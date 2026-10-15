Irán intensifica los ataques en el estrecho de Ormuz: al menos diez buques fueron bombardeados esta semana

Un buque portacontenedores se hundió cerca de Ormuz

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Al menos diez buques fueron atacados en el estrecho de Ormuz o en sus inmediaciones desde el domingo, según los registros de la consultora de seguridad marítima Vanguard, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la agencia marítima británica UKMTO. Seis ataques ocurrieron el domingo 11 de octubre, la mayor cifra desde que estalló la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Otros cuatro se produjeron el martes 13.

El domingo fueron alcanzados cinco petroleros y un portacontenedores, y el martes un petrolero y tres portacontenedores. Las fuentes marítimas dan cuenta de dos marinos desaparecidos, y Singapur confirmó el hundimiento de un portacontenedores. La Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar de élite del régimen iraní, afirma que el buque chocó con una mina. Un funcionario estadounidense sostiene que fue atacado por Irán.

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UKMTO atribuye los impactos a proyectiles de origen desconocido. Teherán afirma haber alcanzado a un superpetrolero de la petrolera estatal emiratí ADNOC, y la Guardia Revolucionaria advirtió de que cualquier buque que ignore sus reglas en el estrecho correrá la misma suerte. El régimen iraní exige que los barcos usen las rutas que autoriza y declara ilegales otros pasos.

Barun Gupta, analista de Vanguard, explicó a AFP que el tráfico por Ormuz había recuperado cerca del 80% del nivel previo a la guerra, y que intensificar los ataques permite a Teherán demostrar que puede frenar esa recuperación y encarecer el transporte y la energía. Según Gupta, pesa la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, que le concede al régimen una ventana para presionar con menos riesgo de una respuesta militar inmediata.

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Imágenes muestran un buque cargado con contenedores de diversos colores registrado mientras de él emana una columna de humo negro en mar abierto. La embarcación presenta fuego activo en su sección central mientras otra nave menor permanece a un costado. Según la información proporcionada, el incidente involucra a un buque en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Octubre acumula 23 ataques, casi el doble del promedio mensual de la guerra. La firma de datos Kpler contó más de 20 buques el 4 y el 5 de octubre, y solo siete y diez en los dos días siguientes, el nivel más bajo desde el 23 de julio.

El crudo que cruza el estrecho cayó 27% en una semana desde el máximo del conflicto, hasta 10,1 millones de barriles diarios, el 74% del volumen previo a la guerra, según Kpler. Antes del conflicto, el paso concentraba una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

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Trump escribió el jueves 8 de octubre en una red social que Estados Unidos no atacará Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y que mantiene conversaciones productivas con Teherán. Las negociaciones estaban estancadas desde fines de septiembre, cuando rechazó la propuesta iraní de reabrir el estrecho en siete días si Washington cumplía ciertas condiciones. Irán dijo después que había recibido una contrapropuesta.

La guerra comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Desde los primeros días de marzo, según la OMI, Irán atacó buques comerciales en represalia y declaró cerrado el estrecho. El 6 de marzo, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, cifró en unos 20.000 los marinos varados en el Golfo.

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Buques en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 13 de octubre de 2026. Razieh Poudat/ISNA/vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Un alto el fuego declarado el 8 de abril no frenó los ataques a la navegación. El 13 de abril, tras fracasar las conversaciones en Pakistán, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes. Un memorando firmado el 17 de junio comprometía a Irán a garantizar el paso seguro, pero no definió qué rutas podían usar los buques. Perdió vigencia en julio, cuando Teherán volvió a declarar cerrado el estrecho y Estados Unidos restableció el bloqueo, el 14 de julio.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que un caza inutilizó el sábado 10 de octubre, en el golfo de Omán, la propulsión del carguero Ocean Molica, de bandera panameña, tras salir de un puerto iraní. La OMI no registró el incidente. Desde el 14 de julio, según CENTCOM, sus fuerzas han inutilizado cuatro buques mercantes y obligado a otros 135 a dar media vuelta.

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La OMI contabiliza 24 marinos muertos en incidentes en la zona desde el comienzo de la guerra. A mediados de septiembre eran al menos 22.

Hasta el 3 de noviembre, fecha límite de la promesa de Trump, sigue vigente el bloqueo, y la diplomacia debe resolver la cuestión que el memorando de junio dejó abierta, la de las rutas que puede usar la navegación comercial.