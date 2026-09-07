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El petróleo alcanzó su nivel más alto en seis semanas por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán

Los futuros del Brent avanzaron hasta los 97,31 dólares por barril y marcaron un máximo intradiario de 98,06, mientras el WTI se ubicó en 92,65, tras nuevas amenazas en Oriente Medio

El Brent cerró en USD 97,31 por barril y el WTI avanzó hasta USD 92,65, en su mayor nivel desde el 24 de julio. (REUTERS/Amr Alfiky)
El Brent cerró en USD 97,31 por barril y el WTI avanzó hasta USD 92,65, en su mayor nivel desde el 24 de julio. (REUTERS/Amr Alfiky)
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Los precios del petróleo treparon este lunes a su mayor nivel en seis semanas, después de que Irán amenazara con atacar infraestructuras energéticas en distintos puntos de Oriente Medio en represalia por nuevos bombardeos de Estados Unidos contra sus activos. La escalada profundiza un conflicto que ya redujo de manera drástica la oferta mundial de crudo.

Los futuros del Brent subieron 1,03 dólares, un 1,1%, hasta los USD 97,31 por barril, tras haber tocado antes un máximo intradiario de USD 98,06, el valor más alto desde el 24 de julio. El WTI estadounidense, que no tuvo liquidación por un feriado en Estados Unidos, avanzaba un 1,3%, o 1,17 dólares, hasta USD 92,65 por barril a las 17.45 GMT, luego de haber llegado a USD 93,29, también su nivel más alto desde el 24 de julio.

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“Si atacan nuestros activos, recibirán un ataque”, advirtió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en lo que pareció una respuesta a las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien había calificado de “indefensa” a la flota petrolera de Teherán.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques contra petroleros y buques de guerra durante el fin de semana, en lo que constituyó una escalada mayor de la guerra entre ambos países, iniciada cuando Washington e Israel bombardearon territorio iraní el 28 de febrero, según informó la empresa de inteligencia marítima Marisks.

La firma advirtió sobre un cambio en la naturaleza del conflicto: “Los petroleros comerciales se están utilizando ahora deliberadamente como instrumentos de presión económica recíproca, lo que debilita sustancialmente la distinción anterior entre el enfrentamiento militar y el transporte marítimo comercial”.

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Los ataques israelíes en el sur del Líbano y el ataque a la refinería de Saudi Aramco en Jazan aumentaron la tensión sobre el mercado del petróleo.
Los ataques israelíes en el sur del Líbano y el ataque a la refinería de Saudi Aramco en Jazan aumentaron la tensión sobre el mercado del petróleo.

Las subidas de este lunes se suman al alza de alrededor del 8% que había registrado el Brent la semana pasada, mientras que el WTI se disparó casi un 10% tras la reanudación de los ataques entre ambos países. En síntesis, el temor a que la guerra entre Estados Unidos e Irán interrumpa el suministro global de crudo llevó al Brent y al WTI a sus valores más altos desde el 24 de julio, en un contexto de ataques a petroleros, bombardeos en Líbano y un ataque a una refinería saudita.

En Estados Unidos, el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo, las reservas de gasolina y combustible destilado se ubican muy por debajo de las registradas hace un año y del promedio estacional de los últimos cinco años, señalaron analistas de PVM Energy. “El balance actual apunta a un panorama ligeramente más grave que el de la última vez que hicimos un balance, hace unas semanas”, indicaron.

Irán advirtió que responderá con ataques si Estados Unidos golpea sus activos, en medio de una nueva escalada por la flota petrolera de Teherán. (Europa Press/Contacto/Sepahnews)
Irán advirtió que responderá con ataques si Estados Unidos golpea sus activos, en medio de una nueva escalada por la flota petrolera de Teherán. (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

La tensión en la región se agudizó además por los ataques israelíes contra una localidad del sur del Líbano, que causaron la muerte de al menos 12 personas este lunes, según informó el Ministerio de Sanidad libanés. La jornada fue una de las más mortíferas en bombardeos de las últimas semanas.

En paralelo, la refinería de petróleo que Saudi Aramco opera en Jazan, Arabia Saudita, fue atacada este lunes y se encuentran en evaluación los daños provocados, según informó el Financial Times, que citó a dos personas con conocimiento del asunto.

Los precios del petróleo subieron a su nivel más alto en seis semanas por la amenaza de Irán de atacar infraestructuras energéticas en Oriente Medio. (REUTERS/Amir Cohen)
Los precios del petróleo subieron a su nivel más alto en seis semanas por la amenaza de Irán de atacar infraestructuras energéticas en Oriente Medio. (REUTERS/Amir Cohen)

El banco de inversión Goldman Sachs advirtió que los precios del petróleo podrían escalar hasta los USD 120 por barril en caso de que se intensifiquen los ataques contra la navegación en la región.

Ante ese escenario, los Emiratos Árabes Unidos están construyendo rutas alternativas para sus exportaciones de energía y comercio, con el objetivo de no quedar “rehenes” de la guerra entre Estados Unidos e Irán, afirmó el asesor presidencial emiratí, Anwar Gargash.

Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) mantuvo sin cambios su política de producción de petróleo para octubre, según informó el grupo de productores en un comunicado tras una reunión celebrada el domingo.

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