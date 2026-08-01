Así funciona la red familiar de Ortega y Murillo que ostenta el control del Estado nicaragüense

Ocho hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo: Daniel Edmundo, Maurice, Laureano, Camila, Luciana, Juan Carlos, Carlos Enrique (Tino) y Rafael.

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El 27 de julio de 2026, mediante el Acuerdo Presidencial 105-2026, Daniel Ortega y Rosario Murillo nombraron a su hijo Maurice Facundo Ortega Murillo como representante y delegado de la Presidencia de la República para la Promoción y Desarrollo del Deporte.

El cargo, que ejercerá sin goce de salario según el texto oficial, formaliza una función que Maurice ya ejercía de facto desde noviembre de 2024, cuando la prensa oficialista comenzó a presentarlo como delegado presidencial durante actos deportivos. Antes de eso no se le conoció vinculo deportivo alguno.

El nombramiento llegó apenas tres meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionara junto a su hermano Daniel Edmundo, en abril de 2026, por su vinculación con la extracción y comercialización de oro en Nicaragua, en un paquete que también alcanzó al viceministro de Energía y Minas y a siete empresas mineras.

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De perfil bajo

Antes de asumir funciones deportivas, Maurice Ortega Murillo, de 40 años, mantenía un perfil bajo dedicado a los medios de comunicación y la gestión cultural. Dirige el canal de televisión 13 junto a su hermana Camila, estudió Comunicación Social en la Universidad Centroamericana, un centro jesuita clausurado y expropiado por el propio Estado que hoy gobierna su familia, y cursó estudios de Cine y Televisión en la Universidad Véritas de Costa Rica junto a su hermano Laureano.

Desde antes de ser oficialmente nombrado "delegado presidencial para el deporte", Maurice Ortega ya aparecía representado al régimen en actividades vinculadas al deporte. En la gráfica, el hijo de Daniel Ortega recibe al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en enero pasado durante su visita a Nicaragua (Foto 19 Digital)

Su nombre, según ha contado el propio Ortega, honra la memoria de Maurice Bishop, el primer ministro granadino asesinado en 1983. En el ámbito deportivo, ha sido el encargado de recibir a figuras internacionales como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en enero de 2026, y al entrenador de béisbol Dusty Baker, quien dirigió a la selección nicaragüense en el Clásico Mundial de este año.

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El caso de Maurice es la pieza más reciente de un entramado familiar que Ortega y Murillo han construido desde que el sandinismo volvió al poder en 2007.

Contra ley expresa

La Ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ley 438, prohíbe expresamente el nombramiento de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en las instituciones que dirigen los funcionarios públicos.

Esa norma, sin embargo, ha sido ignorada por la propia pareja que gobierna Nicaragua, que ha colocado a ocho de sus hijos, a varias nueras y a familiares extendidos en cargos, empresas y medios de comunicación del Estado.

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El sociólogo nicaragüense Óscar René Vargas, otrora cercano al sandinismo, ha señalado que Ortega terminó reproduciendo el mismo vicio que combatió en su juventud contra la dictadura de los Somoza, sustituyendo el programa histórico del Frente Sandinista, contrario a la reelección y al nepotismo, por un Estado convertido en patrimonio de la familia gobernante.

Vertiginoso ascenso de Murillo

Para entender la magnitud de ese entramado es necesario partir de la propia Rosario Murillo, cuyo ascenso constituye la piedra angular de todo el sistema.

Nacida en Managua el 22 de junio de 1951, Murillo se formó como educadora, se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1969 y desarrolló una carrera como poeta y editora cultural antes de convertirse en la pareja de Daniel Ortega durante el exilio en Costa Rica.

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En el origen de la red familiar están Rosario Murillo y Daniel Ortega, ahora copresidente Der Nicaragua. Murillo usó su relación con Ortega para ascender en el poder de Nicaragua (Foto REUTERS/Oswaldo Rivas)

Su influencia dentro del matrimonio creció de forma decisiva a partir de la derrota electoral sandinista de 1990, cuando advirtió a Ortega que sería traicionado por su entorno, y se consolidó en los años noventa, cuando asumió el control de la dieta y la medicación de su esposo tras dos infartos silenciosos que sufrió en 1994.

