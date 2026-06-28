Autoridades decomisan 1.600 kilos de pollo sin respaldo sanitario en Costa Rica, a un mes de una muerte por salmonella

Personal de las autoridades de Costa Rica inspecciona y registra cajas con pollo crudo decomisado por falta de respaldo sanitario en una bodega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fuerza Pública interceptó y decomisó 1.600 kilogramos de pollo presuntamente ingresado de forma irregular desde Panamá durante un control de carretera en el cantón de Coto Brus, según informó este sábado 27 de junio el Ministerio de Seguridad a medios locales. El cargamento era transportado en un camión conducido por un hombre de apellido Rodríguez.

El cargamento no contaba con documentación que acreditara el origen legal de la carne ni el pago de impuestos. Los oficiales hallaron múltiples cajas rotuladas como “caja panameña” y detectaron el incumplimiento de disposiciones sanitarias.

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) coordinó el decomiso del producto en Sabanillas de Limoncito. La carne carecía de registros de trazabilidad y respaldo sanitario, por lo que las autoridades consideraron que representaba un riesgo para los consumidores. Diario Extra señaló que el valor en el mercado nacional se estimó en más de cinco millones de colones.

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Otro decomiso en San José

En un operativo aparte en el Barrio Chino de San José, SENASA decomisó más de una tonelada de carne de distintos animales, entre ellos pollo y pato, además de 3.000 huevos sin respaldo sanitario, reportó CR Hoy.

Dos agentes de la Fuerza Pública cargan pollos decomisados en la parte trasera de un camión refrigerado, frente a un edificio con el rótulo "MADMILLAS". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese medio, las principales razones fueron la falta de etiquetado, las etiquetas en otros idiomas y la ausencia de claridad sobre la procedencia. Por eso, los productos fueron considerados un riesgo para la salud pública por la posible introducción de enfermedades como la influenza aviar.

Situación judicial del conductor

Tras el operativo en Coto Brus, la Fiscalía de Coto Brus dispuso que el conductor sea procesado judicialmente.

Rodríguez fue notificado para presentarse la próxima semana ante la Fiscalía de Flagrancia de Corredores, donde se definirá su situación legal.

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó en mayo que investigaba un brote de enfermedad transmitida por alimentos con nexo preliminar con un comercio de Ciudad Colón de Mora. La cartera reportó32 casosvinculados,12 positivos por salmonella y un fallecimiento en análisis para determinar si se relaciona con el episodio. Un adulto mayor falleció por esta causa.

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Un pollo entero congelado sobre una superficie de madera ilustra la falta de respaldo sanitario en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con una publicación de La Nación, el local investigado correspondía a un comercio de venta de pollo en Ciudad Colón de Mora. El medio indicó que se ordenó el cierre temporal mediante una medida sanitaria mientras continúan las indagaciones y se verifica el cumplimiento de acciones correctivas.

Para entonces, en la inspección se detectaron “inconsistencias” vinculadas con limpieza y desinfección, control de temperatura y manipulación de alimentos. También consignó que las muestras de alimentos siguen bajo análisis en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y que, con apoyo de SENASA, se revisan aspectos de trazabilidad y manejo de productos cárnicos asociados al establecimiento.

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Mientras avanzaba la investigación oficial, se publicaron en redes sociales testimonios de personas que afirmaron haber presentado diarrea, vómitos y malestares estomacales tras consumir alimentos en el local, según CR Hoy. El medio indicó que varios usuarios describieron cuadros con fiebre y dolor abdominal.

Hasta el cierre de la nota, las autoridades no habían divulgado el contenido oficial en su portal oficial ni en sus redes sociales.