó del puesto 24 al cuarto lugar del ranking, un avance de 20 posiciones que la ubicó dentro del grupo de las seis mejores surfistas que, de mantener sus lugares al cierre de la temporada, conseguirán la clasificación al Tour Mundial.

La costarricense consiguió 10,000 puntos gracias a su victoria en Portugal, con lo cual alcanzó un acumulado de 18,340 unidades.

Una remontada decisiva en los últimos minutos

El triunfo de Brisa Hennessy estuvo marcado por una remontada durante la final femenina, disputada en las olas de Ribeira d’Ilhas, uno de los escenarios reconocidos del surf portugués.

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La costarricense enfrentó a las australianas Lucy Darragh y Sierra Kerr, así como a la francesa Vahiné Fierro, en una definición en la que las cuatro competidoras buscaron aprovechar las condiciones del mar para obtener las mejores puntuaciones.

Durante buena parte de la final, Hennessy permaneció en la cuarta posición, circunstancia que complicaba sus posibilidades de conquistar el título.

Sin embargo, cuando quedaban pocos minutos para concluir la competencia, la nacional consiguió una ola calificada con 7,50 puntos, la puntuación individual más alta de toda la final.

La maniobra cambió el resultado de la prueba y le permitió completar un registro total de 13,17 puntos, suficiente para superar a sus tres rivales y quedarse con el primer lugar.

La australiana Lucy Darragh terminó segunda con 10,30 puntos, seguida por su compatriota Sierra Kerr, quien obtuvo 9,07, mientras que la francesa Vahiné Fierro cerró en la cuarta posición con 8,83 unidades.

El resultado representó la primera final y la primera victoria de Hennessy en el Challenger Series durante 2026, en una temporada marcada por las dificultades para mantenerse entre las principales competidoras del circuito internacional.

La costarricense consiguió una ola de 7,50 puntos en los últimos minutos de la final, una maniobra decisiva que le permitió remontar y quedarse con el título. EFE/FAZRY ISMAIL
La costarricense consiguió una ola de 7,50 puntos en los últimos minutos de la final, una maniobra decisiva que le permitió remontar y quedarse con el título. EFE/FAZRY ISMAIL

Del puesto 24 a la zona de clasificación mundial

La victoria en Portugal modificó considerablemente las aspiraciones deportivas de Hennessy, quien llegó a esta competencia fuera de las posiciones que otorgan acceso al Championship Tour 2027.

Antes de disputar la jornada definitiva, la costarricense ocupaba el puesto 24 de la clasificación general. Su avance hasta la final ya le había permitido escalar posiciones, pero fue la conquista del campeonato la que terminó por colocarla entre las principales aspirantes a uno de los boletos disponibles.

Actualmente, el ranking femenino del Challenger Series es liderado por la australiana Sierra Kerr, con 26,830 puntos, seguida por las portuguesas Francisca Veselko, con 22,245, y Teresa Bonvalot, con 19,955 unidades.

Aunque la costarricense se encuentra actualmente dentro de los puestos de clasificación, su boleto al Tour Mundial todavía no está asegurado, debido a que resta una fecha del circuito en la que otras competidoras podrían modificar el orden de las posiciones.

Entre las surfistas que buscan ingresar a ese grupo aparecen Anat Lelior, de Israel, con 14,625 puntos; Ariane Ochoa, de España, con 14,585; y la australiana Sally Fitzgibbons, con 14,425 unidades.

La diferencia de puntos convierte la última competencia en una instancia determinante para las aspiraciones de la representante costarricense.

La surfista Brisa Hennessy es llevada en hombros por la playa tras consagrarse ganadora de la competición EDP Ericeira Pro en Portugal.

“Fue un año difícil, pero seguimos adelante”

Más allá del resultado deportivo, la victoria tuvo un significado especial para Brisa Hennessy, quien reconoció las dificultades que ha enfrentado durante la temporada.

Tras su participación en Portugal, la nacional agradeció el respaldo recibido desde Costa Rica y destacó la importancia de continuar compitiendo pese a los resultados adversos.

“No tengo palabras, Portugal es un lugar increíble y la ola para días de finales es muy divertida. Muchas gracias a todos en Costa Rica por el apoyo, este año ha sido difícil, pero seguimos adelante”, expresó la surfista, según declaraciones recogidas por CR Hoy.

El campeonato representa un impulso para la deportista en su búsqueda por recuperar un lugar estable entre las mejores surfistas del planeta.

Hennessy ha sido una de las principales representantes del surf costarricense en competencias internacionales, por lo que su eventual regreso al máximo circuito permitiría mantener la presencia del país en los escenarios más exigentes de esta disciplina.

La última oportunidad será en Australia

El futuro inmediato de Brisa Hennessy dentro del circuito clasificatorio se definirá en marzo de 2027, cuando se dispute la última parada de la temporada del Challenger Series.

La competencia está programada del 1 al 7 de marzo en Newcastle, Australia, donde se determinarán las seis surfistas que obtendrán su clasificación mediante esta vía al Championship Tour 2027.

La próxima edición del Tour Mundial comenzará en mayo de 2027.

Para la representante costarricense, el desafío será conservar una posición dentro del grupo privilegiado y aprovechar el impulso conseguido en Portugal, donde no solamente conquistó un campeonato, sino que también recuperó terreno en la clasificación internacional.

Con 18.340 puntos y ubicada en el cuarto puesto, Hennessy llegará a la última prueba con posibilidades concretas de conseguir su objetivo, aunque deberá esperar el resultado definitivo del circuito para confirmar su presencia en la máxima categoría.

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