Costa Rica

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica recibe reconocimiento internacional por proyecto que redujo su consumo energético

La iniciativa permitió ahorrar 45.923 kWh en tres meses, generar beneficios económicos cercanos a US$5.000 mensuales y disminuir emisiones asociadas a la operación aeroportuaria

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recibió el Green Airport Recognition 2026 por un proyecto enfocado en mejorar su eficiencia energética. Cortesía: AERIS
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recibió el Green Airport Recognition 2026 por un proyecto enfocado en mejorar su eficiencia energética. Cortesía: AERIS
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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) recibió el Green Airport Recognition 2026, un reconocimiento otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC) por un proyecto enfocado en mejorar la eficiencia energética mediante automatización, monitoreo y análisis técnico de sus sistemas de climatización.

La distinción fue concedida al proyecto “Automatización de Controles Operacionales para la Eficiencia Energética”, desarrollado bajo la gestión de AERIS, operador del aeropuerto, como parte de las acciones de mejora continua implementadas dentro de su Sistema de Gestión de la Energía.

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La iniciativa se concentra particularmente en los sistemas de climatización de la terminal, considerados entre los principales consumidores de electricidad dentro de la infraestructura aeroportuaria.

Como parte del proyecto, AERIS automatizó la operación de una de las torres de enfriamiento utilizadas en el sistema de climatización. La decisión se tomó después de efectuar análisis técnicos y diferentes pruebas destinadas a determinar una modalidad de funcionamiento más eficiente.

Los resultados superaron ampliamente las expectativas iniciales.

Entre abril y junio de 2025, el proyecto permitió alcanzar un ahorro acumulado de 45,923 kilovatios hora (kWh). La cifra fue considerablemente superior a la estimación original, que contemplaba una reducción de 12,085 kWh durante ese periodo.

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Esto significa que el ahorro energético obtenido fue casi cuatro veces mayor al proyectado inicialmente.

El proyecto forma parte además del Sistema de Gestión de la Energía del aeropuerto, certificado bajo la norma ISO 50001:2018, estándar internacional orientado a mejorar de manera continua el desempeño energético de las organizaciones.

Tecnología para detectar consumos innecesarios

El proyecto no se limitó a la automatización de los equipos.

En diciembre de 2025, AERIS incorporó también un sistema de monitoreo y alertas automáticas diseñado para identificar posibles variaciones en el funcionamiento de los equipos que puedan afectar su eficiencia energética.

Esta herramienta permite que el personal encargado del mantenimiento reciba información en tiempo real y pueda intervenir antes de que una anomalía provoque un aumento innecesario en el consumo de electricidad.

De esta manera, la operación pasa de un esquema predominantemente reactivo a uno más preventivo, basado en el análisis de datos y en la identificación temprana de comportamientos fuera de los parámetros esperados.

Adriana Bejarano, gerente de SMS y Gestión Ambiental de AERIS, señaló que el reconocimiento refleja la estrategia adoptada por la compañía para integrar innovación tecnológica y sostenibilidad en la gestión aeroportuaria.

“Recibir este reconocimiento refleja el compromiso que mantenemos en AERIS por incorporar la sostenibilidad y la innovación de manera transversal en la gestión del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, expresó Bejarano.

La representante añadió que la tecnología permite mejorar el aprovechamiento de los recursos y obtener resultados ambientales cuantificables.

“Este proyecto demuestra cómo las mejoras que implementamos en la terminal también contribuyen a avanzar hacia una operación aeroportuaria cada vez más sostenible”, agregó.

La iniciativa permitió ahorrar 45.923 kWh entre abril y junio de 2025, casi cuatro veces más de lo previsto inicialmente. Crédito: AERIS
La iniciativa permitió ahorrar 45.923 kWh entre abril y junio de 2025, casi cuatro veces más de lo previsto inicialmente. Crédito: AERIS

Ahorros de US$5,000 al mes y reducción de emisiones

Además de disminuir el consumo de electricidad, la iniciativa genera beneficios económicos.

Según los datos suministrados por AERIS, la optimización de los sistemas permite obtener ahorros cercanos a los US$5,000 mensuales.

También se estima una reducción aproximada de cuatro toneladas de dióxido de carbono (CO₂) asociadas al consumo eléctrico, un resultado que vincula directamente el proyecto con los esfuerzos para reducir el impacto ambiental de la actividad aeroportuaria.

La administración del Juan Santamaría indicó que el proyecto contribuye además a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, 9 y 13, relacionados respectivamente con energía asequible y no contaminante, industria e innovación, y acción por el clima.

El sistema permite conocer con mayor precisión el desempeño de los equipos de climatización y detectar de manera temprana situaciones que podrían provocar un gasto energético superior al necesario.

Esto facilita que las áreas técnicas puedan responder con mayor rapidez y ajustar la operación antes de que las variaciones generen un impacto significativo en el consumo.

El desarrollo del proyecto involucró a diferentes áreas de AERIS, entre ellas EHS, Mantenimiento e Ingeniería, además de especialistas externos y miembros de la Alta Dirección.

Las distintas dependencias participaron en etapas relacionadas con la aprobación de la iniciativa, asignación de recursos, implementación técnica y seguimiento de los resultados obtenidos.

La automatización se aplicó a una de las torres de enfriamiento que forman parte del sistema de climatización de la terminal aérea. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)
La automatización se aplicó a una de las torres de enfriamiento que forman parte del sistema de climatización de la terminal aérea. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

El Green Airport Recognition 2026 distingue proyectos que incorporan innovación a la gestión ambiental de los aeropuertos de América Latina y el Caribe.

Entre los ámbitos considerados se encuentran la descarbonización, circularidad, adaptación al cambio climático y eficiencia energética.

En esta edición, uno de los enfoques priorizados por ACI-LAC estuvo precisamente relacionado con la aplicación de soluciones tecnológicas destinadas a optimizar el consumo de energía en las terminales aeroportuarias.

El reconocimiento coloca al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría entre las terminales de la región destacadas por implementar medidas dirigidas a reducir el uso de recursos sin comprometer el funcionamiento de sus operaciones.

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