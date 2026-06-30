El Salvador

60% de los cuadros de neumonía son niños menores de nueve años en El Salvador, según Minsal

El Boletín Epidemiológico oficial contabiliza 2,741 episodios en niños, el 59.4% del total nacional. También se registran más atenciones en mayores de 60 años y en personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión

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Enfermedad respiratoria, consulta médica, auscultar pecho, neumonía - Perú - 22 de julio
El Ministerio de Salud de El Salvador reportó 4,616 casos de neumonía atendidos en la red hospitalaria hasta el 20 de junio, según el Boletín Epidemiológico. (Centro Médico ABC)

Más de 4,600 salvadoreños han sido atendidos por cuadros de neumonía en la red hospitalaria del Ministerio de Salud (Minsal), en el territorio nacional, según datos oficiales registrados por las autoridades a través del Boletín Epidemiológico actualizado hasta el 20 de junio de este año.

Durante las últimas tres semanas, las autoridades han reportado un aumento sostenido de la enfermedad, con un promedio de 200 casos semanales; sin embargo, la situación se mantiene bajo control según los reportes sanitarios.

Hasta la Semana Epidemiológica 24, correspondiente al periodo del 14 al 20 de junio, se detalla que 11 de los 44 municipios del país están clasificados como de “moderada afectación” y otros 25 en “leve afectación”.

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Del total de 4,616 casos, el Ministerio de Salud confirmó que 3,242 pacientes requirieron atención hospitalaria debido a complicaciones o coinfecciones, lo que equivale al 70% de los casos registrados.

Los niños menores de nueve años constituyen el grupo más afectado, con 2,741 casos, es decir, el 59.4% del total. El segundo grupo más afectado corresponde a los adultos mayores de 60 años, con 1,149 casos atendidos.

Dificultad para respirar
La neumonía registró un aumento sostenido durante las últimas tres semanas, con un promedio de 200 casos semanales en El Salvador. (Crédito: Freepik)

Ambos grupos forman parte de la población vulnerable, ya que presentan sistemas inmunológicos menos eficientes. Además, una proporción considerable de los pacientes corresponde a personas con enfermedades crónicas, problemas cardiovasculares, diabetes, inmunosupresión y antecedentes de tabaquismo.

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La neumonía es una infección respiratoria aguda que puede ser causada por virus o bacterias. Puede provocar desde cuadros leves hasta enfermedades de gravedad en personas de todas las edades. En la infancia, se mantiene como la principal causa infecciosa de muerte.

Según los datos oficiales, la letalidad de la neumonía en El Salvador es del 3.6% en lo que va del año, lo que representa una reducción significativa frente al 5% registrado en 2023.

Con un total de 4,616 casos atendidos, se estima que alrededor de 166 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad en lo que va del año.

El Minsal informó que 3,242 pacientes con neumonía requirieron hospitalización, una cifra que representa el 70% de los casos registrados. - VisualesIA ScribNews
El Minsal informó que 3,242 pacientes con neumonía requirieron hospitalización, una cifra que representa el 70% de los casos registrados. - VisualesIA ScribNews

Más de 3,800 salvadoreños han sufrido infecciones respiratorias graves en el año

El Ministerio de Salud (Minsal) también mantiene vigilancia sobre otras enfermedades entre ellas las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que hasta la fecha suman 3,848 casos a nivel nacional. Las IRAG son enfermedades que afectan de manera severa el aparato respiratorio y suelen requerir hospitalización debido a su potencial de complicaciones.

Las causas principales de las IRAG incluyen infecciones por virus como la influenza, el virus sincitial respiratorio y en menor medida, bacterias como el neumococo. El riesgo de desarrollar estas infecciones aumenta en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Un niño de cabello castaño y camisa azul tose con el puño en la boca, sentado en un pupitre de madera en un aula iluminada. Se ven otros alumnos y una manzana mordida.
Un niño tose con la mano en la boca mientras está sentado en su pupitre en un aula escolar, reflejando posibles problemas de salud en el entorno educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas más frecuentes de las IRAG se encuentran:

Fiebre alta

Dificultad para respirar

Tos intensa

Dolor en el pecho

Congestión nasal

Fatiga inusual

Las IRAG pueden complicarse y provocar insuficiencia respiratoria, lo que puede poner en riesgo la vida si no se recibe atención médica adecuada.

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