Guatemala

Costa Rica reporta 772 casos de hepatitis A en 2026, la mayoría se concentra en San José

El Ministerio de Salud informó que los contagios confirmados hasta la semana epidemiológica 32 ya duplican el total de 2025, con mayor incidencia en la Gran Área Metropolitana

Ilustración del torso humano con el hígado, el estómago y los intestinos, con un recuadro circular que contiene partículas virales geométricas.
San José concentró 562 de los 772 casos de hepatitis A en Costa Rica, con la mayor carga de contagios en la Gran Área Metropolitana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica registró 772 casos confirmados de hepatitis A hasta la semana epidemiológica 32 de 2026, según el más reciente boletín de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. La cifra supera los 373 casos contabilizados durante todo 2025 y refleja una concentración de contagios en la provincia de San José, donde se notificaron 562 diagnósticos.

El informe describe un comportamiento endémico con picos periódicos, con mayor presencia en la Gran Área Metropolitana y en cantones que enfrentan problemas intermitentes en la calidad o continuidad del suministro de agua.

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La hepatitis A es una infección aguda del hígado causada por el virus de la hepatitis A. Su transmisión ocurre, principalmente, por vía fecal-oral, mediante agua o alimentos contaminados, así como por contacto directo entre personas. El Ministerio de Salud mantiene la notificación obligatoria de los casos y una vigilancia reforzada en los territorios donde se detectaron brotes.

Ilustración de paciente con ictericia, erupciones cutáneas, hígado e intestinos afectados, manos hinchadas, en una clínica.
El Ministerio de Salud indicó que la hepatitis A se transmite por vía fecal-oral a través de agua o alimentos contaminados y por contacto directo entre personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San José concentra casi tres de cada cuatro casos del país

La provincia de San José reúne el 562 de los casos confirmados notificados este año. Después aparecen Cartago, con 61 casos; Alajuela, con 60; Heredia, con 46; Limón, con 17; Guanacaste, con 14, y Puntarenas, con 12.

La distribución por edad muestra que la mayor cantidad de diagnósticos corresponde a personas de entre 20 y 64 años, grupo que acumula 601 de los 772 casos confirmados. El reporte también identifica 111 casos en personas de entre 10 y 20 años, 31 en mayores de 65 años, 26 en niños de uno a 10 años y tres en menores de un año.

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El boletín advierte que los adolescentes y adultos jóvenes presentan una mayor probabilidad de desarrollar ictericia y cuadros sintomáticos con complicaciones. La vigilancia también presta atención a la población pediátrica, especialmente en comunidades con dificultades de saneamiento, abastecimiento de agua o condiciones que facilitan el contacto estrecho entre personas.

Infografía sobre casos de hepatitis A en Costa Rica con un mapa del país, el número 772, gráficos y datos distribuidos por provincias.
Un informe del Ministerio de Salud indica que Costa Rica suma 772 casos de hepatitis A en 2026, con la provincia de San José como el principal foco de contagios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barrio Cuba y Cristo Rey concentran el brote en el distrito Hospital

Uno de los principales eventos bajo seguimiento ocurre en el distrito Hospital, en San José, donde la institución confirmó un brote con 70 casos detectados por laboratorio al cierre de la semana epidemiológica 31. El área había registrado 15 casos en 2024 y apenas uno en 2025.

La incidencia acumulada estimada en ese distrito llegó a 287.1 casos por cada 100,000 habitantes. El incremento comenzó en la semana epidemiológica 20 y tuvo una mayor concentración entre las semanas 26 y 29. Los casos se localizan sobre todo en Barrio Cuba y Cristo Rey, seguidos por El Pochote y Barrio Los Ángeles.

La mayor afectación se observa entre personas de 20 a 34 años, con predominio de hombres, que representan el 71.4% de los casos. Las autoridades indicaron que no hubo hospitalizaciones ni muertes vinculadas con este brote.

El Ministerio de Salud reforzó la vigilancia de brotes y recomendó lavado de manos, consumo de agua segura y manipulación adecuada de alimentos para prevenir la hepatitis A. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ministerio de Salud reforzó la vigilancia de brotes y recomendó lavado de manos, consumo de agua segura y manipulación adecuada de alimentos para prevenir la hepatitis A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el distrito de Hatillo se notificaron 91 casos, de los cuales 68 fueron confirmados y 23 permanecían pendientes de resultados. El aumento se concentra en Sagrada Familia, Hatillo 1 y Colonia 15 de Setiembre. La investigación detectó algunos cuadros de transmisión intrafamiliar, aunque la mayoría de los pacientes no tiene un vínculo epidemiológico comprobado entre sí.

En Aserrí y San Juan de Dios de Desamparados continúa otro brote con 17 casos confirmados, ocho de ellos en Aserrí y siete en San Juan de Dios. Las autoridades señalaron que el número de contagios bajó en las últimas semanas y que tampoco hubo internaciones ni fallecimientos.

El Ministerio de Salud reforzó las recomendaciones de lavado de manos con agua y jabón, consumo de agua segura, manipulación adecuada de alimentos, limpieza de superficies y medidas preventivas en escuelas, centros de cuido y establecimientos de alimentación.

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