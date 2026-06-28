En fotos: Centenares de personas marcharon en San Salvador por los derechos LGBTIQ+

La movilización recorrió el fin de semana el Redondel Masferrer y la plaza al Divino Salvador del Mundo, con carrozas, batucadas y pancartas, para rechazar presuntos intentos de silenciar su activismo. (EFE/Rodrigo Sura)
Más de 500 manifestantes recorrieron este fin de semana el Redondel Masferrer y la plaza al Divino Salvador del Mundo para exigir garantías y reclamar el derecho a vivir con dignidad. (EFE/Rodrigo Sura)
La manifestación avanzó este fin de semana desde el Redondel Masferrer hasta la plaza al Divino Salvador del Mundo con música de batucadas, coreografías y carrozas, en demanda de respeto e igualdad. (EFE/Rodrigo Sura)
Personas LGBTIQ+ marcharon por calles de San Salvador para exigir derechos y denunciar intentos de amordazar su lucha. (EFE/Rodrigo Sura)
El trayecto unió el Redondel Masferrer con el monumento del Divino Salvador del Mundo, entre coreografías, pendones multicolor y frases en cartulina que apuntaron a una presión creciente sobre el activismo. (EFE/Rodrigo Sura)
Marcha en la capital de El Salvador, qué denunció el colectivo LGBTIQ+ mientras avanzaba entre banderas y pancartas. (EFE/Rodrigo Sura)
La movilización por los derechos LGBTIQ+ recorrió el Redondel Masferrer y llegó a la plaza al Divino Salvador del Mundo. Entre carrozas y batucadas, los asistentes expresaron su reclamo por dignidad y respeto. (EFE/Rodrigo Sura)
Las mascotas también acompañaron la marcha del orgullo LGTB de San Salvador. (EFE/Rodrigo Sura)
El recorrido desde el Redondel Masferrer hasta el Divino Salvador del Mundo concentró una protesta con banderas del arcoíris (EFE/Rodrigo Sura)
AME5302. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 27/06/2026.- Una persona participa durante el desfile del orgullo LGBTIQ+ este sábado, en San Salvador (El Salvador). Más de quinientas personas marcharon por las principales calles de la capital de El Salvador para exigir el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+ y denunciar intentos de "amordazar" su lucha por "vivir dignamente". EFE/Rodrigo Sura