Estados Unidos sancionó a casas de cambio vinculadas al régimen iraní para frenar sus operaciones financieras internacionales (REUTERS/ARCHIVO)

Estados Unidos impuso hoy sanciones a varias casas de cambio vinculadas al régimen iraní, a su personal asociado, a empresas fachada y a 19 buques. Estas entidades permiten al régimen iraní eludir sanciones internacionales y financiar actividades en Oriente Medio. La acción forma parte de la campaña “Furia Económica” y está dirigida al sistema financiero clandestino y a operaciones marítimas ilícitas que facilitan el movimiento de miles de millones de dólares anuales derivados de la venta de petróleo y productos petroquímicos.

Las sanciones están dirigidas especialmente a Amin Exchange, una casa de cambio iraní que opera a través de una red de empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y China, incluyendo Hong Kong. Esta red blanquea dinero para bancos y empresas estatales iraníes sancionados.

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Según el comunicado, Estados Unidos pretende desmantelar estos canales financieros para privar al régimen iraní de los recursos que utiliza para amenazar la estabilidad regional, apoyar a organizaciones terroristas y desarrollar programas de armamento. La medida refuerza el compromiso de ejercer máxima presión económica sobre Irán hasta que el régimen cese sus actividades.

El Departamento de Estado ofrece hasta 15 millones de dólares de recompensa por información que ayude a interrumpir los mecanismos financieros del régimen. (REUTERS/ARCHIVO)

La Administración Trump anunció que continuará exigiendo responsabilidades a Irán y contrarrestando su comportamiento. Como parte de la Operación Furia Económica, se intensificará la presión económica sobre la red internacional que sostiene el comercio ilícito de energía de Irán.

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El programa Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus ramas. Más información está disponible en el sitio web de RFJ.

Firmeza para combatir el terrorismo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió este martes “firmeza” a los socios de Washington para combatir diferentes tipos de terrorismo, desde el iraní hasta el del cártel de Sinaloa.

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“Nuestros socios europeos han de unirse a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán mediante la designación de los financiadores y el desenmascaramiento de sus empresas fantasma y pantalla, el cierre de sus sucursales bancarias y el desmantelamiento de sus aliados”, afirmó Bessent en París, en la apertura de la quinta conferencia internacional sobre las maneras de frenar la financiación del terrorismo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, posa para una foto antes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en París, Francia, el 18 de mayo de 2026. REUTERS/Tom Nicholson

“Nuestros socios en todo el mundo -agregó- tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbollah hasta el cártel de Sinaloa”.

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El responsable estadounidense centró su discurso especialmente en Irán y lamentó que de la sensación de que su país se encuentre “solo” a la hora de luchar “con determinación” contra lo que denomina como “terrorismo iraní”.

“Si comparten nuestra indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que pretenden tomar como rehén a la economía global, los carteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes, este es el momento de unirse a los Estados Unidos para actuar de manera enérgica”, instó.

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Estados Unidos designa a la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otras organizaciones criminales transnacionales como grupos terroristas extranjeros

Asimismo, abordó la política de sanciones económicas que practica Washington para castigar a ciertos gobiernos y aclaró que la misma “se ajusta cuidadosamente” a los “objetivos específicos” de EE.UU.

“Vimos esto con las acciones históricas del presidente con Siria, y lo estamos presenciando de nuevo a medida que los Estados Unidos guían a los venezolanos hacia la prosperidad tras décadas de represión”, explicó.

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Bessent agregó que su país ayudará “a las instituciones financieras a centrarse en los esquemas más sofisticados de evasión de sanciones financieras terroristas”.