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La Unión Europea aseguró que Rusia no muestra señales reales de buscar la paz en Ucrania

Kaja Kallas sostuvo que Moscú no ha ofrecido ninguna concesión pese al reciente viaje de los enviados estadounidenses a Kiev, y adelantó que el bloque exigirá contrapartidas antes de avanzar hacia un acuerdo

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, insistió en que Rusia no ha dado pasos concretos hacia un acuerdo de paz.
Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, insistió en que Rusia no ha dado pasos concretos hacia un acuerdo de paz.
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La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó este lunes que Rusia no ha mostrado disposición a negociar la paz en Ucrania, pese a la reciente visita a Kiev de los enviados especiales de Estados Unidos.

La funcionaria realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en Vilna, Lituania, junto al primer ministro del país báltico, Mindaugas Sinkevicius. Allí explicó los motivos detrás de su diagnóstico sobre la falta de avances y sostuvo que “en este momento no vemos que Rusia esté realmente interesada en la paz, porque no ha hecho ni planteado una sola concesión que esté dispuesta a hacer”.

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La visita de Steve Witkoff y Jared Kushner a la capital ucraniana se produjo el domingo, tras varios encuentros previos con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú. Fue el primer viaje de la delegación estadounidense al territorio, ya que antes había sido el equipo del presidente Volodímir Zelensky el que debía trasladarse a Washington o a otros destinos para reunirse con los representantes de la Casa Blanca.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, recibió a Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados especiales de Estados Unidos, en Kiev. 6 de septiembre de 2026.(REUTERS/Valentyn Ogirenko)
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, recibió a Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados especiales de Estados Unidos, en Kiev. 6 de septiembre de 2026.(REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La dirigente estonia calificó como positivo que la llegada de los enviados a Kiev coincidiera con tres días sin bombardeos contra la población civil. Confió en que hayan podido observar de forma directa la situación sobre el terreno y remarcó que las autoridades locales les habrían transmitido la falta de voluntad rusa para poner fin a la ofensiva. “Cuando pierden la iniciativa sobre el terreno, bombardean a los civiles desde el cielo”, advirtió.

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El acercamiento entre los emisarios de Donald Trump y ambos mandatarios formó parte de un intento por reactivar los contactos trilaterales entre Washington y las partes enfrentadas, un esquema de diálogo interrumpido en febrero pasado a raíz del inicio de la operación militar contra Irán.

Consultada sobre el papel que podría asumir el bloque comunitario en una futura negociación, Kallas insistió en que la Unión Europea no puede ejercer de mediadora neutral, dado que “siempre ha estado del lado de Ucrania”. Consideró que corresponde a ambos bandos dialogar de manera directa para destrabar el conflicto.

Un residente camina frente a un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 2 de septiembre de 2026. REUTERS/Nina Liashonok
Un residente camina frente a un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 2 de septiembre de 2026. REUTERS/Nina Liashonok

En ese sentido, señaló que los cancilleres de los Veintisiete ya habían debatido qué condiciones debería cumplir Rusia para que resulte viable avanzar hacia un eventual acuerdo. Planteó que no es posible “dar sin recibir nada a cambio” frente a las demandas que eventualmente se dirijan a Europa, entre las que mencionó garantías de seguridad y el ingreso de Ucrania al bloque, sin precisar mayores detalles al respecto.

Kallas manifestó que, de esa manera, las tratativas resultarían “algo más igualitarias, en lugar de colocar toda la presión sobre Ucrania, que, por cierto, es aquí la víctima, porque los rusos comenzaron esta guerra”.

En una valoración por separado, el portavoz de Exteriores de la UE, Christian Wigand, celebró el nuevo dinamismo generado por el viaje de Witkoff y Kushner, aunque alertó de que las acciones y declaraciones de Putin no apuntan, por ahora, hacia el final de la guerra. “La UE sigue apoyando todos los esfuerzos diplomáticos que puedan contribuir a lograr una paz justa y duradera en Ucrania”, indicó.

(Con información de EP y EFE)

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