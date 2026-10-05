Costa Rica

“Por el dolor de las víctimas”: Costa Rica inaugurará su prisión de máxima seguridad contra el crimen organizado el 14 de octubre

La ceremonia será transmitida en directo por YouTube, según comunicó la Presidencia durante una cadena nacional que mostró imágenes de la nueva infraestructura penitenciaria y declaraciones de Laura Fernández

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado será inaugurado el 14 de octubre en Costa Rica (Captura de video)
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado será inaugurado el 14 de octubre en Costa Rica (Captura de video)
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La Presidencia de Costa Rica anunció este domingo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) será inaugurado el 14 de octubre a las 12:30. La ceremonia se transmitirá en directo a través de YouTube, según informó el Gobierno en la cadena nacional emitida este domingo 4 de octubre.

El anuncio fue uno de los principales mensajes de la intervención oficial, que incluyó imágenes de la infraestructura y declaraciones de la presidenta Laura Fernández. “Hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado está listo”, afirmó.

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El Gobierno vinculó la prisión con su política contra el crimen organizado

Fernández sostuvo que la nueva cárcel responde a los reclamos de las víctimas y de las familias afectadas por la inseguridad. “Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano dura contra los delincuentes”, dijo durante el video.

La mandataria señaló que el proyecto busca reforzar la respuesta estatal frente a las estructuras criminales. “Hoy más que nunca vamos a defender a nuestra patria con todas nuestras fuerzas”, expresó al cierre de la pieza audiovisual.

La cadena también incorporó fragmentos de críticas al proyecto, que cuestionaban la denominación y la dimensión de la prisión. En respuesta, Fernández se paseó por algunos de los espacios del centro.

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(Captura de video)
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“No hay tal megacárcel, es una cárcel pequeña”, “Esto no es una megacárcel, es una mentira”, fueron algunas de las reacciones al prryecto a los que Fernández reaccionó mostrando el adelanto de lo que le espera a Costa Rica.

El centro se construye dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, y fue concebido para concentrar a personas privadas de libertad vinculadas con estructuras de crimen organizado o clasificadas bajo perfiles de alta peligrosidad.

La infraestructura contará con cinco módulos y tendrá capacidad para aproximadamente 5.100 reclusos. Cada módulo podrá albergar alrededor de 1.020 personas, de acuerdo con información divulgada sobre el proyecto.

El CACCO no operará bajo las mismas condiciones que otros centros penitenciarios del país. El Ministerio de Justicia explicó anteriormente que la denominada alta contención contempla restricciones adicionales dirigidas a reducir las posibilidades de que personas vinculadas con organizaciones criminales continúen coordinando actividades desde prisión.

Informes realizados desde el interior de la obra también señalan que los internos dispondrían de períodos limitados fuera de las celdas y que existirán espacios de aislamiento para quienes generen disturbios dentro del centro.

La administración Fernández presentó el proyecto como una herramienta para reforzar el control sobre reclusos relacionados con sicariato, narcotráfico y crimen organizado, aunque la asignación de internos dependerá de los criterios técnicos y penitenciarios aplicables.

(Captura de video)
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Medidas para pescadores de Puntarenas

La presidenta anunció también un decreto para que los pescadores sujetos a veda reciban un pago por servicios ambientales. Informó además que la Embajada de Estados Unidos donó balizas para embarcaciones pesqueras, una medida que, según afirmó, contribuirá a mejorar la seguridad de quienes trabajan en el mar.

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