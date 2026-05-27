Costa Rica

Costa Rica y Panamá intentan bajar tensión diplomática con nueva agenda conjunta sobre migración, seguridad y comercio

Los cancilleres Manuel Tovar y Javier Martínez-Acha sostuvieron una reunión en Naciones Unidas en medio de meses de fricciones bilaterales marcadas por diferencias migratorias, controles fronterizos y disputas comerciales

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Los cancilleres Manuel Tovar y Javier Martínez-Acha se reunieron en Nueva York para abordar temas de seguridad, migración y comercio. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Los cancilleres Manuel Tovar y Javier Martínez-Acha se reunieron en Nueva York para abordar temas de seguridad, migración y comercio. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá dieron una nueva señal de acercamiento diplomático luego de varios meses marcados por tensiones políticas y diferencias bilaterales en temas migratorios, comerciales y de seguridad fronteriza.

El canciller costarricense, Manuel Tovar, y su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvieron un encuentro en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde ambos acordaron impulsar una agenda conjunta para atender desafíos comunes mediante mesas binacionales de trabajo.

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Según la información oficial divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la reunión permitió abordar temas relacionados con seguridad, migración, aduanas y comercio, áreas que durante los últimos meses han provocado roces entre San José y Ciudad de Panamá.

“Ambos destacaron la histórica relación de buena vecindad que une a ambos pueblos y reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para enfrentar los retos actuales”, señalaron las cancillerías tras el encuentro.

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La cita ocurre en un momento especialmente delicado para la relación bilateral entre los dos países vecinos, luego de múltiples episodios de tensión política que escalaron públicamente desde 2025.

Collage con la bandera de Costa Rica sobre un río y personas, y la de Panamá sobre un puerto con barcos; incluye escenas de migración, narcotráfico y mercados.
Costa Rica y Panamá acordaron crear mesas binacionales de trabajo para enfrentar desafíos comunes en la agenda bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Migración y cierres fronterizos marcaron las principales diferencias

Uno de los principales focos de conflicto entre Costa Rica y Panamá ha sido el manejo de la migración irregular a través de la frontera común, particularmente tras el incremento de flujos provenientes de Sudamérica, Venezuela y otras regiones que atraviesan el Tapón del Darién.

Durante los últimos meses, ambos gobiernos intercambiaron cuestionamientos públicos sobre la coordinación migratoria, los traslados humanitarios y la responsabilidad en la atención de miles de migrantes que cruzan territorio panameño hacia Costa Rica.

Ambas naciones han vivido tensiones derivadas de operativos fronterizos y diferencias sobre controles de seguridad en Paso Canoas, una de las zonas comerciales y migratorias más sensibles de Centroamérica.

Las discusiones también se intensificaron luego de medidas implementadas por Panamá relacionadas con restricciones comerciales y controles aduaneros que generaron preocupación entre exportadores y transportistas costarricenses.

En paralelo, autoridades de ambos países han manifestado preocupación por el aumento de actividades vinculadas con narcotráfico, crimen organizado y tráfico de personas en la región fronteriza.

El manejo del flujo migratorio proveniente del Darién se convirtió en uno de los principales puntos de fricción entre San José y Panamá. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)
El manejo del flujo migratorio proveniente del Darién se convirtió en uno de los principales puntos de fricción entre San José y Panamá. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

El encuentro busca reconstruir canales políticos

En ese contexto, la reunión sostenida en Nueva York fue interpretada como un intento de reconstruir canales de diálogo político y bajar el tono de confrontación bilateral.

Los cancilleres acordaron establecer mesas técnicas binacionales orientadas a generar resultados concretos en temas prioritarios para ambas administraciones.

Según el comunicado oficial, los gobiernos impulsarán “un diálogo constructivo” enfocado en fortalecer la coordinación institucional y encontrar soluciones compartidas.

El canciller costarricense, Manuel Tovar, ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de mantener cooperación regional en temas migratorios y de seguridad, especialmente ante el impacto que tiene la crisis migratoria continental sobre Centroamérica.

Por su parte, Javier Martínez-Acha Vásquez ha insistido en que Panamá enfrenta una presión migratoria histórica derivada del flujo constante de personas que atraviesan el Darién rumbo al norte del continente.

Comercio y aduanas siguen siendo puntos sensibles

Otro de los temas centrales en la relación bilateral ha sido el comercio regional y el tránsito de mercancías entre ambos países.

Empresarios costarricenses han manifestado preocupación durante el último año por atrasos aduaneros, inspecciones y restricciones que afectan el paso de productos hacia Panamá y el resto de Centroamérica.

El conflicto incluso llegó a generar advertencias sobre posibles impactos económicos para exportadores nacionales, especialmente en productos agrícolas y mercancías de tránsito terrestre.

Costa Rica y Panamá mantienen una de las relaciones comerciales más dinámicas de la región centroamericana, con intercambio constante de alimentos, bienes industriales, combustibles y servicios logísticos.

Por eso, el establecimiento de mesas binacionales sobre comercio y aduanas aparece como uno de los principales intentos para evitar una escalada mayor en las diferencias bilaterales.

La relación entre ambos países atravesó meses de tensión por diferencias migratorias, aduaneras y comerciales.
La relación entre ambos países atravesó meses de tensión por diferencias migratorias, aduaneras y comerciales.

Seguridad regional se mantiene como prioridad compartida

La cooperación en seguridad también figura entre las prioridades del nuevo acercamiento diplomático.

La frontera sur costarricense se ha convertido en una zona estratégica para el combate contra el narcotráfico y las redes criminales que operan entre Colombia, Panamá y Costa Rica.

En distintas ocasiones, autoridades costarricenses y panameñas han coordinado operativos conjuntos relacionados con tráfico de drogas, armas y personas.

Sin embargo, el deterioro político de la relación bilateral durante los últimos meses generó preocupación sobre posibles afectaciones en los mecanismos de cooperación regional.

Con la reunión celebrada en Naciones Unidas, ambos gobiernos intentan ahora proyectar una señal de estabilidad diplomática y coordinación regional en medio de un escenario regional marcado por presión migratoria, inseguridad y tensiones comerciales.

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