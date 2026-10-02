Costa Rica extradita a Estados Unidos a cuatro colombianos y un costarricense por casos de narcotráfico

Los sospechosos fueron entregados a oficiales de la DEA tras completar los trámites judiciales y migratorios en la Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea. Crédito: MSP

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Costa Rica concretó este jueves 1.º de octubre la extradición hacia Estados Unidos de cinco hombres requeridos por un tribunal de Florida por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, en dos investigaciones desarrolladas con participación de cuerpos policiales costarricenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los extraditables fueron trasladados desde el Centro Penitenciario La Reforma hasta la Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea, ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

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En el lugar se completaron los procedimientos judiciales y migratorios necesarios antes de que los hombres fueran entregados a oficiales estadounidenses para su traslado en una aeronave de la DEA.

Los casos tienen una característica particular: de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, son los primeros extraditados vinculados con investigaciones realizadas directamente por cuerpos policiales pertenecientes al Poder Ejecutivo costarricense, entre ellos la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

Los cinco son requeridos por el Tribunal del Distrito Medio de Florida, donde deberán enfrentar los respectivos procesos judiciales. La extradición no supone una condena, sino su entrega a la jurisdicción estadounidense para responder por las acusaciones formuladas en ese país.

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Cinco hombres fueron trasladados este jueves desde La Reforma hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para su extradición hacia Estados Unidos. Crédito: MSP

El mayor decomiso de drogas sintéticas del país

El primero de los expedientes se remonta al 5 de mayo de 2025, cuando las autoridades decomisaron cerca de 48 kilogramos de metanfetamina tipo cristal durante una operación desarrollada en Tibás y San Francisco de Dos Ríos.

El Ministerio de Seguridad ha señalado ese caso como el mayor decomiso de drogas sintéticas registrado en la historia de Costa Rica.

Entre los extraditados por este expediente figura el costarricense Farid Alberto Morales Araya, conocido con el alias de “Beto”, quien, según información judicial divulgada por medios nacionales, era señalado por las autoridades como supuesto líder de la organización investigada. También fue entregado a Estados Unidos el colombiano José Franklin Cuesta, detenido dentro de la misma investigación.

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Morales era requerido por autoridades estadounidenses desde diciembre de 2025, y un tribunal costarricense autorizó su extradición en agosto de este año.

70 kilos de cocaína ocultos en un automóvil

El segundo caso ocurrió el 1.º de junio de 2025 en el sector de Paseo Colón, San José, y terminó con el decomiso de 70 kilogramos de cocaína escondidos dentro de un compartimiento construido en el piso de un automóvil.

Por este expediente fueron extraditados Luis Alberto Sinisterra Lozano, Andrés Felipe Restrepo Uribe y Sánchez Chavarro.

En aquel operativo, las autoridades decomisaron tres vehículos, uno de los cuales transportaba los 70 kilos de cocaína en un compartimiento oculto debajo de los asientos delanteros.

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Los tres son requeridos en Florida por una investigación relacionada con el trasiego internacional de cocaína y que el Tribunal de Apelación Penal de Goicoechea confirmó la extradición en segunda instancia el 19 de agosto.

El costarricense Farid Alberto Morales Araya, alias “Beto”, figura entre los extraditados por el caso relacionado con el mayor decomiso de drogas sintéticas registrado en Costa Rica. Crédito: MSP

“Este es el destino que va a tener”

Durante el operativo de extradición, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública destacaron la cooperación entre los cuerpos policiales costarricenses y la DEA.

Un representante del Ministerio señaló que los casos fueron posibles gracias a trabajos conjuntos de la DIAC, PCD y UEA, además de la coordinación con autoridades estadounidenses.

“Estamos concretando ya esta extradición para dar un mensaje contundente de que efectivamente todos los trabajos van a hacerse en esta línea”, manifestaron las autoridades durante el procedimiento.

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“La persona que ingrese a Costa Rica para tratar de cometer ilícitos, este es el destino que va a tener”, afirmó Nelson Barquero, viceministro de Seguridad Pública

Y añadió: “El Ministerio de Seguridad Pública va a seguir trabajando en esa línea, esa es la orden de la señora presidenta y no vamos a claudicar en nuestra misión”.

Estados Unidos se mantiene como uno de los principales socios de Costa Rica en investigaciones relacionadas con narcotráfico internacional, particularmente mediante la cooperación con la DEA.

Estos casos se suman a una creciente lista de solicitudes de extradición relacionadas con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Para septiembre de 2026, tribunales costarricenses mantenían en trámite diversas solicitudes presentadas por autoridades extranjeras contra nacionales requeridos por narcotráfico.

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