Anna Faris vuelve con Scary Movie 6 y cuenta por qué este regreso le cambió la mirada sobre Hollywood

Anna Faris afirmó que en Hollywood nunca recibió un salario equiparable al de sus colegas masculinos en la franquicia Scary Movie

Anna Faris es la protagonista de la franquicia de comedia Scary Movie, una serie de películas de parodia de terror que se convirtió en un fenómeno de taquilla a comienzos de los 2000. Su regreso a Scary Movie 6 significó no solo su vuelta al primer plano en la comedia de Hollywood, sino también la reivindicación de su propia historia en la industria. La actriz compartió detalles sobre las dificultades personales y profesionales que atravesó, marcadas por la desigualdad y la búsqueda de un lugar propio.

Faris vivió un retorno cargado de desafíos y reconocimientos. Tras varios años fuera del foco y tras atravesar periodos de ansiedad, sensación de marginación y diferencias salariales en Hollywood, su nuevo protagonismo en Scary Movie 6, sumado a próximos proyectos, le permitió reconciliarse con su carrera y reevaluar el verdadero valor de su trayectoria, según contó en conversación con Variety.

PUBLICIDAD

La actriz recordó que cobró 65.000 dólares canadienses por la primera Scary Movie y que esa compensación resultó limitada - REUTERS/Mario Anzuoni

Desigualdad salarial y obstáculos en Hollywood

Anna Faris habló abiertamente sobre la disparidad de ingresos en la profesión. “Nunca recibí un salario a la altura de mis colegas masculinos, ni Regina tampoco. Nunca ganamos un dinero que se pudiera guardar“, afirmó a Variety. La actriz subrayó que, pese al éxito de la franquicia, las diferencias económicas fueron evidentes.

Recordó que al firmar para la primera película de Scary Movie aceptó un contrato para tres filmes y que la compensación fue muy limitada. "Me pagaron 65.000 dólares canadienses por la primera, pero desapareció rápido con los impuestos y las comisiones", explicó. Este escenario perduró incluso en las siguientes entregas, y Faris continuó en un apartamento de una sola habitación en Los Ángeles, donde se cuestionó el valor que Hollywood otorgaba a sus protagonistas.

PUBLICIDAD

La actriz también recordó cómo la salida de los hermanos Wayans de la franquicia supuso un golpe emocional. “Keenen me llamó y me pidió que no aceptara seguir. Fue devastador porque le admiraba, pero yo tenía contrato. Él me decía: ‘Todo lo que pueden hacer es demandarte’, y yo pensaba: ‘¡Vivo en un apartamento junto al mercado!’”, relató.

Durante todo ese tiempo, Faris sintió que el reconocimiento internacional contrastó con el limitado apoyo y la escasa valoración en Hollywood. “Sentía amor alrededor del mundo, pero no en Hollywood. Jamás sentí que ahí me valoraran realmente”, confesó.

PUBLICIDAD

La salida de los hermanos Wayans de Scary Movie fue un golpe emocional para Anna Faris, que siguió en la franquicia por contrato - (Captura de tráiler oficial)

Cómo Anna Faris enfrentó la ansiedad y la presión mediática

La batalla más íntima de Faris estuvo vinculada a episodios de ansiedad desde su infancia. “Me convencí de que me iban a inculpar por un asesinato… Usé guantes todo un verano porque pensaba que me iban a rastrear las huellas”, contó.

Al analizar sus propias vivencias, admitió que, tras el final de la serie “Mom” y en el periodo de cuarentena por la pandemia, la depresión y la fatiga la alejaron de la energía creativa habitual. Le sorprendió tener que audicionar por papeles que antes la buscaron directamente, lo que la llevó a plantearse actuar fuera de Los Ángeles y poner a prueba su vocación en Washington.

PUBLICIDAD

Después de su divorcio y el aumento de la atención mediática, Faris buscó refugio en su pódcast, inspirado en su gusto por la radio y la escritura. “Quería crear una comunidad secreta, un espacio propio fuera de la industria”, explicó a Variety. Esos espacios personales resultaron fundamentales para procesar el duelo y reinventarse profesionalmente.

"Tenía que construir mi propio camino porque Hollywood no sabía qué hacer conmigo“, expresó. Ese impulso la llevó a buscar nuevas formas de expresión y a forjar oportunidades frente a las limitaciones del sistema.

PUBLICIDAD

La actriz explicó que tuvo que audicionar para papeles y evaluó trabajar fuera de Los Ángeles ante la falta de oportunidades en Hollywood - (Paramount Pictures)

Un renacer profesional para Anna Faris

Hoy, Faris vuelve a la comedia desde una perspectiva más clara y segura. “Ahora siento que tengo más control y nuevas oportunidades“, aseguró. El éxito reciente de Scary Movie 6 se suma a su participación en otros tres filmes, como la comedia “Spa Weekend” y el drama “Primetime”.

Reencontrarse en el set con compañeros como Marlon Wayans y Regina Hall marcó una diferencia especial en esta etapa. “Actuar con Shawn, Marlon y Regina de nuevo, siento que ahora aporto algo distinto, y reconozco lo mucho que significa para mí”, compartió.

PUBLICIDAD

Agradecida con una comunidad de seguidores que le reconoció el impacto de su trabajo, Faris considera que su mayor logro fue inspirar y conectar genuinamente con el público. Más allá de galardones o cifras de taquilla, la actriz destaca el poder de la autenticidad y la capacidad de reinventarse como la huella que desea dejar en su profesión.