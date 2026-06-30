El Salvador

Preparativos extremos y autonomía, la fórmula salvadoreña para salvar vidas tras los sismos en Venezuela

Los equipos USAR viajan con alimentos, agua, tecnología y protocolos que garantizan autosuficiencia, mientras su personal supera controles estrictos para intervenir en zonas devastadas tras los terremotos

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Un rescatista salvadoreño inspecciona los escombros durante la noche en labores de búsqueda tras los terremotos en Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).
Un rescatista salvadoreño inspecciona los escombros durante la noche en labores de búsqueda tras los terremotos en Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).

La tarde después de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 25 de junio, El Salvador activó uno de sus operativos humanitarios más exigentes. Detrás del despliegue de uniformes naranjas y vehículos de emergencia, existe un proceso de preparación que exige rigor físico, operativo y psicológico.

Según relató Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil de El Salvador, en el programa de entrevista radial “Diana Verónica y Tony”, los rescatistas que integran el contingente USAR (Urban Search and Rescue) deben cumplir protocolos internacionales de alistamiento, salud y autosuficiencia que definen el éxito de su misión.

La movilización del contingente salvadoreño no inicia en el aeropuerto ni en el campo de ruinas, sino en despachos de gobierno y centrales de emergencia. El protocolo, descrito por Amaya, establece que la activación comienza con una comunicación bilateral al máximo nivel. “En el momento en que el presidente ofrece la ayuda y la presidenta en funciones de Venezuela la acepta, se activa una cadena operativa”, explicó el funcionario.

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Esa misma noche, se convoca al Grupo USAR, conformado por miembros de:

  • Protección Civil
  • Bomberos
  • Policía Nacional Civil
  • Cruz Roja
  • Cruz Verde
  • Comandos de Salvamento
  • Entre otros.

El llamado se transmite por líderes institucionales, que notifican a los responsables de cada área y, en cuestión de horas, alistan a las 109 personas que integran la fuerza de tarea.

Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil de El Salvador, durante la entrevista radial sobre la labor de los equipos de rescate salvadoreños en Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).
Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil de El Salvador, durante la entrevista radial sobre la labor de los equipos de rescate salvadoreños en Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).

Exámenes, documentación y filtros estrictos

Antes de abordar un avión, cada rescatista debe superar filtros de salud y verificación documental. “No llevamos a nadie con la más mínima sospecha de gripe, ni con documentación vencida”, enfatizó Amaya. El proceso incluye exámenes médicos completos y la revisión de pasaportes; si surge algún inconveniente, se activa a las autoridades migratorias para resolverlo de inmediato, incluso de madrugada.

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El criterio central es que el equipo debe llegar “al cien por ciento” a la zona del desastre. La prioridad es evitar que el grupo represente una nueva carga para el país receptor. “Respondemos a un principio humanitario: llegamos a resolver problemas, no a causar problemas”, puntualizó el director de Protección Civil.

Uno de los pilares de la operación salvadoreña es la autosuficiencia. Al llegar a territorio venezolano, los rescatistas no dependen de recursos locales. Llevan consigo alimentación, agua, alojamiento, insumos médicos y equipo técnico.

Miembros del equipo USAR de El Salvador inspeccionan estructuras colapsadas durante las labores de rescate nocturnas en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).
Miembros del equipo USAR de El Salvador inspeccionan estructuras colapsadas durante las labores de rescate nocturnas en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).

Cada integrante cuenta con un equipo personal y colectivo, que incluye desde tiendas de campaña hasta reservas de agua y alimentos para varios días. La estrategia busca que el personal pueda operar durante al menos quince días sin necesidad de abastecimiento externo, ampliable si la situación lo requiere.

Equipamiento y tecnología para el rescate

La preparación no termina con el equipaje. El grupo USAR viaja con equipo de última generación, como cámaras térmicas, sensores acústicos y herramientas hidráulicas. Este material permite identificar signos de vida bajo escombros, estabilizar estructuras y realizar rescates complejos sin depender de ayuda externa.

Además, cuentan con un componente canino. Actualmente, el equipo dispone de un perro de búsqueda, Rambo, entrenado para detectar personas con vida. El proceso de selección y formación de estos animales es riguroso, pues no todos los perros de trabajo logran adaptarse a las condiciones de un desastre.

La exigencia de autosuficiencia y rigor se sostiene con entrenamiento permanente. El personal realiza simulacros periódicos en escenarios reales, diseñados para replicar situaciones de colapso estructural. En estos ejercicios participan médicos, psicólogos y especialistas en rescate, quienes evalúan la capacidad física y emocional de cada miembro. Según relató Amaya en la entrevista, “quien presenta el más mínimo signo de claustrofobia queda fuera del equipo”.

El Salvador refuerza en La Guaira su misión tras los terremotos, con una tercera fase que cambia el foco. Viceo cortesía de gobierno.

El adiestramiento incluye la práctica de técnicas de escucha, el uso de herramientas especializadas y la gestión de emergencias médicas en condiciones adversas. Los ensayos permiten que los rescatistas estén preparados para actuar bajo presión y adaptarse a imprevistos como réplicas sísmicas o inundaciones en zonas de trabajo.

Logística internacional y coordinación diplomática

El operativo salvadoreño requiere, además de preparación técnica y humana, una coordinación diplomática que facilita el ingreso y despliegue en territorio extranjero. La Cancillería de El Salvador mantiene comunicación constante con sus pares venezolanos para asegurar el paso ágil de personas y equipos. Según relató Amaya, los trámites aduanales y migratorios se gestionan de forma expedita para evitar demoras en la llegada al terreno.

En ocasiones, la llegada se realiza sin contacto previo con autoridades locales en el aeropuerto, lo que obliga a los equipos a actuar con autonomía y a identificar rápidamente las zonas más afectadas.

El despliegue salvadoreño en Venezuela ha permitido realizar siete rescates de personas con vida y alrededor de 50 atenciones médicas en los primeros días de operación, según cifras compartidas por el funcionario.

El equipo ha intervenido en áreas como Catia La Mar y Carabayeda, donde la destrucción de edificios alcanzó niveles extremos, con cerca de 59,000 estructuras colapsadas. El enfoque en la autosuficiencia y la preparación rigurosa permite a los rescatistas salvadoreños operar sin añadir presión a los sistemas locales y maximizar las posibilidades de salvar vidas en los momentos más críticos tras un desastre.

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