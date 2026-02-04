Costa Rica

Autoridades costarricenses detuvieron a una mujer tras publicar amenazas en redes sociales contra la presidenta electa

Joven de 26 años fue presentada ante el Ministerio Público para determinar su condición jurídica

Joven de 26 años, habría
Joven de 26 años, habría publicado videos en redes sociales con presuntas amenazas a la presidenta electa Laura Fernández. Fuente: OIJ

Este miércoles, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la provincia de Cartago en Costa Rica, detuvo a una joven de 26 años de apellido Barahona quien figura como sospechosa por el delito de amenazas agravadas en contra de la recién presidenta electa, Laura Fernández.

La investigación por parte de las autoridades inició el lunes anterior cuando se habrían recibido varias informaciones confidenciales, donde se indicaba que la femenina, aparentemente, habría realizado varios videos y los publicó en redes sociales, realizando múltiples amenazas en contra de la nueva mandataria.

Los agentes judiciales lograron determinar la identidad de la mujer, logrando este miércoles su detención en su casa de habitación.

El arresto de la joven ha generado múltiples reacciones en redes sociales en Costa Rica. Hay quienes apoyan el accionar de las autoridades alegando que se debe de respetar a la nueva presidenta electa, mientras que hay otros quienes aseguran que estas acciones son de detener a quienes critican, es característico de una dictadura.

Detención generó miles de reacciones
Detención generó miles de reacciones en redes sociales. Fuente: Facebook CR HOY

“En nuestro sistema de información confidencial se recibió información sobre unos videos que fueron publicados en redes sociales, donde una femenina de 26 años realizaba amenazas contra la presidente electa y el día de hoy se da el allanamiento, donde se detiene a la joven para presentarla ante el Ministerio Público y recolectar las pruebas necesarias para la investigación”, aseguró Michael Soto, director del OIJ.

La joven podría exponerse a penas desde los 6 meses hasta los 3 años de prisión por el delito de amenazas agravadas, dependiendo del grado de ofensa y del grado de posibilidad de que la amenaza se puede convertir en un hecho.

Laura Fernández bloqueó cuentas en redes sociales durante la campaña electoral

Días atrás, durante la campaña electoral, varios usuarios de redes sociales aseguraron haber sido bloqueados por la cuenta oficial de Fernández cuando hacían comentarios de critica o cuestionaban el accionar de la hoy presidenta electa.

Al menos una de ellas, presentó un recurso de amparo electoral en el Tribunal Supremo de Elecciones, el cual fue acogido por este órgano y pidió a la oficialista dar una respuesta del motivo del bloqueo.

Laura Fernandez habría bloqueado a
Laura Fernandez habría bloqueado a varios usuarios en redes sociales tras recibir criticas y cuestionar sus acciones. REUTERS/Raquel Cunha

Rodrigo Chaves también fue amenazado en redes sociales y conversaciones de WhatsApp

En el 2024, el aún presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves fue amenazado a través de una publicación de X, en la cual la costarricense Jimena Rueda, hija del magistrado Paul Rueda, aseguró que la posición que estaba teniendo el mandatario frente a una tala masiva en el país, era irreprochable y que ya necesario un francotirador.

Amenazas realizadas por Jimena Rueda
Amenazas realizadas por Jimena Rueda en contra del presidente Rodrigo Chaves. Fuente: La República

Recientemente, a inicios de año, el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, también presentó una denuncia ante la Fiscalía, tras los presuntos intentos, a través de conversaciones de WhatsApp, de una activista para acabar con la vida de Chaves.

La ofendida aseguró que todo se trataba de un ‘montaje’ por parte de la actual administración, para atacarla y señalarla por haber sido siempre una crítica del gobierno actual.

Comunicadora se presentó en la
Comunicadora se presentó en la Fiscalía para pedir las presuntas pruebas que la señalaban como la posible autora de las amenazas en contra del mandatario. Fuente: Semanario Universidad

De momento, Laura Fernández, no se ha manifestado ante la detención de la joven de 26 años.

