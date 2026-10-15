Panamá

El panameño José ‘Chema’ Caballero es nominado al Guante de Oro 2026 con los Yankees

El pelotero de Las Tablas disputó 136 encuentros, conectó 14 cuadrangulares y robó 34 bases durante la campaña regular, aunque tuvo escasa participación en la postemporada.

José “Chema” Caballero fue nominado al Guante de Oro 2026 como jugador de utilidad de la Liga Americana, después de defender seis posiciones diferentes con los Yankees de Nueva York.. Tomada de Instagram
José “Chema” Caballero fue nominado al Guante de Oro 2026 como jugador de utilidad de la Liga Americana, después de defender seis posiciones diferentes con los Yankees de Nueva York.. Tomada de Instagram
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El panameño José “Chema” Caballero fue seleccionado entre los tres finalistas al Guante de Oro 2026 de las Grandes Ligas, en la categoría de jugador de utilidad de la Liga Americana.

El reconocimiento llega después de una temporada en la que defendió seis posiciones diferentes con los Yankees de Nueva York, aunque tuvo escasas oportunidades de participar durante la postemporada.

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El pelotero de 30 años competirá por el galardón con Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, y Zach McKinstry, de los Tigres de Detroit. Los ganadores serán anunciados el próximo 1 de noviembre. Caballero también comparte la lista de nominados de los Yankees con el receptor Austin Wells y el jardinero Cody Bellinger, reconocidos por sus actuaciones defensivas.

El Guante de Oro, entregado por la marca Rawlings, premia a los jugadores más destacados a la defensiva durante la temporada regular. La categoría de utilidad, incorporada en 2022, reconoce a quienes sobresalen en varias posiciones.

La versatilidad de José Caballero le permitió desempeñarse como campocorto, segunda base, tercera base y jardinero durante la temporada de 2026. Tomada de Instagram
A pesar de su desempeño durante la temporada regular, José Caballero apenas acumuló dos turnos oficiales al bate en tres encuentros de la postemporada de 2026. Tomada de Instagram

}Para elegir al ganador se utiliza una fórmula especializada desarrollada junto con la Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense (SABR).

Caballero construyó su candidatura gracias a su capacidad para desempeñarse como campocorto, segunda base y tercera base, además de cubrir los jardines izquierdo, central y derecho.

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Durante la campaña registró 70 partidos en el campocorto, 37 en tercera y 23 en segunda. También participó en 24 encuentros como jardinero, ofreciendo alternativas al cuerpo técnico.

Su rendimiento defensivo incluyó 12 carreras salvadas, una estadística que estima cuántas anotaciones evita un jugador mediante sus intervenciones. La mayor parte de ese aporte se produjo en el campocorto, donde acumuló 13 carreras salvadas.

Su versatilidad permitió cubrir distintas necesidades del equipo y mantener alternativas defensivas durante una temporada marcada por ajustes en la alineación.

La versatilidad de José Caballero le permitió desempeñarse como campocorto, segunda base, tercera base y jardinero durante la temporada de 2026. Tomada de Instagram
La versatilidad de José Caballero le permitió desempeñarse como campocorto, segunda base, tercera base y jardinero durante la temporada de 2026. Tomada de Instagram

En la ofensiva, el panameño también consiguió sus mejores registros personales de 14 cuadrangulares y 51 carreras impulsadas. Terminó la temporada regular con 95 imparables en 411 turnos, promedio de .231, 50 carreras anotadas y 34 bases robadas. Disputó 136 partidos con Nueva York, consolidándose como una pieza de utilidad para el equipo.

La velocidad es otra de sus principales características. Caballero suele presionar a los lanzadores y receptores con intentos de robo de base, incluso en situaciones que requieren asumir riesgos. Su agresividad en los senderos le permite aprovechar descuidos de la defensa y avanzar hacia la siguiente almohadilla.

También ha utilizado los toques de sacrificio como recurso ofensivo, aunque su principal fortaleza en este aspecto sigue siendo el robo de bases.

Sin embargo, ese desempeño no se tradujo en mayores oportunidades durante la postemporada de 2026. Caballero participó en tres encuentros, pero apenas acumuló dos turnos oficiales al bate.

Su única apertura llegó en el tercer partido de la Serie Divisional frente a Tampa Bay, cuando Aaron Boone lo colocó como tercera base y noveno bate. El panameño terminó sin imparables y los Yankees quedaron eliminados tras perder los tres encuentros de la serie.

José “Chema” Caballero busca conquistar su primer Guante de Oro, reconocimiento que distingue a los mejores jugadores defensivos de las Grandes Ligas. Tomada de Instagram
José “Chema” Caballero busca conquistar su primer Guante de Oro, reconocimiento que distingue a los mejores jugadores defensivos de las Grandes Ligas. Tomada de Instagram

Nueva York había superado a Boston en la Serie de Comodines, pero quedó eliminado después de tres derrotas consecutivas frente a los Rays. Caballero ingresó como sustituto defensivo en sus primeras dos apariciones y solo recibió la oportunidad de comenzar un encuentro cuando la serie estaba comprometida. Su limitada participación contrastó con los aportes que realizó durante la temporada regular.

Nacido el 30 de agosto de 1996 en Las Tablas, provincia de Los Santos, Caballero llegó a las Grandes Ligas el 15 de abril de 2023 con los Marineros de Seattle. Posteriormente pasó a los Rays de Tampa Bay, organización con la que destacó por su velocidad y lideró la Liga Americana con 44 bases robadas durante la temporada de 2024.

Su llegada a los Yankees ocurrió el 31 de julio de 2025 mediante un intercambio con Tampa Bay. Debutó con el uniforme neoyorquino al día siguiente, frente a Miami, cuando ingresó como corredor emergente, robó una base y anotó una carrera.

Su capacidad para desempeñar distintas funciones facilitó su incorporación al equipo, tanto como titular ocasional como sustituto defensivo.

La nominación representa su primera oportunidad de conquistar un Guante de Oro en las Grandes Ligas. De conseguirlo, se convertiría en el segundo jugador de los Yankees en obtener el premio como utility, después de DJ LeMahieu en 2022.

Por ahora, el reconocimiento destaca el desempeño defensivo de un pelotero panameño que ha encontrado en la versatilidad una de sus principales fortalezas.

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