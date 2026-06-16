Más publicidad en videojuegos: EA cambiará para siempre la forma de jugar

Electronic Arts dio a conocer que incluirá publicidad en sus videojuegos. (EA)

Electronic Arts anunció una nueva estrategia para integrar publicidad dinámica dentro de sus videojuegos a través de una plataforma denominada EA Advertising. La iniciativa permitirá que los anuncios aparezcan en tiempo real en títulos como EA Sports FC, Madden NFL y College Football, ampliando la presencia comercial más allá de las tradicionales pantallas de carga o menús.

La compañía aseguró que el objetivo es incorporar publicidad de una manera más natural dentro de la experiencia de juego. Sin embargo, el anuncio también genera interrogantes entre los usuarios debido al historial de críticas que han acompañado a la empresa por sus sistemas de microtransacciones y monetización.

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Qué es EA Advertising y cómo funcionará

EA Advertising es una nueva plataforma desarrollada por Electronic Arts para gestionar anuncios dentro de sus videojuegos. La tecnología opera como una capa publicitaria que funciona en tiempo real, permitiendo modificar el contenido comercial sin necesidad de lanzar actualizaciones para cada juego.

Electronic Arts desarrolla la plataforma EA Advertising para incluir publicidad en sus videojuegos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según la compañía, la plataforma fue construida sobre un servidor de anuncios y un kit de desarrollo propios, diseñados específicamente para el motor gráfico Frostbite, utilizado en varias de sus franquicias más importantes.

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Esto permitirá que la publicidad pueda aparecer en diferentes espacios del juego, desde vallas publicitarias virtuales dentro de los estadios hasta repeticiones de goles o determinados contenidos integrados en modos populares como Ultimate Team.

La principal diferencia respecto a años anteriores es que los anuncios dejarán de ser estáticos para convertirse en elementos dinámicos que pueden modificarse en cualquier momento.

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En qué juegos aparecerían los anuncios

La nueva estrategia está dirigida principalmente a las franquicias deportivas de Electronic Arts, entre ellas EA Sports FC, Madden NFL y College Football.

La presencia de publicidad en este tipo de títulos no es completamente nueva. Durante años, los juegos de fútbol de la compañía han mostrado carteles comerciales similares a los que aparecen en los partidos reales.

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Eletronic Arts anunció que la publicidad aparecerá en la mayoría de sus videojuegos y no será invasiva. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

No obstante, con EA Advertising, los anuncios podrán actualizarse constantemente y adaptarse a campañas específicas, lo que abre la puerta a una mayor presencia de las marcas dentro de la experiencia de juego.

La compañía también dejó abierta la posibilidad de ampliar estos espacios publicitarios a medida que la plataforma evolucione.

Por qué las marcas están interesadas en los videojuegos de EA

La enorme base de usuarios de Electronic Arts es uno de los principales atractivos para los anunciantes.

Durante su último año fiscal, los juegos y servicios de la empresa registraron más de 120 millones de jugadores mensuales entre consolas, dispositivos móviles y PC. Solo en EA Sports FC se disputan más de mil millones de partidos cada mes, una cifra que convierte a la franquicia en uno de los mayores escaparates digitales del sector.

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Para las marcas, esto representa una oportunidad para llegar a millones de consumidores en entornos altamente activos y con una audiencia global.

Qué impacto podría tener en los jugadores

Electronic Arts sostiene que la filosofía de EA Advertising consiste en que los anuncios complementen el entorno y no interrumpan la experiencia, replicando la forma en que la publicidad forma parte de las transmisiones deportivas y de los estadios reales.

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Sin embargo, la monetización dentro de los videojuegos ha sido uno de los aspectos más cuestionados de la compañía en los últimos años.

Los modos Ultimate Team de EA Sports FC y Madden han sido señalados en repetidas ocasiones por la abundancia de ofertas, promociones y sistemas de compra adicionales. En consecuencia, el anuncio de una expansión publicitaria ha despertado dudas sobre cómo afectará la experiencia de juego.

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Electronic Arts asegura que la publicidad en sus videojuegos será totalmente natural. (EA)

Los próximos títulos llegarán con más publicidad

Electronic Arts confirmó que seguirá ampliando las capacidades de EA Advertising conforme la plataforma gane escala. Esto significa que los futuros lanzamientos de la compañía incorporarán cada vez más espacios destinados a las marcas.

Aunque la empresa afirma que la tecnología cumple con los estándares de la industria publicitaria y cuenta con sistemas de verificación independientes, todavía queda por ver cómo reaccionarán los jugadores ante una mayor presencia de anuncios.

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Por ahora, la decisión refleja una tendencia creciente en la industria del entretenimiento digital, donde los videojuegos se consolidan como uno de los espacios más valiosos para la publicidad y las estrategias de monetización.