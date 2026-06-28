En fotos: Centenares de personas marcharon en San Salvador por los derechos LGBTIQ+

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El Gobierno de República Dominicana activa un vuelo humanitario para repatriar a nacionales desde Venezuela La cancillería informó que la operación, ordenada por Luis Abinader y coordinada con autoridades locales, saldrá el 29 de junio desde Valencia hacia Santo Domingo para evacuar a afectados por sismos

El examen de la Universidad de Costa Rica detecta brechas en inglés que limitan el acceso laboral de sus egresados La medición de 2026 muestra que la comprensión del idioma supera con claridad la producción oral y escrita, una diferencia más marcada entre quienes estudiaron en colegios públicos y que limita su acceso a puestos profesionales.

Operativos antidrogas en República Dominicana dejan incautaciones de 400 plantas y 1,743 paquetes de una narcolancha DNCD, Policía y Ministerio Público movieron fichas en tres frentes. Inteligencia previa, vigilancia aérea y bultos negros en un área clave del aeropuerto. El INACIF tendrá la última palabra sobre las sustancias

El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca a censar un millón de hogares El Gobierno informó que el empadronamiento ronda los 5 millones de personas y sirve para determinar el acceso a planes estatales según condiciones socioeconómicas, a través de visitas de campo gratuitas y voluntarias