Un episodio determinante en ese proceso ocurrió en 1998, cuando Zoilamérica Ortega Murillo, hija de Murillo de una relación anterior y adoptada por Ortega, lo acusó públicamente de haberla abusado sexualmente durante casi catorce años.

Murillo respaldó a su esposo, calificó la denuncia de falsedad y excluyó a su hija del círculo familiar, que desde entonces vive exiliada en Costa Rica. Ese episodio marcó el punto en que la lealtad política y familiar hacia Ortega se convirtió en el criterio central de la organización del poder dentro del clan.

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Con el retorno de Ortega a la presidencia en 2007, Murillo fue nombrada coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cargo desde el cual se convirtió en una suerte de jefa de gabinete de facto y vocera oficial del gobierno.

El 10 de enero de 2017 asumió formalmente como vicepresidenta, fórmula que se repitió en las elecciones de 2021. Finalmente, en febrero de 2025, una reforma constitucional impulsada por el propio Ortega la convirtió en copresidenta de Nicaragua, con potestad para coordinar los órganos legislativo, judicial, electoral y de control que la Constitución anterior reconocía como independientes.

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La reforma, además, estableció que, si uno de los dos copresidentes muere o renuncia, el otro concluirá el período, de seis años hasta ahora, blindando jurídicamente la continuidad del poder dentro de la pareja.

Analistas y medios regionales la describen ya como la mujer con mayor concentración de poder absoluto en la historia política reciente de América Latina, un ascenso que no pasó por las urnas, sino que se construyó desde dentro del propio seno familiar.

En una de las pocas fotografías conocidas que muestran a los hijos de Daniel Ortega reunidos. De izquierda a derecha: Carlos Enrique, Camilo Daniel (hijo de una relación anterior a Murillo), Edmundo, Juan Carlos, Luciana, Camila, Rafael y Laureano. Solo faltan Maurice, y Zoilamérica, esta última exiliada y excluida del ámbito familiar (Foto archivo)

Cargos para los hijos

Sobre esa base, Ortega y Murillo fueron incorporando progresivamente a sus ocho hijos vivos a la estructura del Estado y de los medios de comunicación oficialistas.

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Rafael Antonio Ortega Murillo, de 58 años, es el mayor de los hermanos activos en el entorno familiar, considerado primogénito desde la exclusión de Zoilamérica. Antes dedicado a administrar los negocios petroleros familiares, financiados en buena parte con la cooperación venezolana, ha sido acreditado como asesor presidencial con rango de ministro y apareció como administrador clave de empresas como DNP Petronic e Inversiones Zanzíbar, todas ellas sancionadas por Estados Unidos.

Carlos Enrique Ortega Murillo, conocido como Tino, nació en Panamá en agosto de 1977 y tiene 48 años. Es hijo biológico de Murillo con un compañero anterior y fue adoptado por Ortega. Es el menos visible de los hermanos y se encarga del área técnica del oficialista canal 4 y de las transmisiones de las ligas locales de béisbol, una función discreta pero constante dentro del aparato mediático estatal.

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Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, es el primer hijo biológico de la pareja presidencial. Fue nombrado en enero de 2022 coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, el despacho que controla directamente su madre, y dirige el canal 4 y el noticiero oficialista Multinoticias. En abril de 2026 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su vinculación con la minería de oro en el país.

Juan Carlos Ortega Murillo, nacido el 17 de octubre de 1981, tiene 44 años. Antes conocido por tocar en la banda de rock Ciclo, es hoy propietario de la agencia estatal de publicidad Difuso Comunicaciones, de las radios Radio Uno y Rock FM, y de los canales TN8 y La Rock 22. Es el hermano con mayor actividad en redes sociales, aunque formalmente no ostenta un cargo público oficial.

Laureano Facundo Ortega Murillo, nacido el 20 de noviembre de 1982, tiene 43 años y es considerado mes el más probable sucesor dentro de la dinastía. Cantante de ópera y estudioso de Sociología y Ciencias Políticas, ejerce como asesor presidencial para las Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional, con rango de ministro, y dirige la agencia estatal ProNicaragua.

