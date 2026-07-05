Tecno

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube España

Nuevos artistas y canciones han entrado en el top de los clips más vistos en la plataforma de videos más famosa del mundo

Guardar
Google icon
Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)
Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)

Aunque redes sociales como Facebook e Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey al ser la segunda página más visitada en el mundo sólo por detrás del buscador Google.

YouTube tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas, por lo que no sorprende que en dicha plataforma puedas encontrar un video de BTS, pasando por videos de terror hasta llegar a contenido educativo sobre cómo resolver una ecuación.

PUBLICIDAD

La plataforma estadounidense, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y prueba de ello es que a ella se suben más de 500 horas de contenido cada minuto, al día son vistos 5 mil millones de videos y las ganancias se estiman en 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante estas cifras podría ser un tanto difícil perderse las novedades o los clips que están siendo los más populares, es por eso que YouTube cuenta desde 2018 con diversas listas en donde se pueden consultar los artistas más escuchados, los videos más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

PUBLICIDAD

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia

1. Anuel AA - Las Mas Bonitas Son Ptas (Video Oficial)Artista/canal: Anuel AA

2. After (Official Video)Artista/canal: Conep

3. MYKE TOWERS || BZRP Music Sessions 4266Artista/canal: Mike Towers y Bizarrap

4. Dale Don Dale (Lyric Video)Artista/canal: Don Omar

5. Fronti, JC Reyes - UNA TÓMBOLA (Visualizer) | EL DIAMOND FOREVERArtista/canal: Fronti

6. CuicaArtista/canal: PtaZeta

7. pa ti toa (Video Oficial)Artista/canal: Ana Mena

8. RVFV - Corrupta (Video Oficial) Éxitos EspañaArtista/canal: Rvfv

9. Nadie Como Tu (Lyric Video)Artista/canal: Wisin & Yandel

10. Virtual Diva (Lyric Video)Artista/canal: Don Omar

Los inicios de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

El impacto de YouTube

En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters/Dado Ruvic)
En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters/Dado Ruvic)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

Tendencias YouTubeÚltimas actualizacionesTendencias YouTube hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ranking de tendencias en YouTube Chile: los 10 videos más reproducidos

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que los internautas consumen contenido y ha funcionado como un trampolín para artistas emergentes

Ranking de tendencias en YouTube Chile: los 10 videos más reproducidos

El nuevo proyecto de Mark Zuckerberg, CEO de Meta: crear la “carne de res de la más alta calidad del mundo”

El ganado de su finca en Hawái se alimenta con nueces de macadamia tostadas y cerveza artesanal para potenciar el desarrollo y la calidad de la carne

El nuevo proyecto de Mark Zuckerberg, CEO de Meta: crear la “carne de res de la más alta calidad del mundo”

Para qué sirven los adaptadores VGA a HDMI y viceversa

Un adaptador convierte la señal para que equipos y pantallas de diferentes generaciones sean compatibles

Para qué sirven los adaptadores VGA a HDMI y viceversa

Estos tres oficios técnicos serán los más requeridos en el futuro, según CEO de Nvidia

La construcción de centros de datos genera miles de empleos técnicos con salarios competitivos

Estos tres oficios técnicos serán los más requeridos en el futuro, según CEO de Nvidia

Los agentes de IA llegan a la banca: cómo funcionarán los sistemas que podrán tomar decisiones financieras por los usuarios

Especialistas y estudios del sector coinciden en que el próximo gran cambio no pasará solo por automatizar tareas, sino por delegar decisiones en herramientas de inteligencia artificial bajo nuevos modelos de confianza, supervisión y consentimiento

Los agentes de IA llegan a la banca: cómo funcionarán los sistemas que podrán tomar decisiones financieras por los usuarios

DEPORTES

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay en el Mundial

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay en el Mundial

El exabrupto de Mbappé tras la clasificación de Francia ante Paraguay: “Perdón por la expresión”

Con Mbappé y Alfaro como principales protagonistas, los mejores memes de la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial

Con gol de Mbappé, Francia eliminó a Paraguay y se enfrentará a Marruecos en los cuartos del Mundial

La brillante doble atajada de Orlando Gill a Kylian Mbappé y el gesto antideportivo del francés con el arquero cuando terminó el partido

TELESHOW

Magui Bravi recordó sus sensaciones al regresar a trabajar a solo tres meses de ser mamá: “Lloraba en el set”

Magui Bravi recordó sus sensaciones al regresar a trabajar a solo tres meses de ser mamá: “Lloraba en el set”

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y ella le respondió: “¿No estás jugando el mundial?"

Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado: “Hubo una falla de criterio total”

El inconveniente de Floppy Tesouro con su hija Moorea en el aeropuerto antes de volar a España

La atrevida promesa que Karina Jelinek cumplió tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala juramentó a 480 atletas para los Juegos de Santo Domingo 2026

Guatemala juramentó a 480 atletas para los Juegos de Santo Domingo 2026

Honduras impulsan nuevas variedades de frijol para reforzar la seguridad alimentaria

Cruz Roja Costarricense evacúa a 261 personas por lluvias

Panamá incorpora drones a su estrategia contra el crimen organizado en las zonas fronterizas

Escrituración de viviendas en El Salvador suma 48,660 inmuebles y USD 1,151.24 millones de inversión