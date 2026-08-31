Chefs alertan que la Guía Michelin podría estar perdiendo credibilidad por la falta de inspectores

El sector gastronómico sostiene que el aumento de locales incluidos dificultó los controles presenciales y abrió dudas sobre la renovación anual de distinciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Chefs y empresarios gastronómicos advierten que la Guía Michelin perdió credibilidad ante la sospecha de que sus inspectores anónimos no logran visitar todos los restaurantes que figuran en sus páginas, cuyo número global ya supera los 19.600 establecimientos. El cuestionamiento, recogido por el periódico británico The Guardian, se extiende desde dueños de locales estrellados hasta ex integrantes del propio equipo evaluador de Michelin.

Los datos dan cuenta de la magnitud del fenómeno: entre julio de 2021 y agosto de 2026, las entradas globales de la guía pasaron de 15.723 a 19.652, un salto de casi 4.000 restaurantes en cinco años. Esa expansión, según los críticos, no tuvo reflejo en el crecimiento del plantel de revisores. Michelin no divulga cifras sobre la cantidad de inspectores que emplea, lo que impide contrastar esa afirmación de manera directa.

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Un sistema con más restaurantes que capacidad de revisión

El listado global creció de 15.723 a 19.652 entradas entre 2021 y 2026

La Guía Michelin nació en 1900 como un manual de bolsillo para automovilistas franceses. Con los años se transformó en el referente mundial de la gastronomía de alta gama. En 1931 sumó su sistema de calificación por estrellas —una, dos o tres— para señalar los mejores restaurantes del planeta. Hoy, esas estrellas se renuevan cada año y, en teoría, cada local con distinción recibe la visita de un inspector antes de confirmarse si conserva, sube o pierde su categoría.

Pero ese mecanismo está bajo sospecha. Según informó The Guardian, chefs con estrellas en activo afirman que sus restaurantes llevan años sin recibir una visita de inspección. Un chef que prefirió el anonimato aseguró al medio británico que sospecha que ningún evaluador de la guía gourmet pisó su local desde hace un tiempo que prefirió no precisar.

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La guía no solo distingue con estrellas. El Premio Bib Gourmand reconoce establecimientos de buena cocina a precio accesible, y la categoría “Michelin Selected” reúne locales recomendados sin distinción formal. La empresa asegura que todos los restaurantes listados pasan por el mismo proceso de evaluación anónima, aunque no especifica con qué periodicidad se visita a los que carecen de estrella.

Las voces del sector

Cocineros con distinciones vigentes afirmaron que pasaron años sin una visita de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marshall Manson, director ejecutivo de la firma global de relaciones públicas FleishmanHillard y autor del blog gastronómico Professional Lunch, fue uno de los más directos al hablar con el medio británico en su rol de observador del sector. “Michelin no envía sus inspectores a todos sus restaurantes estrellados cada año. No pueden llegar a todos”, afirmó. Manson agregó que la combinación de más entradas con menos personal genera un efecto concreto: “Se cubre más terreno con menos gente y, al hacerlo, se presta menos atención a los lugares de mayor nivel”.

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Un ex inspector de la guía reforzó ese diagnóstico con una lectura desde adentro. “Michelin cubre casi 20.000 restaurantes en cinco continentes. Esto es ridículo. Los números son demasiado altos, es casi imposible revisarlos todos correctamente”, declaró al medio. El exfuncionario señaló que el equipo es reducido, que sus integrantes se conocen entre sí, y que la organización depende en exceso de revisores veteranos, lo que implica un plantel con tendencia al envejecimiento y al retiro gradual.

Jonathan Downey, empresario gastronómico de Manchester con restaurantes en Londres —entre ellos los locales Michelin Selected Town y Motorino—, fue igualmente categórico. “Me asombraría que estén haciendo algo parecido a la cobertura que necesitan hacer”, dijo en declaraciones a The Guardian. “Perdió su credibilidad. Toda la industria desea que mejoren”, sostuvo.

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La opacidad como problema de fondo

Un portavoz dijo que no comentan especulaciones ni afirmaciones sin nombre, mientras la firma sostiene que sus revisores provienen de más de 30 nacionalidades y realizan entre 250 y 300 comidas al año - EFE/ Etienne Laurent

Más allá del debate sobre los números, varios referentes del sector apuntan a un problema estructural: la imposibilidad de auditar al referente gastronómico desde afuera.

Frente a las acusaciones más específicas, la posición de Michelin fue escueta. “No comentamos alegaciones anónimas, especulaciones ni afirmaciones atribuidas a fuentes sin nombre”, indicó un portavoz de la compañía, según detalló The Guardian.

Según el medio de noticias europeo, Michelin aclaró que sus inspectores provienen de más de 30 nacionalidades y que cada uno realiza entre 250 y 300 comidas por año. La empresa también afirmó que “continúa invirtiendo en la ampliación de sus equipos de inspección para garantizar una cobertura integral de los destinos donde la guía está presente”, aunque sin aportar cifras concretas que respalden esa afirmación.

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