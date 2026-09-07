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Volodimir Zelensky quiere aprovechar la ventana para negociar con Rusia tras la visita de los enviados de Donald Trump

El presidente ucraniano cree que Putin necesita mantener buena relación con Washington de cara a las legislativas de noviembre, aunque se muestra escéptico sobre la voluntad real del Kremlin de poner fin a la guerra

Volodímir Zelensky cree que existe una oportunidad para relanzar las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia antes de que termine el año. (Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE)
Volodímir Zelensky cree que existe una oportunidad para relanzar las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia antes de que termine el año. (Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE)
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, considera que existe una oportunidad para relanzar las negociaciones de paz con Rusia antes de que termine el año, después de que dos enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitaran Moscú y Kiev el fin de semana.

En una entrevista con el medio estadounidense Axios, Zelensky vinculó esa posible apertura diplomática al calendario político de Washington: a su juicio, Vladímir Putin evitará provocar a Trump antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

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Mi sensación es que Putin necesita a Trump. No quiere disgustarlo”, afirmó Zelensky a Axios. El mandatario ucranio explicó que, según su lectura, el Kremlin podría estar dispuesto a ofrecer a la Administración estadounidense un avance diplomático que refuerce la imagen de Trump ante sus votantes, incluso si eso implica ceder terreno en las conversaciones sobre Ucrania.

El presidente ruso Vladímir Putin, el asesor de política exterior del Kremlin Yuri Ushakov y el enviado presidencial ruso Kirill Dmítriev asisten a una reunión con el enviado especial de EEUU Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, en el Kremlin de Moscú (Rusia), el 5 de septiembre de 2026 Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS
El presidente ruso Vladímir Putin, el asesor de política exterior del Kremlin Yuri Ushakov y el enviado presidencial ruso Kirill Dmítriev asisten a una reunión con el enviado especial de EEUU Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, en el Kremlin de Moscú (Rusia), el 5 de septiembre de 2026 Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS

El origen inmediato de estas declaraciones fue la visita del enviado especial Steve Witkoff y del asesor Jared Kushner, que el sábado mantuvieron un encuentro de tres horas con Putin en el Kremlin y, al día siguiente, se trasladaron a Kiev para reunirse con Zelensky. Fue el primer viaje de ambos emisarios a territorio ucranio desde que Trump inició su segundo mandato. Según relató Zelensky, el mensaje que le trasladaron los enviados estadounidenses fue que “los rusos están dispuestos a negociar”.

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El presidente ucraniano matizó, no obstante, que mantiene reservas sobre esa disposición rusa, dado que la ofensiva militar del Kremlin y el reciente repunte de ataques no reflejan, a su entender, una voluntad real de compromiso. Aun así, precisó que su impresión tras el viaje de Witkoff y Kushner es que Putin está “dispuesto a discutir” fórmulas para avanzar en el proceso negociador.

Estados Unidos ha intentado en repetidas ocasiones desde comienzos de 2026 relanzar un diálogo directo entre Kiev y Moscú, sin que hasta ahora se hayan alcanzado acuerdos sustanciales. La guerra, iniciada con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se ha prolongado con ofensivas rusas contra infraestructuras energéticas ucranias y con un frente militar que ambas partes describen como favorable a sus intereses, según el momento y el interlocutor.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, da la bienvenida a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, da la bienvenida a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Zelensky sostuvo que Rusia confía en utilizar la presión sobre el sistema eléctrico ucranio como palanca en las próximas semanas para forzar concesiones de Kiev. “Rusia realmente piensa que este periodo puede ayudarles a quebrarnos”, declaró a Axios, en referencia al objetivo del Kremlin de debilitar la capacidad de resistencia ucrania mediante ataques a la red energética.

El mandatario ucranio advirtió, sin embargo, que Kiev dispone también de instrumentos de presión económica sobre Rusia. “Cuando atacaron nuestra electricidad, bloqueamos su posibilidad de vender petróleo y gas”, explicó, en alusión a operaciones ucranias contra infraestructura energética rusa. Zelensky reclamó además nuevas sanciones estadounidenses contra Moscú como palanca adicional en cualquier negociación, y resumió su diagnóstico sobre las prioridades del Kremlin con una frase: “Putin necesita dinero”.

Pese a las reservas expresadas, Zelensky insistió en la necesidad de retomar cuanto antes el contacto diplomático. “Tenemos septiembre y octubre para encontrar alguna vía de diálogo”, señaló. “Sin diálogo... no tendremos resultado”. El presidente ucranio subrayó que Kiev debe mantener su fortaleza militar durante todo el proceso negociador y afirmó que, pese a las carencias en defensa aérea y a los continuos ataques rusos con drones y misiles, Ucrania se encuentra en una posición militar mejor que en etapas anteriores del conflicto.

Según Zelensky, el equipo negociador estadounidense informará ahora a Trump sobre lo recabado en Moscú y Kiev antes de continuar las consultas con funcionarios ucranios y europeos. El presidente ucranio confía en que Trump encuentre la forma de impulsar un principio de negociación real en las próximas semanas, aunque no precisó qué pasos concretos podrían darse ni si Rusia y Ucrania se reunirán directamente en ese plazo.

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