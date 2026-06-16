Honduras

Alertan sobre pérdida de control estatal a causa de la violencia en Honduras

Los hechos violentos alimentan el debate sobre la gobernabilidad y la capacidad institucional para frenar la criminalidad

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Honduras registra 75 víctimas en homicidios múltiples durante los primeros meses de 2026. (FOTO: Proceso HN)
Honduras registra 75 víctimas en homicidios múltiples durante los primeros meses de 2026. (FOTO: Proceso HN)

La violencia en Honduras volvió a quedar bajo foco tras las declaraciones del sacerdote jesuita Ismael Moreno, padre Melo, quien advirtió sobre una pérdida de control del Estado frente a la criminalidad. Sus dichos se conocieron después de una masacre en Yoro, donde murieron tres personas, y en medio de 112 mujeres víctimas de muerte violenta este año.

Moreno sostuvo que la violencia se normaliza en la sociedad hondureña y advirtió sobre el riesgo de que la población se acostumbre a hechos cada vez más crueles. También reclamó fortalecer los mecanismos de justicia y garantizar que los responsables de actos criminales enfrenten las consecuencias legales.

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A juicio del religioso, la violencia dejó de estar plenamente bajo control del Estado y hoy existen grupos y estructuras que ejercen poder de facto en distintos territorios del país. Según planteó, esa situación refleja debilidades institucionales y abre desafíos para la gobernabilidad y la seguridad ciudadana.

La masacre en Yoro

Las declaraciones del padre Melo coincidieron con un nuevo episodio de violencia en la aldea La Aguja, comunidad de Tulunguare, en el departamento de Yoro.

La Policía acordonó la escena del crimen en Coco Tulajuares para preservar pruebas antes de la llegada de los equipos de investigación.
La Policía acordonó la escena del crimen en Coco Tulajuares para preservar pruebas antes de la llegada de los equipos de investigación.

El subcomisionado de la Policía Nacional Edgardo Barahona informó que en el lugar fueron asesinadas dos mujeres y un hombre, en un hecho que investigan las autoridades.

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De acuerdo con el funcionario policial, los procedimientos de levantamiento cadavérico y recolección de pruebas ya fueron completados, mientras se espera que Medicina Forense confirme oficialmente la identidad de las víctimas tras concluir los análisis correspondientes.

Las autoridades no brindaron detalles sobre los posibles móviles del crimen. El caso se suma a otros hechos violentos que mantienen en alerta a las instituciones de seguridad y a organizaciones defensoras de derechos humanos.

Violencia contra las mujeres

La preocupación también alcanza a la violencia contra las mujeres, una de las problemáticas que enfrenta Honduras.

German Licona, analista en temas de seguridad advirtió que muchos de estos crímenes están vinculados con patrones culturales arraigados, entre ellos el machismo, la discriminación y distintas formas de control ejercidas contra las mujeres.

Ismael Moreno afirmó que la violencia se normaliza en Honduras y reclamó fortalecer la justicia para que los responsables enfrenten consecuencias legales.
Ismael Moreno afirmó que la violencia se normaliza en Honduras y reclamó fortalecer la justicia para que los responsables enfrenten consecuencias legales.

Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante el presente año se contabilizan más de 112 mujeres víctimas de muerte violenta en el territorio nacional.

Las estadísticas muestran que el Distrito Central registra la mayor incidencia de estos casos, seguido por Trujillo y San Pedro Sula, ciudades que figuran entre las zonas con más registros de violencia letal contra mujeres.

para el analista social Filadelfo Martínez reitera que el fenómeno requiere una respuesta integral del Estado, con acciones preventivas, atención temprana a víctimas, fortalecimiento de los sistemas de protección y mayor capacidad de investigación para judicializar a los responsables.

También señalaron que la persistencia de estos hechos muestra la necesidad de profundizar políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género y promover una cultura de respeto y convivencia.

Los análisis de organismos especializados indican que muchos de estos crímenes presentan niveles elevados de violencia, lo que para los expertos constituye una señal sobre el deterioro de valores fundamentales dentro de algunos sectores de la sociedad.

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