Embajada de Estados Unidos desmiente rumores sobre retiro de visas a funcionarios costarricenses

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica calificó como “rumores falsos” las publicaciones que aseguraban que se habían revocado visas a funcionarios en ejercicio. (Cortesía)

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La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica salió al paso de una serie de publicaciones difundidas en redes sociales que aseguraban que el Departamento de Estado había revocado visas a funcionarios costarricenses que actualmente ocupan cargos públicos.

La representación diplomática calificó esas versiones como “rumores falsos” y recordó que únicamente las comunicaciones difundidas mediante canales oficiales pueden considerarse posiciones del Gobierno estadounidense.

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“La Embajada de Estados Unidos tiene conocimiento de publicaciones falsas que circulan en línea, las cuales señalan que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría revocado las visas a funcionarios costarricenses en ejercicio. Estos son rumores falsos”, indicó la sede diplomática en un mensaje publicado en su cuenta oficial en X.

El pronunciamiento fue divulgado después de varios días en los que circularon versiones sobre posibles medidas migratorias contra miembros del Gobierno costarricense.

La Embajada no identificó en su publicación cuáles eran los mensajes específicos que motivaron el desmentido ni mencionó nombres de los funcionarios a los que hacían referencia las publicaciones.

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En su mensaje, la representación estadounidense hizo además un llamado a verificar cuidadosamente el origen de cualquier información atribuida a Washington.

“Solo las cuentas oficiales del gobierno estadounidense hablan en nombre del gobierno de Estados Unidos”, señaló la Embajada.

Asimismo, agregó que “las declaraciones provenientes de fuentes no oficiales o no verificadas deben considerarse simples rumores”.

Parte de los rumores difundidos en redes sociales hacía referencia a una supuesta revocación del visado de Rodrigo Chaves Robles, actualmente miembro del gabinete costarricense. Crédito: Captura video Asamblea Legislativa

Rumores involucraron a figuras del Gobierno

Parte de las versiones difundidas en redes sociales hacían referencia a un supuesto retiro del visado estadounidense a Rodrigo Chaves Robles, quien ocupa actualmente los ministerios de Hacienda y de la Presidencia en la administración de Laura Fernández Delgado.

La presidenta se refirió al tema durante una sesión solemne del Consejo de Gobierno realizada en Puntarenas y agradeció públicamente el pronunciamiento de la Embajada.

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Fernández atribuyó las versiones a sus adversarios políticos y sostuvo que el objetivo de los mensajes era generar divisiones dentro de su administración.

“Y aprovecho también para agradecerle a la señora Embajadora la gentileza de corroborar hasta por escrito y desmentir algunas barbaridades de los enemigos políticos de este gobierno que se dejaron decir que nos estaban quitando la visa”, manifestó la mandataria.

Fernández también se refirió directamente a las publicaciones relacionadas con Chaves.

“Cosa más ridícula la que se inventaron, que le iban a quitar la visa a don Rodrigo, que le iban a quitar la visa”, expresó.

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La presidenta agregó que, a su criterio, los mensajes buscaban “dividirnos” y cuestionó la difusión de versiones mediante cadenas de WhatsApp y publicaciones en redes sociales.

La presidenta Laura Fernández Delgado agradeció públicamente el desmentido y aseguró que las versiones buscaban generar divisiones dentro de su Gobierno. Crédito: Captura Presidencia de la República

Costa Rica registra antecedentes de revocaciones de visas

El pronunciamiento ocurre en un contexto en el que Estados Unidos sí ha retirado visas a varias figuras públicas costarricenses desde 2025, aunque esos antecedentes son independientes de las publicaciones desmentidas esta semana.

En abril de 2025, Estados Unidos revocó la visa del expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz Óscar Arias Sánchez. La medida también había alcanzado previamente a figuras políticas como Francisco Nicolás, Johana Obando y Cynthia Córdoba.

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Posteriormente, Estados Unidos retiró el permiso de ingreso a Ana Sofía Machuca Flores, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad.

En julio de 2025, se conocieron además revocaciones relacionadas con Rodrigo Arias Sánchez y los magistrados constitucionales Paul Rueda y Fernando Cruz.

Durante 2026 también se hicieron públicos otros casos vinculados con figuras costarricenses. En mayo, miembros de la Junta Directiva del periódico La Nación informaron que Estados Unidos había revocado sus visas, una decisión que provocó cuestionamientos públicos sobre los criterios utilizados por Washington.

Las autoridades estadounidenses han mantenido tradicionalmente reserva sobre decisiones individuales en materia de visados. En distintos casos, la Embajada en San José ha evitado detallar públicamente las razones específicas detrás de una revocación, debido al carácter confidencial de estos procedimientos migratorios.

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El desmentido se conoció además un día después de que Estados Unidos anunciara cancelaciones de visas a jueces, fiscales, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.