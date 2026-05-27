República Dominicana

Presidente Abinader anuncia plan de inversión millonaria en Boca Chica, República Dominicana

La intervención sumará esfuerzos públicos y privados para renovar redes eléctricas, sanear el entorno, modernizar corredores viales y promover la inclusión laboral mediante la formación técnica y el acceso a la propiedad

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció este 26 de mayo un plan de inversión pública y privada en Boca Chica. Foto: Presidencia de República Dominicana
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció este 26 de mayo un plan de inversión pública y privada en Boca Chica. Foto: Presidencia de República Dominicana

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció este martes una inversión público-privada de RD$20,000 millones (341,880.34 dólares) para una intervención integral en Boca Chica que busca convertir al municipio en un polo turístico y logístico, con crecimiento económico con obras de saneamiento, vialidad, recuperación de espacios públicos y servicios básicos, informaron la Presidencia de República Dominicana y medios dominicanos.

Una de las partidas más altas del plan corresponde al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, con más de RD$11,000 millones destinados a alcantarillado sanitario, planta de tratamiento y emisor submarino, según dijo Abinader. El mandatario sostuvo que esa infraestructura busca proteger la playa de Boca Chica, mejorar las aguas subterráneas y sostener el desarrollo ambiental del municipio en las próximas décadas.

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La intervención también incluye la ampliación de la subestación eléctrica, nuevos alimentadores para eliminar sobrecargas, modernización y normalización de redes, la instalación de 5,145 luminarias LED inteligentes y la regularización de miles de usuarios, según el medio El Dinero. A eso se suma la entrega de títulos de propiedad a más de 2,000 familias, una medida que Abinader vinculó con estabilidad patrimonial y acceso a futuro.

«Se trata de la visión de un país que decide mirar su territorio con otros ojos, deja de ver potenciales aislados y comienza a construir oportunidades integrales en cada rincón del país», afirmó Abinader. El presidente agregó que el plan «no se trata solo de obras: es una visión de país y una transformación integral del territorio».

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Santo Domingo Este. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
Santo Domingo Este. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El plan combina saneamiento, carreteras y recuperación urbana

En materia vial, el proyecto contempla la extensión de la avenida Ecológica hasta el Puerto Multimodal, con conexión hacia el sur, el norte y el nordeste de República Dominicana a través de la circunvalación y la autopista Juan Pablo II, según dijo Abinader. También prevé la conclusión de la marginal de Las Américas y el asfaltado de más de 125 kilómetros de calles.

El mandatario presentó esas obras como parte de una red para mejorar la movilidad y acercar empleos e inversiones. «Es Estado. Es coordinación. Es visión compartida. Eso es lo que representa este Plan Integral de Desarrollo», añadió el presidente.

El programa incluye además intervenciones en la calle Duarte, el parque de Boca Chica, la parroquia San Rafael Arcángel, la plaza de vendedores y el futuro malecón de Andrés, indica la nota de El Dinero. El Gobierno también devolverá a la comunidad los terrenos del antiguo ingenio para transformarlos en un parque recreativo con áreas deportivas, senderos, anfiteatro, espacios familiares y una réplica de la chimenea que, según el medio, preservará la memoria histórica de Andrés.

El ministro y director del Gabinete de Transporte Deligne Ascención Burgos dijo a El Dinero que las inversiones públicas y privadas apuntan a convertir la zona en un polo de desarrollo económico, turístico y logístico. Ascención Burgos sostuvo que las obras «representan empleos, oportunidades y desarrollo para la comunidad» y definió el conjunto de iniciativas como «el nacimiento de una nueva ciudad» orientada al desarrollo y las oportunidades.

Zonas urbanas concentran el mayor déficit habitacional y muestran carencias en servicios básicos como agua y energía. (Cortesía: Turismo en república Dominicana)
Zonas urbanas concentran el mayor déficit habitacional y muestran carencias en servicios básicos como agua y energía. (Cortesía: Turismo en república Dominicana)

Costa Blanca suma inversión privada y reubicación de vendedores

Como parte del relanzamiento urbano y turístico, el proyecto privado Costa Blanca fue presentado como un desarrollo inmobiliario mixto de más de 600.000 m², según dijo la socia gestora de Terra Partners Tania Ramírez a El Dinero. El plan contempla residencias, comercios, áreas recreativas, un hotel y un parque lineal de playa de unos 38.000 m² de uso público.

Ramírez afirmó al medio que Boca Chica concentra más de USD 1,700 millones en inversiones respaldadas por empresas e infraestructuras como AES Dominicana, DP World Caucedo y el Aeropuerto Internacional de Las Américas. También señaló que Costa Blanca incluirá la reubicación organizada de vendedores playeros en un área de unos 15.000 m², con el objetivo de integrarlos al desarrollo turístico y urbano del municipio.

«Hoy, Boca Chica está siendo impactada de manera positiva por importantes acciones que provienen del Estado de República Dominicana y del sector privado, tanto en la construcción de infraestructura como en mejoras a un municipio y a una playa que ha sido un símbolo del país. Estas no son obras aisladas, sino pruebas concretas de una transformación que no se detiene», dijo Ramírez, según el medio.

El plan oficial incorpora además nuevas estancias infantiles, centros educativos, el Politécnico Ave María de 44 aulas y programas de formación técnico-profesional junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), indica El Dinero. En salud, incluye la reconstrucción de la emergencia del hospital municipal y la construcción del Hospital Pediátrico San Andrés, además de nuevas instalaciones deportivas.

La bendición del acto estuvo a cargo del arzobispo de la Diócesis Stella Maris monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, quien agradeció el inicio del proyecto Costa Blanca e invocó protección para la obra y para quienes trabajarán y se beneficiarán de ella. En la actividad acompañaron a Abinader el expresidente Hipólito Mejía, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, varios ministros, autoridades locales y ejecutivos del sector privado, entre ellos representantes de Inicia, Conep, Inapa, Refidomsa, Aduanas y Autoridad Portuaria Dominicana.

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