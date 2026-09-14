Qué país de Centroamérica tiene la marca más fuerte en la Champions League con títulos y continuidad

Keylor Navas es el centroamericano con más partidos en la historia de la Champions League, con 63 encuentros, y además llegó a la final de 2020 con París Saint-Germain. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Centroamérica dejó una huella sostenida en la Champions League a través de campeones, goleadores y presencias recientes en clubes europeos, con Keylor Navas como su caso más alto: ganó tres títulos consecutivos con Real Madrid y convirtió a Costa Rica en el país más exitoso de la región en el torneo.

Ese liderazgo también se refleja en los número: Navas es el centroamericano con más partidos en la historia del certamen, con 63 encuentros, y además alcanzó otra final continental en 2020 con París Saint-Germain. Honduras sumó un campeón con David Suazo en el Inter de Milán de la temporada 2009/2010, mientras que Luis Palma marcó 2 goles en la edición 2023/24 con Celtic.

PUBLICIDAD

La historia regional no es homogénea. Costa Rica y Honduras concentraron los casos más visibles y los logros más altos, mientras Panamá ganó peso en los últimos años con varios futbolistas en competencia al mismo tiempo. El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Belice todavía no lograron instalarse en la fase principal moderna del torneo.

Costa Rica reunió los títulos y la trayectoria más sólida de la región

Costa Rica aparece como la referencia central del istmo en la máxima competición europea. Su nombre queda asociado sobre todo a Real Madrid por la etapa de Keylor Navas como arquero titular del equipo campeón en 2016, 2017 y 2018.

Costa Rica amplió su huella en la Champions League con Bryan Ruiz, Cristian Gamboa y Froylán Ledezma en clubes europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guardameta también jugó la competición con París Saint-Germain, con el que llegó a la final de 2020. Esa continuidad en clubes de primer nivel europeo lo ubicó como el centroamericano más exitoso de la historia del torneo.

PUBLICIDAD

La presencia costarricense no se limitó a Navas. Bryan Ruiz disputó la Champions League con el Twente de Países Bajos y con Sporting de Lisboa, mientras Cristian Gamboa participó con Celtic de Escocia entre 2016 y 2019.

Antes de ellos, Froylán Ledezma ya había formado parte del Ajax en las temporadas de 1997 y 2001. Uno de los nombres que abrió camino para la representación costarricense en Europa.

Honduras sumó un campeón, arraigo en Celtic y goles recientes

Honduras aparece como el segundo país centroamericano con mayor tradición en la competencia. Su caso más destacado es el de David Suazo, delantero que integró la plantilla del Inter de Milán campeón de Europa bajo las órdenes de José Mourinho en la temporada 2009/2010.

PUBLICIDAD

Suazo disputó minutos en la fase de grupos de aquella campaña. Ese equipo también conquistó el triplete, lo que dio a la presencia hondureña un lugar en una de las temporadas más recordadas del club italiano.

La otra gran conexión hondureña con el torneo pasa por Celtic. Emilio Izaguirre se volvió una figura muy querida en el club de Glasgow y jugó múltiples partidos de fase de grupos; el repaso eleva esa cifra a 19 encuentros de Champions.

Luis Palma extendió ese vínculo en tiempos recientes. El atacante hondureño jugó en la edición 2023/24, marcó dos goles y uno de ellos fue ante Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

Andy Najar también tuvo una participación destacada con Anderlecht de Bélgica, incluso logró marcar en la competición frente a rivales de peso como Arsenal.

Panamá ganó presencia simultánea en el nuevo ciclo del torneo

El crecimiento más reciente de la región lo representa Panamá, que pasó de apariciones esporádicas a reunir varios jugadores en el ecosistema del torneo europeo. Ese proceso se define como una etapa de expansión de futbolistas panameños en clubes del continente.

Entre los nombres señalados aparecen César Blackman y Cristian Martínez con Slovan Bratislava. Blackman es presentado como un lateral derecho consolidado, mientras Martínez figura como mediocampista con participación en fases de liga del torneo.

PUBLICIDAD

También aparece Andrés Andrade, defensor panameño del LASK Linz de Austria, con minutos en fases de clasificación y otras competiciones UEFA. Esa presencia reforzó la idea de una representación panameña más estable.

En la nómina de jugadores activos de la temporada 2026/27, ubicamos al hondureño Kervin Arriaga en AEK Atenas. Junto con Andrade, Blackman y Martínez, integra el grupo centroamericano que mantiene a la región vigente en la Champions League actual.