Estos son los tres platillos que no pueden faltar en la mesa de los costarricenses para celebrar la Anexión del Partido de Nicoya

El maíz, el queso seco, la leche y la canela son algunos de los ingredientes más representativos de la cocina típica guanacasteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración de la Anexión del Partido de Nicoya no solo se vive con actos cívicos, música folclórica y bailes típicos. También tiene un protagonista indiscutible: la comida. Cada 25 de julio, las cocinas de muchos hogares costarricenses se llenan del aroma del maíz, el queso seco, la leche y la canela, ingredientes que durante generaciones han dado vida a algunos de los platillos más representativos de la tradición guanacasteca.

Más que simples recetas, preparaciones como el arroz de maíz, las rosquillas y la leche dormida representan una parte importante de la identidad cultural del país. Estos alimentos evocan reuniones familiares, celebraciones comunitarias y costumbres heredadas de abuelos y padres que siguen vigentes pese al paso del tiempo.

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La gastronomía de Guanacaste ocupa un lugar especial dentro de la cocina costarricense por su fuerte vínculo con el maíz, uno de los ingredientes más utilizados en la provincia. A partir de este grano nacen numerosas recetas que, con pequeñas variaciones según cada familia, conservan la esencia de la cocina tradicional.

El arroz de maíz es uno de los platillos infaltables durante la conmemoración del 25 de julio. Esta preparación combina maíz cascado, arroz, pollo desmenuzado, culantro, chile dulce y achiote para crear un plato de intenso sabor que suele servirse acompañado de tortillas recién hechas y una ensalada fresca. Su preparación requiere paciencia para lograr que el maíz alcance una textura suave sin perder consistencia, una característica que distingue esta receta típica.

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El arroz de maíz es uno de los platillos más representativos de la gastronomía guanacasteca y una tradición en las mesas costarricenses durante el 25 de julio. (Cortesía)

Otro de los clásicos de la fecha son las rosquillas, pequeñas piezas elaboradas con harina de maíz, queso seco rallado, mantequilla, huevo y leche. Su exterior ligeramente crujiente y su interior suave las convierten en el acompañamiento perfecto para el café de la tarde o para compartir durante reuniones familiares. Aunque tradicionalmente se preparan en horno de leña, hoy muchas familias recurren a equipos que permiten obtener resultados similares sin alterar el sabor característico de este producto.

Las rosquillas elaboradas con harina de maíz y queso seco forman parte de las recetas que han pasado de generación en generación en Guanacaste. (Cortesía)

El cierre perfecto para cualquier menú guanacasteco suele ser la leche dormida, un postre elaborado con leche, huevos, azúcar, vainilla y canela. Su textura cremosa y su delicado sabor la convierten en uno de los dulces más apreciados de la provincia. Para lograr una consistencia uniforme, el secreto está en cocinar la mezcla lentamente y mantener una temperatura constante, evitando que los ingredientes se separen.

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La leche dormida es uno de los postres tradicionales que suele cerrar las celebraciones familiares de la Anexión del Partido de Nicoya. (Cortesía)

De acuerdo con Johanna López Herrera, Trade Marketing Lead Costa Rica de BLACK+DECKER, conservar la autenticidad de estos platillos depende principalmente del respeto por los ingredientes y las técnicas tradicionales, aunque una adecuada organización puede facilitar considerablemente el proceso de preparación.

La vocera explicó que planificar con anticipación, medir correctamente los ingredientes y seguir el orden adecuado de cada receta permite cocinar de manera más eficiente sin modificar el resultado final. Además, señaló que los electrodomésticos actuales pueden convertirse en aliados durante algunas etapas específicas, como sofreír ingredientes, mantener temperaturas constantes o reducir tiempos de cocción.

La Anexión del Partido de Nicoya continúa siendo una de las fechas patrias más importantes del país, y su celebración encuentra en la gastronomía una de las expresiones más representativas del orgullo guanacasteco. Preparar estas recetas no solo permite disfrutar de sabores tradicionales, sino también mantener vivas las costumbres que han pasado de generación en generación y que cada año reúnen a familias enteras alrededor de la mesa.

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