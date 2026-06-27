Costa Rica envía a Venezuela un segundo contingente con 48 rescatistas y 12 toneladas de equipo

El video muestra dos grandes palets de carga envueltos en plástico y mallas de seguridad, ubicados sobre bases de madera. Un palet lleva una bandera de Costa Rica y el otro una bandera de Venezuela. Esto es parte del apoyo enviado este día por Costa Rica hacia Venezuela, a raíz de los terremotos que han afectado ese país./ (Presidencia Costa Rica)

Costa Rica reforzó este sábado su apoyo humanitario a Venezuela con el envío de un segundo contingente de 48 especialistas en búsqueda y rescate, acompañados por 12 toneladas de equipo técnico especializado. Esta misión se suma a un primer envío de ayuda alimentaria y 17 rescatistas costarricenses, quienes ya operan en la zona afectada por los dos terremotos que han golpeado al país sudamericano en los últimos días.

Por instrucción de la presidenta Laura Fernández Delgado, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) articuló el despliegue de esta misión humanitaria, que busca brindar soporte ante la emergencia que atraviesan varias regiones venezolanas. El objetivo es fortalecer las labores de búsqueda, rescate y asistencia a la población impactada por los sismos.

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El primer contingente de ayuda costarricense llegó a Venezuela el viernes 26 de junio, trasladando 3.5 toneladas de asistencia alimentaria, compuesta principalmente por alimentos no perecederos, y un grupo de 17 rescatistas. Entre estos rescatistas se encuentran 16 socorristas de la Cruz Roja Costarricense, quienes han trabajado en la localización y extracción de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como en la atención primaria de heridos y el apoyo logístico en albergues temporales.

Un avión de carga de la compañía DHL, con su distintivo color amarillo y rojo, transporta la ayuda enviada por Costa Rica hacia Venezuela, debido a los terremotos que han generado crisis en el país./ (Presidencia Costa Rica)

Durante su estadía, este primer equipo ha colaborado con las autoridades venezolanas y equipos internacionales en la búsqueda de sobrevivientes, la evaluación de daños y la coordinación de la respuesta humanitaria sobre el terreno.

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Tras los terremotos ocurridos en Venezuela, la presidenta Laura Fernández sostuvo una llamada telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que manifestó la solidaridad del pueblo costarricense y reafirmó el compromiso de su gobierno para apoyar a los venezolanos en este momento crítico. En la conversación, Fernández ofreció ayuda humanitaria y puso a disposición recursos técnicos y humanos para las labores de rescate y asistencia.

Debido a la necesidad y la gravedad de los terremotos, el gobierno de Costa Rica envía un segundo grupo de rescatistas, pertenecientes al equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el cual partió este sábado junto con 12 toneladas adicionales de equipo técnico especializado. Este despliegue incluye herramientas para la localización y extracción de personas en espacios confinados y estructuras colapsadas, así como insumos médicos y logísticos para apoyar los trabajos de rescate.

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La ayuda humanitaria de Costa Rica se sumó a un primer envío de 3.5 toneladas de asistencia alimentaria y 17 rescatistas que ya operan en la zona afectada por los terremotos./(Presidencia Costa Rica)

El operativo humanitario de Costa Rica cuenta con el apoyo logístico de la empresa DHL para el traslado de insumos, y el financiamiento de vuelos chárter por parte del Gran Ducado de Luxemburgo, que se sumó de manera solidaria a los esfuerzos costarricenses. Estas alianzas han permitido una respuesta rápida y coordinada, facilitando la movilización de brigadistas y equipos técnicos hacia la zona de emergencia.

Según cifras actualizadas al 27 de junio, las labores de búsqueda y rescate en Venezuela han permitido localizar a más de 200 personas con vida. Los sismos, que alcanzaron magnitudes de 6.7 y 7.2 en la escala de Richter, provocaron severos daños en infraestructuras, cortes de servicios básicos y el desplazamiento de miles de personas.

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Costa Rica reafirma, con esta acción, su vocación pacifista y solidaria, así como su capacidad de respuesta técnica ante emergencias internacionales. El envío de este segundo contingente busca fortalecer la cooperación regional y contribuir a salvar vidas en uno de los momentos más difíciles que enfrenta Venezuela en los últimos años.