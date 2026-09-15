Justicia de El Salvador deja firmes las condenas por la masacre de cuatro periodistas holandeses

ARCHIVO - En esta foto del 11 de marzo de 1982, de izquierda a derecha: Jan Kuiper, director; Koos Koster, productor; Joop Willemsen, camarógrafo; y Hans ter Laag, sonidista; caminan al norte de San Salvador, El Salvador, días antes de ser asesinados. (Foto AP, Archivo)

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró inadmisibles los recursos de casación presentados contra las condenas por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, un crimen ocurrido durante la guerra civil salvadoreña y atribuido a integrantes de la cúpula militar de la época.

La resolución, dictada el 10 de septiembre y conocida ese lunes por EFE, agencia española de noticias, rechazó los planteos de las defensas de los militares retirados José Guillermo García, Francisco Antonio Morán Reyes y Mario Adalberto Reyes Mena. Un tribunal de apelaciones ya había confirmado en abril el veredicto condenatorio.

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La decisión representa una nueva instancia judicial en un caso que, según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), se convirtió en la primera condena penal por un crimen de lesa humanidad documentado por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador.

El tribunal cuestionó que las defensas repitieran argumentos ya presentados

La Sala de lo Penal sostuvo que los recursos no desarrollaron argumentos destinados a refutar los fundamentos centrales de la sentencia que confirmó la responsabilidad de los acusados.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en San Salvador. 24 de agosto de 2011. REUTERS/Luis Galdamez

“Declárense inadmisibles los recursos de casación”, señala el fallo citado por EFE. Los magistrados indicaron que el primer escrito reprodujo una solicitud de nulidad presentada con anterioridad y que el segundo repitió el contenido del primer recurso de casación.

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Los tres acusados fueron declarados culpables el 3 de junio de 2025, en un juicio que aplicó la legislación penal de 1973, vigente al momento de los hechos. García y Morán participaron del proceso, mientras que Reyes Mena fue juzgado en ausencia.

De acuerdo con el reporte de EFE, la pena ratificada fue de 30 años de prisión. La FIP había informado el 4 de junio de 2025 que el tribunal impuso 15 años de cárcel a cada condenado, además de la pérdida de derechos ciudadanos y responsabilidad civil. La documentación aportada no precisa el motivo de la diferencia entre ambas referencias sobre la pena.

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La Fiscalía sostuvo que el ataque buscó silenciar la cobertura del conflicto

El crimen ocurrió el 17 de marzo de 1982, cuando los periodistas de IKON, emisora pública neerlandesa, se desplazaban por El Salvador para cubrir la situación política y militar, en vísperas de las elecciones para la Asamblea Constituyente.

Cruz con fotografías de los periodistas neerlandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen, asesinados en Santa Rita, Chalatenango, El Salvador, el 17 de marzo de 1982: AFP

Las víctimas fueron Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen. Murieron en una emboscada durante una operación militar.

Según la FIP, el juicio estableció que la acción fue planificada por altos mandos del Ejército y ejecutada por el Batallón Atonal. La organización señaló que el objetivo era impedir la difusión de información sobre abusos cometidos durante el conflicto armado y enviar una advertencia a la prensa internacional.

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Cinco días antes de la emboscada, integrantes del equipo de IKON habían sido interrogados por la Policía de Hacienda, un antecedente que, de acuerdo con la federación, evidenció un seguimiento de sus actividades.

Los condenados ocuparon cargos de mando durante la guerra civil

En el momento del ataque, José Guillermo García era ministro de Defensa; Francisco Antonio Morán Reyes dirigía la extinta Policía de Hacienda; y Mario Adalberto Reyes Mena comandaba la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango.

ARCHIVO - El exministro de Defensa José Guillermo García es rodeado por la prensa a su llegada al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero en San Luis Talpa, El Salvador, el 8 de enero de 2016. (Foto AP/Salvador Meléndez, Archivo)

Los tres formaban parte de la estructura de mando militar en los primeros años de la guerra civil salvadoreña, que se desarrolló entre 1980 y 1992. La FIP indicó además que la sentencia ordenó al Estado salvadoreño emitir una disculpa pública para las víctimas y sus familiares por la demora en la administración de justicia.

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