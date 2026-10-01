Costa Rica inaugura moderno embarcadero en una histórica isla que funcionó como prisión durante más de un siglo

Isla San Lucas estrenó un moderno embarcadero turístico con capacidad para recibir hasta cuatro embarcaciones de manera simultánea. Crédito: ICT

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El Parque Nacional Isla San Lucas, uno de los destinos históricos y naturales más reconocidos de Costa Rica, estrenó un moderno embarcadero turístico con el que las autoridades buscan mejorar el acceso a la isla y potenciar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

La obra fue inaugurada por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante una gira por la provincia de Puntarenas. La actividad contó además con la participación de autoridades del sector turístico y representantes del Gobierno.

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De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Costarricense de Turismo, la inversión total superó los 1,100 millones de colones (USD 2 millones) y fue financiada por esa institución. El nuevo atracadero pretende facilitar el desembarco de turistas y mejorar las condiciones de trabajo de guías, guardaparques y operadores turísticos que prestan servicios en este sector del Golfo de Nicoya.

La infraestructura puede recibir hasta cuatro embarcaciones simultáneamente e incorpora condiciones de accesibilidad de acuerdo con la Ley 7600, normativa costarricense destinada a garantizar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

En marzo de este año, cuando la construcción alcanzaba aproximadamente un 26% de avance, el Instituto Costarricense de Turismo había señalado que se trataba de una intervención prioritaria debido al deterioro de la antigua infraestructura y a la necesidad de garantizar mejores condiciones de seguridad para quienes ingresaban al parque nacional.

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Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, destacó que la nueva estructura permitirá mejorar la accesibilidad a uno de los destinos más singulares de Puntarenas.

“Celebramos que la Isla San Lucas cuente finalmente con un moderno atracadero turístico, una obra estratégica que mejora significativamente las condiciones de acceso, seguridad y comodidad para quienes visitan este extraordinario destino”, afirmó.

Borges aseguró además que la institución pretende continuar impulsando proyectos de infraestructura que permitan aumentar la competitividad turística y generar beneficios para las comunidades.

“Desde el ICT continuaremos impulsando infraestructura que fortalezca la competitividad de nuestros destinos y permita que los beneficios del turismo se traduzcan en empleo, bienestar y progreso social para las comunidades”, añadió.

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La presidenta Laura Fernández Delgado inauguró el embarcadero durante una gira por la provincia de Puntarenas el 29 de septiembre de 2026. Crédito: ICT

Un proyecto construido en medio del mar

La construcción representó un desafío particular debido a que debía desarrollarse dentro de un parque nacional, sobre el mar y en una zona con patrimonio histórico protegido.

Durante las diferentes etapas fue necesario adaptar los trabajos a factores como las mareas, las condiciones meteorológicas y la protección de los ecosistemas marinos.

El diseño del proyecto fue sometido previamente a revisión de la Oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud, debido a la existencia de edificaciones históricas en la isla. Desde las etapas iniciales, las autoridades indicaron que la nueva infraestructura sustituiría un embarcadero deteriorado sin alterar las estructuras patrimoniales existentes.

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La obra también incorporó medidas ambientales. Según el Instituto Costarricense de Turismo, obtuvo el reconocimiento de Bandera Azul Ecológica en la categoría de construcción, utiliza paneles solares para abastecer sus necesidades eléctricas y dispone de un sistema para recolectar agua de lluvia.

Además, Isla San Lucas se convirtió en la primera isla del Golfo de Nicoya que cuenta con un tanque de autoconsumo destinado a atender necesidades operativas.

En el desarrollo del embarcadero participaron, además del Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas y la Oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud.

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El Parque Nacional Isla San Lucas combina las ruinas de un antiguo centro penitenciario con senderos, bosque tropical seco y áreas de interés arqueológico. Crédito: ICT

De prisión a atractivo turístico

La infraestructura busca fortalecer un destino cuya principal particularidad es la combinación de historia, patrimonio cultural y biodiversidad.

Durante décadas, Isla San Lucas funcionó como un centro penitenciario y su historia quedó vinculada a la obra literaria “La isla de los hombres solos”, del escritor costarricense José León Sánchez.

Posteriormente, el territorio fue transformado en un espacio protegido. El Parque Nacional Isla San Lucas fue creado el 24 de agosto de 2020, convirtiéndose en uno de los parques nacionales más recientes de Costa Rica. El Instituto Costarricense de Turismo también ha destacado que la zona conserva importantes ecosistemas y patrimonio cultural.

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Actualmente, los visitantes pueden recorrer aproximadamente 15 kilómetros de senderos y conocer las ruinas del antiguo penal, sitios arqueológicos y sectores del bosque tropical seco.

La fauna también forma parte de sus atractivos. Elvis Barrantes, guardaparques de Isla San Lucas, señaló que “los turistas pueden disfrutar del avistamiento de especies como venados cola blanca, osos hormigueros, monos aulladores, así como múltiples especies de aves residentes y migratorias”.

La isla recibe visitantes de lunes a domingo, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. El acceso se realiza principalmente mediante tours en embarcaciones que parten desde la ciudad de Puntarenas.

Con el nuevo embarcadero, las autoridades turísticas esperan facilitar además la llegada de excursionistas y cruceristas interesados en experiencias relacionadas con historia, cultura, naturaleza y biodiversidad, al tiempo que se amplían las oportunidades para operadores turísticos y otros negocios vinculados a la actividad en Puntarenas.

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