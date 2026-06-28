En fotos: La comunidad LGBTIQ+ de Guatemala marchó en la capital por 26 años de lucha
La movilización de este sábado recorrió la ciudad y, por primera vez, incorporó dos recorridos que se unieron en el Centro Histórico, según los organizadores, en una jornada de visibilización y memoria colectiva
La comunidad LGBTIQ+ conmemoró 26 años de lucha con una marcha en la capital de Guatemala (EFE/ Mariano Macz)
La movilización por la diversidad en Guatemala reclamó justicia e igualdad de derechos (EFE/ Mariano Macz)
La protesta de este sábado reunió a participantes en la capital y puso el foco en el acceso a garantías legales, en un contexto señalado por los activistas como de altos niveles de impunidad en el país (EFE/ Mariano Macz)
Los dos desfiles de la marcha LGBTIQ+ confluyeron por primera vez en el Centro Histórico de Guatemala (EFE/ Mariano Macz)
Las actividades por el aniversario de 26 años de organización incluyeron este sábado dos recorridos separados que se unieron en el corazón de la capital, en una convocatoria centrada en la demanda de equidad (EFE/ Mariano Macz)
La marcha LGBTIQ+ de Guatemala cumplió 26 años y por primera vez reunió dos desfiles en el Centro Histórico (EFE/ Mariano Macz)
La conmemoración de la diversidad en la capital guatemalteca sumó una novedad en su recorrido: dos movilizaciones que se unieron en el corazón de la ciudad para pedir justicia e igualdad de derechos (EFE/ Mariano Macz)
La marcha LGBTIQ+ en Guatemala por 26 años de lucha sumó un formato inédito con dos desfiles (EFE/ Mariano Macz)
La manifestación del sábado en la ciudad reunió dos recorridos por primera vez y concentró las miradas en una misma demanda: derechos en condiciones de igualdad y un pedido de justicia en un contexto de alta falta de castigo (EFE/ Mariano Macz)