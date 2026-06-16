Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”

Armie Hammer admitió que pasó cinco años sin recibir ofertas de trabajo como actor tras el escándalo que destruyó su carrera en Hollywood (Taylor Jewell/Invision/AP)

Armie Hammer admitió que pasó cinco años sin recibir una sola oferta de trabajo como actor tras el escándalo que destruyó su carrera en Hollywood y que estaba dispuesto a aceptar prácticamente cualquier proyecto con tal de volver a las pantallas.

La revelación forma parte de una extensa entrevista exclusiva publicada por The Hollywood Reporter.

El actor de 39 años contó al medio que la primera propuesta llegó del cineasta alemán Uwe Boll, conocido por sus producciones de bajo presupuesto.

PUBLICIDAD

“Creo que lloré”, dijo al recordar el momento en que recibió ese correo electrónico. “Fue un instante en el que pensé: voy a poder hacer lo que más amo en el mundo, aparte de mis hijos”.

La caída fue tan pronunciada como rápida. Varias mujeres presentaron acusaciones de abuso psicológico y sexual en su contra. Mensajes explícitos atribuidos a la estrella —con referencias a fantasías sexuales y caníbales— circularon en internet.

PUBLICIDAD

Las acusaciones de abuso psicológico y sexual y la difusión de mensajes explícitos marcaron la caída de Hammer en Hollywood (FE/EPA/WARREN TODA)

Una mujer con quien mantuvo una relación de cuatro años mientras estaba casado con Elizabeth Chambers lo acusó de violación. Él negó los cargos. La investigación abierta por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se cerró sin cargos formales, pero la carrera del actor quedó destruida.

Su agencia, WME, lo dejó ir. Su publicista desapareció. Quedó representado únicamente por un abogado de contratos que, cuando Hammer le pidió que hiciera llamadas en su nombre, le respondió: “Eso no es realmente lo que hago”.

PUBLICIDAD

Durante ese período, llegó a vivir en un apartamento de apenas 18 metros cuadrados en Venice Beach, con una cama Murphy y sin red de seguridad económica.

Tras la muerte de su padre, no recibió herencia. “El resultado no fue que estoy listo para el resto de mi vida, ni siquiera para los próximos años”, dijo al THR.

PUBLICIDAD

La oferta de Boll rompió ese silencio. La película, Citizen Vigilante, fue rodada en Croacia con un guion de apenas 50 páginas.

Una denuncia por violación derivó en una investigación del LAPD que se cerró sin cargos formales, aunque la carrera de Armie Hammer quedó afectada (Gloria Allred/Handout via REUTERS)

“Yo decía: ‘¿Dónde está el resto?’”, contó, imitando el acento alemán del director: “‘¡No, no, no! ¡Vamos a rodar y a divertirnos. Queremos que seas genial!’”.

PUBLICIDAD

El artista reconoció que, antes de que Boll diera la orden de acción por primera vez, el miedo lo dominó: “Estaba muerto de miedo hasta el momento en que Uwe dijo ‘acción’ por primera vez. Y entonces pensé: ‘Espera. Sí sé hacer esto’”.

Desde entonces, Armie Hammer ha rodado tres producciones más de bajo presupuesto: Frontier Crucible, un western; Night Driver, un thriller ambientado en Los Ángeles sobre un recadero de la mafia; y un cuarto proyecto filmado en Bulgaria, en el que interpreta a una persona real cuya identidad no quiso revelar porque el proyecto aún no ha sido anunciado.

PUBLICIDAD

“Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos. Solo quería trabajar”, dijo al medio, con una franqueza que atraviesa toda la entrevista.

La estrella reconoció que la debacle no fue un accidente. “Yo me creé estos problemas”, afirmó. “Esto no me pasó por casualidad. No hice lo que la gente dice que hice. Pero metí en mi vida a personas muy peligrosas e inseguras, y me enemisté con gente. Y aquí estamos”.

PUBLICIDAD

Armie Hammer llegó a vivir en un departamento de 18 metros cuadrados en Venice Beach (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Su aparato profesional ha desaparecido por completo. Sin agentes, sin mánager, sin publicista. Quien quiera contratarlo debe buscarlo en IMDb Pro y contactar a su abogado.

“En los últimos sets siempre me dicen: ‘No podemos creer que hayas aceptado hacer esto’”, contó al THR. “Y yo pienso: ‘Mi agenda estaba bastante libre’”.

PUBLICIDAD

La vida cotidiana de Hammer gira ahora en torno a sus dos hijos —una niña de 11 años y un niño de 9— con una rutina que describe como casi monástica.

Se levanta a las 6:30 de la mañana, tiende la cama, limpia el apartamento, prepara café, medita y practica lo que llama su “ejercicio de gratitud”. Luego camina hasta la casa de su exesposa, despierta a los niños, les prepara el desayuno y los lleva al colegio. Los recoge por las tardes y los deja por las noches.

Sobre su imagen pública, el intérprete no se hace ilusiones. “Es como Sísifo empujando la roca, excepto que mi roca está cubierta de vaselina”, aseguró.

El artista de Hollywood afirmó que su vida actual gira en torno a sus dos hijos y a una rutina diaria que comparte con su exesposa Elizabeth Chambers (David Heerde/Shutterstock)

Y cuando un amigo le preguntó si desearía poder retroceder en el tiempo y deshacer todo lo ocurrido, la respuesta fue inesperada: “Honestamente, no. Recuerdo el estado emocional y mental en el que estaba antes de que todo eso pasara. Las personas sanas no actúan como yo actuaba”.