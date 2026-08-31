Cuba

La falta de combustible en Cuba deja en pausa la reanudación de vuelos desde Rusia y Turquía

El ministro Andrei Nikitin dijo que Moscú retomará las operaciones cuando se normalice el suministro de queroseno, tras suspensiones en febrero y la repatriación de unos 4,300 viajeros varados en la isla

Turkish Airlines descartó su regreso a Cuba horas después de que los boletos para la ruta Moscú-Estambul-La Habana aparecieran en su sistema de reservas.
Turkish Airlines descartó su regreso a Cuba horas después de que los boletos para la ruta Moscú-Estambul-La Habana aparecieran en su sistema de reservas.
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Turkish Airlines descartó su regreso a Cuba horas después de que los boletos para la ruta Moscú-Estambul-La Habana aparecieran en su sistema de reservas.

La compañía confirmó a Periódico Cubano, medio cubano, que la disponibilidad fue breve y que la opción ya no está activa: “Los vuelos a La Habana, programados a partir del 25 de octubre, han sido cancelados”, según declaró un portavoz de la aerolínea a Diario de Cuba.

La suspensión original de la ruta comenzó en marzo, cuando Cuba dejó de poder garantizar queroseno Jet A-1 en sus nueve aeropuertos internacionales.

Esa misma causa forzó la salida de Air Canada, Air France, Iberia, Latam Perú y varias compañías canadienses a lo largo de 2026, según consignó 14ymedio, medio cubano.

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La crisis de combustible que bloquea las rutas

El alcance del problema quedó expuesto en mayo, cuando el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente: “No tenemos absolutamente nada de fueloil, ni absolutamente nada de diésel. Ya no tenemos reservas”. La isla no recibía suministros regulares desde diciembre de 2025.

Vista de un autobús en La Habana con personas subiendo y bajando, algunos con bicicletas. Alrededor, más personas y motocicletas en una calle con vegetación
Habitantes de La Habana utilizan el "autobús submarino" y bicicletas como principales medios de transporte ante la severa crisis de combustible que afecta a Cuba.

Un cargamento ruso de unas 100,000 toneladas de crudo llegó a finales de marzo, pero se agotó al comenzar mayo. Durante agosto, el déficit de generación eléctrica superó los 2.400 MW, con decenas de plantas fuera de servicio por falta de combustible, de acuerdo con CiberCuba, medio cubano.

Moscú condiciona sus vuelos a garantías de reabastecimiento

El contexto se vuelve más complejo para los viajeros entre Rusia y Cuba. El ministro de Transportes ruso, Andrei Nikitin, declaró esta semana a RIA Novosti, agencia estatal rusa, que Moscú está dispuesto a reanudar los vuelos, pero puso una condición explícita: “En cuanto se normalice por completo la situación con el queroseno de aviación, podremos proceder de inmediato a restablecer los programas de vuelo en su totalidad”.

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Las aerolíneas Rossiya y Nordwind interrumpieron sus operaciones el 11 de febrero. Aeroflot siguió el mismo camino el 24 de ese mes. Entre el 13 y el 22 de febrero fue necesario organizar vuelos especiales para repatriar a cerca de 4.300 turistas rusos varados en la isla.

La única alternativa turca pasa por Panamá

Sin la ruta directa, Turkish Airlines solo mantiene una opción indirecta hacia Cuba: una combinación de vuelos con escala en Panamá, donde los pasajeros deben trasbordar a aeronaves de Copa Airlines para completar el trayecto.

Sin la ruta directa, Turkish Airlines solo mantiene una opción indirecta hacia Cuba: una combinación de vuelos con escala en Panamá, donde los pasajeros deben trasbordar a aeronaves de Copa Airlines para completar el trayecto. Foto de referencia. REUTERS/Navesh Chitrakar
Sin la ruta directa, Turkish Airlines solo mantiene una opción indirecta hacia Cuba: una combinación de vuelos con escala en Panamá, donde los pasajeros deben trasbordar a aeronaves de Copa Airlines para completar el trayecto. Foto de referencia. REUTERS/Navesh Chitrakar

La compañía no fijó ninguna nueva fecha para retomar los vuelos directos ni precisó si la cancelación es temporal o permanente, según informó Periódico Cubano.

Un sector turístico que pierde conexiones

Mientras tanto, Air Europa opera cuatro frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, con escala técnica en República Dominicana para repostar, y tiene previsto ampliar a cinco o seis vuelos semanales en diciembre.

La compañía española planea llegar a una frecuencia diaria a partir del 1 de abril de 2027, según su sistema de reservas, recogió Translating Cuba, medio cubano.

Air China conserva dos frecuencias semanales en la ruta y, de acuerdo con sus registros de reservas, mantendrá esas operaciones hasta el verano de 2027.

Iberia, en cambio, extendió la suspensión de sus vuelos directos hasta julio de ese año.

La cancelación de Turkish Airlines profundiza el aislamiento aéreo de la isla en un momento en que el turismo cubano atraviesa su peor racha en décadas, con caída de visitantes, cierre de hoteles y la salida de marcas internacionales del mercado.

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