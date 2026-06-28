El Salvador

En fotos: Centenares de personas marcharon en San Salvador por los derechos LGBTIQ+

La movilización recorrió el fin de semana el Redondel Masferrer y la plaza al Divino Salvador del Mundo, con carrozas, batucadas y pancartas, para rechazar presuntos intentos de silenciar su activismo

Guardar
Google icon
Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo
La movilización recorrió el fin de semana el Redondel Masferrer y la plaza al Divino Salvador del Mundo, con carrozas, batucadas y pancartas, para rechazar presuntos intentos de silenciar su activismo. (EFE/Rodrigo Sura)
Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo
Más de 500 manifestantes recorrieron este fin de semana el Redondel Masferrer y la plaza al Divino Salvador del Mundo para exigir garantías y reclamar el derecho a vivir con dignidad. (EFE/Rodrigo Sura)
Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo
La manifestación avanzó este fin de semana desde el Redondel Masferrer hasta la plaza al Divino Salvador del Mundo con música de batucadas, coreografías y carrozas, en demanda de respeto e igualdad. (EFE/Rodrigo Sura)
Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo
Personas LGBTIQ+ marcharon por calles de San Salvador para exigir derechos y denunciar intentos de amordazar su lucha. (EFE/Rodrigo Sura)
Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo
El trayecto unió el Redondel Masferrer con el monumento del Divino Salvador del Mundo, entre coreografías, pendones multicolor y frases en cartulina que apuntaron a una presión creciente sobre el activismo. (EFE/Rodrigo Sura)
Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo
Marcha en la capital de El Salvador, qué denunció el colectivo LGBTIQ+ mientras avanzaba entre banderas y pancartas. (EFE/Rodrigo Sura)
Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo
La movilización por los derechos LGBTIQ+ recorrió el Redondel Masferrer y llegó a la plaza al Divino Salvador del Mundo. Entre carrozas y batucadas, los asistentes expresaron su reclamo por dignidad y respeto. (EFE/Rodrigo Sura)
Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo
Las mascotas también acompañaron la marcha del orgullo LGTB de San Salvador. (EFE/Rodrigo Sura)
Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo
El recorrido desde el Redondel Masferrer hasta el Divino Salvador del Mundo concentró una protesta con banderas del arcoíris (EFE/Rodrigo Sura)
AME5302. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 27/06/2026.- Una persona participa durante el desfile del orgullo LGBTIQ+ este sábado, en San Salvador (El Salvador). Más de quinientas personas marcharon por las principales calles de la capital de El Salvador para exigir el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+ y denunciar intentos de "amordazar" su lucha por "vivir dignamente". EFE/Rodrigo Sura
AME5302. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 27/06/2026.- Una persona participa durante el desfile del orgullo LGBTIQ+ este sábado, en San Salvador (El Salvador). Más de quinientas personas marcharon por las principales calles de la capital de El Salvador para exigir el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+ y denunciar intentos de "amordazar" su lucha por "vivir dignamente". EFE/Rodrigo Sura

Temas Relacionados

El SalvadorLGTBMarcha del orgulloOrgullo LGTBISan SalvadorMes del orgullo gay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de República Dominicana activa un vuelo humanitario para repatriar a nacionales desde Venezuela

La cancillería informó que la operación, ordenada por Luis Abinader y coordinada con autoridades locales, saldrá el 29 de junio desde Valencia hacia Santo Domingo para evacuar a afectados por sismos

El Gobierno de República Dominicana activa un vuelo humanitario para repatriar a nacionales desde Venezuela

El examen de la Universidad de Costa Rica detecta brechas en inglés que limitan el acceso laboral de sus egresados

La medición de 2026 muestra que la comprensión del idioma supera con claridad la producción oral y escrita, una diferencia más marcada entre quienes estudiaron en colegios públicos y que limita su acceso a puestos profesionales.

El examen de la Universidad de Costa Rica detecta brechas en inglés que limitan el acceso laboral de sus egresados

Operativos antidrogas en República Dominicana dejan incautaciones de 400 plantas y 1,743 paquetes de una narcolancha

DNCD, Policía y Ministerio Público movieron fichas en tres frentes. Inteligencia previa, vigilancia aérea y bultos negros en un área clave del aeropuerto. El INACIF tendrá la última palabra sobre las sustancias

Operativos antidrogas en República Dominicana dejan incautaciones de 400 plantas y 1,743 paquetes de una narcolancha

El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca a censar un millón de hogares

El Gobierno informó que el empadronamiento ronda los 5 millones de personas y sirve para determinar el acceso a planes estatales según condiciones socioeconómicas, a través de visitas de campo gratuitas y voluntarias

El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca a censar un millón de hogares

Las mype salvadoreñas aceleran la adopción de energías verdes con respaldo financiero

La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, afirmó que el escenario actual facilita la transición a fuentes renovables, con más alternativas disponibles y con el interés de entidades privadas y estatales en apoyar inversiones

Las mype salvadoreñas aceleran la adopción de energías verdes con respaldo financiero

TECNO

Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

No es el currículum: Elon Musk revela qué es más importante para él al contratar nuevo personal

Lista de los artistas más reproducidos hoy en YouTube Chile

ENTRETENIMIENTO

El inesperado festejo de Milly Alcock tras convertirse en la nueva Supergirl

El inesperado festejo de Milly Alcock tras convertirse en la nueva Supergirl

Cillian Murphy explica su alivio por no estar en “La Odisea” de Christopher Nolan

Tom Holland revela quién fue su apoyo durante el rodaje de “La Odisea”

Ariana Grande causa revuelo al modificar la letra de una canción en pleno show para dedicarsela a su exnovio argentino

¿Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en el Madison Square Garden? Datos, teorías y una posible cuenta millonaria

MUNDO

El régimen de Irán atacó a Kuwait y Bahréin con misiles tras los bombardeos de EEUU a 10 objetivos militares iraníes

El régimen de Irán atacó a Kuwait y Bahréin con misiles tras los bombardeos de EEUU a 10 objetivos militares iraníes

Donald Trump advirtió que Irán “dejará de existir” si EEUU decide escalar los ataques contra el régimen

El presidente libanés le transmitió a Trump que su Gobierno garantizará el cumplimiento del acuerdo con Israel

Estados Unidos atacó “múltiples objetivos” militares del régimen iraní

Ola de calor en Europa: Alemania, Dinamarca, República Checa y Suiza rompieron récords históricos de temperatura