Desde 2021 se convirtió en el principal enlace del gobierno nicaragüense con China, tras protagonizar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín, y ha firmado acuerdos con Rusia e Irán, además de representar al país en foros internacionales relegando en la práctica al canciller oficial.

El entramado familiar que los Ortega Murillo han diseminado en el Estado incluyen también a yernos y nueras (Foto 19 Digital)

Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40 años, es el recién nombrado delegado presidencial del deporte, según el perfil descrito al inicio de este reportaje.

Camila Antonia Ortega Murillo, de 39 años, fundó y dirige la plataforma de moda Nicaragua Diseña y coordina la Comisión Nacional de Economía Creativa y Naranja, convertida en enero de 2025 en un ministerio dedicado a impulsar emprendimientos, creado específicamente para ella.

Luciana Catarina Ortega Murillo, de 37 años, la menor de los hermanos, gravita en torno a las actividades de Camila y participa en la administración de estaciones de radio y en la infraestructura técnica de los medios públicos, además de haber sido acreditada como asesora presidencial en misiones internacionales.

A esta red se suman los cónyuges de varios de los hermanos, incorporados también a cargos estatales. Mara Stotti, esposa de Daniel Edmundo, funge como directora de Desarrollo Turístico del Instituto Nicaragüense de Turismo. Katherine Argeñal, esposa de Carlos Enrique, es gerente general de la petrolera estatal DNP Petronic. Karen Santamaría, esposa de Laureano, figura en la planilla de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica.

El fenómeno se extiende además a otras siete familias de extrema confianza de la pareja presidencial, que ocupan puestos clave en la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, el Ejército y el servicio diplomático, según investigaciones de medios nicaragüenses en el exilio como Confidencial, Divergentes y La Prensa.

Sin igual en América

Es es el caso de nepotismo más fuerte de América. Ningún otro gobierno vigente en el continente mantiene hoy a ocho hijos de la pareja gobernante ejerciendo funciones estatales, empresariales o mediáticas de forma simultánea, sumados a nueras, yernos y una red de familias aliadas que se reparten instituciones completas.

El propio caso histórico de la dinastía Somoza, que gobernó Nicaragua entre 1936 y 1979 y a la que el propio Ortega combatió como guerrillero sandinista, resulta comparado una y otra vez por analistas y ex correligionarios del FSLN como precedente directo de lo que ahora reproduce el poder orteguista, aunque los Somoza concentraron el poder principalmente en la línea sucesoria directa de padre a hijo, sin el despliegue simultáneo de toda la parentela en el gabinete.

Otros casos latinoamericanos de nepotismo, como el de la familia Trujillo en República Dominicana, la de los Duvalier en Haití o los señalamientos más recientes sobre el entorno familiar de Nicolás Maduro en Venezuela, tampoco alcanzan el número de hijos con cargos formales y simultáneos que hoy exhibe el matrimonio Ortega Murillo.

En el plano mundial, la comparación obligada surge con la dinastía Kim en Corea del Norte, que ya acumula tres generaciones en el poder absoluto, aunque concentradas en un solo heredero por generación y no en un reparto simultáneo entre varios hermanos.

Algo similar ocurre con la familia Aliyev en Azerbaiyán, donde Ilham Aliyev heredó el poder de su padre Heydar y ha ido incorporando a su esposa como vicepresidenta, en un patrón que guarda cierto paralelismo con el ascenso de Rosario Murillo.

El caso más parecido en su lógica de reparto familiar extendido podría ser el de Guinea Ecuatorial, donde Teodoro Obiang, en el poder desde 1979, ha distribuido ministerios, la vicepresidencia y negocios petroleros entre varios de sus hijos, en un régimen calificado como uno de los más autoritarios y opacos del planeta.

También se cita con frecuencia el antiguo régimen de la familia Assad en Siria y el de los Bongo en Gabón, derrocado por un golpe militar en 2023 tras más de cinco décadas de control familiar.

Lo que distingue al caso nicaragüense es la combinación de una copresidencia matrimonial formalizada constitucionalmente, ocho hijos con funciones estatales o mediáticas activas y una sucesión dinástica que, según coinciden analistas nicaragüenses, ya se disputa en vida de ambos progenitores entre Laureano y el resto del clan Ortega Murillo.