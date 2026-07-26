Guatemala

Operativos recientes en Guatemala: expulsión y captura de salvadoreños vinculados a pandillas

Fuerzas de seguridad guatemaltecas localizaron a dos personas vinculadas a estructuras criminales internacionales, quienes fueron entregadas a El Salvador para enfrentar cargos pendientes

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Guatemala y El Salvador ejecutaron en menos de 48 horas dos operativos contra salvadoreños señalados por vínculos con estructuras criminales. (Cortesía: Gustavo Villatoro/PNC de Guatemala)
Guatemala y El Salvador ejecutaron en menos de 48 horas dos operativos contra salvadoreños señalados por vínculos con estructuras criminales. (Cortesía: Gustavo Villatoro/PNC de Guatemala)

Autoridades de Guatemala realizaron operativos en días consecutivos que permitieron la expulsión y la captura de presuntos miembros de pandillas salvadoreñas. Los procedimientos, ejecutados en diferentes puntos del territorio guatemalteco, contaron con la colaboración de fuerzas policiales de ambos países y se centraron en personas señaladas por delitos graves y vínculos con estructuras criminales internacionales.

El primer caso ocurrió el viernes en el departamento de Santa Rosa. De acuerdo con información difundida por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la Subestación de Pedro de Alvarado, durante un operativo antinarcóticos fue ubicado Marvin R., alias “Manso”, de nacionalidad salvadoreña, en la aldea El Sitio, municipio de Oratorio. Las autoridades identificaron por sus tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) y confirmaron que había ingresado al país de manera irregular, sin cumplir los requisitos migratorios.

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Según el reporte oficial, Marvin R. fue expulsado de Guatemala y entregado en la aduana de La Hachadura a las autoridades salvadoreñas.

Guatemala expulsó a Marvin R., alias "Manso" y lo entregó en La Hachadura a las autoridades de El Salvador. (Cortesía: Gustavo Villatoro)
Guatemala expulsó a Marvin R., alias "Manso" y lo entregó en La Hachadura a las autoridades de El Salvador. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

Por medio de redes sociales, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó: “Pandillero salvadoreño, encargado del corredor logístico de la droga de México hacia Guatemala y El Salvador. Ahora, gracias a Dios, Guatemala tiene un asesino serial menos y nosotros, a un asesino que no regresará a la sociedad”.

El ministro Villatoro reiteró el compromiso de su país: “Nuestro compromiso sigue firme dentro y fuera de nuestro territorio hasta encarcelar al último miembro de estas estructuras criminales que han causado tanto daño a nuestra sociedad”.

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La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador confirmó la detención de Rodríguez y su presunta función como corredor de programa de la MS-13. De acuerdo con los registros judiciales, el detenido tiene antecedentes desde 2003 por delitos de violación, agresión sexual agravada y agrupaciones ilícitas.

Detención en Guatemala de una presunta integrante de la Mara 18 buscada por El Salvador

Por su parte, este sábado, las fuerzas de seguridad de Guatemala informaron sobre otro operativo en la ruta Interamericana, a la altura del kilómetro 28.5, en San Lucas Sacatepéquez. Agentes de la Comisaría 74 de la PNC de Guatemala, en coordinación con INTERPOL, detuvieron a Yesenia “N”, de 48 años, ciudadana salvadoreña vinculada a la Mara 18.

Las autoridades establecieron que Yesenia “N” tenía una orden de aprehensión internacional emitida el 18 de marzo de 2026 por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de El Salvador, bajo cargos de agrupaciones ilícitas. Tras su captura, fue trasladada a la sede migratoria de Ciudad Pedro de Alvarado para ser entregada a la PNC de El Salvador.

Yesenia “N” tenía una orden de aprehensión internacional emitida el 18 de marzo de 2026 y fue trasladada para su entrega a la policía salvadoreña. (Cortesía: PNC de Guatemala)
Yesenia “N” tenía una orden de aprehensión internacional emitida el 18 de marzo de 2026 y fue trasladada para su entrega a la policía salvadoreña. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Estos operativos forman parte de una ofensiva regional orientada a limitar los movimientos transfronterizos de miembros de estructuras criminales y a fortalecer el intercambio de información entre agencias de seguridad.

La colaboración entre Guatemala y El Salvador en el combate contra las pandillas ha permitido, en menos de 48 horas, la expulsión de un presunto líder logístico de la MS-13 y la captura de una supuesta integrante de la Mara 18, ambos buscados por delitos graves y procesos judiciales pendientes en su país de origen.

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