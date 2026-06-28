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El régimen de Irán atacó a Kuwait y Bahréin con misiles tras los bombardeos de EEUU a 10 objetivos militares iraníes

La Guardia Revolucionaria de la República Islámica sostuvo que las hostilidades de Estados Unidos contra Sirik “no socavarán nuestro control sobre el estrecho” de Ormuz y amenazaron: “En cuanto a las bases estadounidenses en la región, ese es otro asunto. Se enfrentarán a un infierno en los próximos días”

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Irán lanza misiles hacia países de Medio Oriente tras una operación militar de Estados Unidos (REUTERS/Archivo)
Irán lanza misiles hacia países de Medio Oriente tras una operación militar de Estados Unidos (REUTERS/Archivo)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán aseguró haber ejecutado una operación conjunta entre sus fuerzas navales y aeroespaciales, utilizando misiles y drones contra “emplazamientos militares estadounidenses” en Kuwait y Bahréin.

El Ejército kuwatí anunció que sus sistemas de defensa aérea repelieron un ataque con “misiles y drones hostiles” durante el domingo, en medio de la creciente tensión en la región tras los recientes bombardeos de Estados Unidos contra “múltiples objetivos” en Irán.

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Las autoridades militares kuwaitíes confirmaron la activación de las defensas ante la amenaza, mientras en Bahréin, país que alberga una de las principales bases navales estadounidenses en Medio Oriente, las autoridades activaron las sirenas de alerta aérea.

El Ministerio del Interior de Bahréin instó a la población local a “mantener la calma y dirigirse al sitio seguro más cercano”, en anticipación a posibles riesgos derivados de la escalada del conflicto. La situación en el Golfo sigue siendo altamente volátil a pesar del acuerdo firmado entre Washington y Teherán, mediado por Pakistán y Qatar.

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La acción del CGRI fue presentada como una respuesta directa a los bombardeos del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) Unidos contra posiciones costeras iraníes.

Cazas de la Marina y la Fuerza Aérea de EE.UU. llevaron a cabo ataques esta noche contra 10 objetivos militares iraníes en múltiples ubicaciones en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores, en respuesta al ataque con drones de Irán contra el M/T Kiku.

En un comunicado difundido por medios iraníes, la organización militar afirmó que la ofensiva buscaba contestar a las recientes acciones estadounidenses y lanzó una advertencia: cualquier violación adicional recibiría una “respuesta aplastante” por parte de Irán. Además, se anticipó que futuras acciones podrían intensificarse y estarían dirigidas contra buques, aunque no especificaron si navíos militares de EEUU o mercantes en el estrecho de Ormuz.

Además, el mando naval del CGRI afirmó vía X: “Los ataques indiscriminados de Estados Unidos contra Sirik no socavarán nuestro control sobre el estrecho. Pero nuestros ataques contra los infractores sirven como recordatorio para otros buques de la ruta correcta para un paso seguro”, publicó en X. “En cuanto a las bases estadounidenses en la región, ese es otro asunto. Se enfrentarán a un infierno en los próximos días”.

El CENTCOM confirmó que sus fuerzas lanzaron ataques contra 10 objetivos militares en “múltiples ubicaciones en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores”, durante la noche del sábado, cumpliendo órdenes directas del presidente Donald Trump. El operativo fue anunciado como represalia por una serie de incidentes recientes que han incrementado la tensión en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de EEUU derribó varios drones de Irán en un nuevo ataque contra buques comerciales que transitaban por Ormuz (@CENTCOM)
El Comando Central de EEUU derribó varios drones de Irán en un nuevo ataque contra buques comerciales que transitaban por Ormuz (@CENTCOM)

En su primer comunicado oficial, CENTCOM señaló: “Las fuerzas de CENTCOM lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la persistente agresión iraní contra la navegación comercial”. La operación militar se activó horas después de que un dron iraní impactara contra el buque petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, a las 4:30 a.m. (hora del este de Estados Unidos) mientras transportaba más de dos millones de barriles de crudo por aguas cercanas al estrecho.

El organismo militar estadounidense precisó que Irán había recibido la oportunidad de respetar un acuerdo de alto el fuego, tras un ataque previo contra el buque M/V Ever Lovely, pero optó por mantener sus acciones ofensivas. La respuesta de Washington estuvo dirigida a instalaciones de vigilancia, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, depósitos de drones y capacidades de colocación de minas pertenecientes a las fuerzas iraníes.

El presidente estadounidense Donald Trump emitió un mensaje en tono severo tras los bombardeos, advirtiendo que, de mantenerse las hostilidades, Estados Unidos podría verse obligado a “completar militarmente el trabajo iniciado” el pasado 28 de febrero junto a Israel.

El presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca (Europa Press)
El presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca (Europa Press)

En su red Truth Social, Trump enfatizó: “Aviones de Estados Unidos acaban de atacar almacenes iraníes de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, ¡NUEVAMENTE! ¡Es muy posible que nunca aprendan!”.

El mandatario estadounidense alertó sobre la posibilidad de una escalada aún mayor: “Puede llegar un punto en el que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”.

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