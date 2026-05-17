Crisis en Bolivia: la ciudad de La Paz continúa bloqueada por los movimiento sindicales pese a los operativos militares y policiales

El operativo Corredor Humanitario inició a las 2:00 am y dejó 47 detenidos, cinco heridos y puntos de bloqueo activos en La Paz. (REUTERS/Claudia Morales)

La ciudad boliviana de La Paz permanece cercada por bloqueos sindicales y sociales pese a los operativos militares y policiales desplegados el sábado para liberar los accesos principales. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en la madrugada del domingo persistían 22 puntos de bloqueo, la mayoría en el departamento de La Paz.

El sábado a las 02.00 horas comenzó un operativo denominado Corredor Humanitario, en el que agentes y militares emplearon medios antidisturbios no letales para intentar restablecer el tránsito. Según la Defensoría del Pueblo, este despliegue dejó al menos 47 personas detenidas y cinco heridas. El Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas del orden tras trece horas de acciones, sin lograr la apertura total de las vías bloqueadas.

PUBLICIDAD

El Gobierno ordenó el repliegue de fuerzas tras 13 horas de intervención, sin lograr la apertura total de las rutas bloqueadas. (REUTERS/Claudia Morales)

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Pedro Callisaya, reportó que entre los heridos hay personas con lesiones oculares y faciales, además de agresiones a la prensa e impedimentos a su labor. También se registraron confrontaciones entre manifestantes y vecinos en distintos puntos de bloqueo.

Callisaya señaló que la protesta debe ejercerse de modo pacífico y que la intervención estatal debe regirse por legalidad, necesidad y proporcionalidad. Solicitó nuevamente el diálogo como mecanismo para resolver la crisis. “Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana”, declaró a la emisora Erbol.

PUBLICIDAD

Los campesinos aimaras exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y mantienen bloqueada la carretera a Oruro junto a seguidores de Evo Morales. (EFE/ Luis Gandarillas)

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, indicó que el operativo Corredor Humanitario tenía como objetivo permitir el ingreso de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos. Explicó que, una vez conseguido el reabastecimiento de insumos críticos, se ordenó el retiro de policiales y militares para evitar confrontaciones y actos de violencia.Gálvez afirmó que la intervención no buscaba enfrentamiento con los manifestantes, sino garantizar el abastecimiento de hospitales y servicios básicos. Señaló que las fuerzas del orden actuaron bajo criterios de contención y sin uso de armamento letal.

En sectores como Huajchilla y La Ceja de El Alto, se registraron lanzamientos de piedras, uso de cartuchos de dinamita y fogatas para impedir el paso de las fuerzas de seguridad. La Policía respondió con gases lacrimógenos. El convoy militar y policial regresó a La Paz tras más de 13 horas de trabajo.

PUBLICIDAD

El Gobierno convocó a sectores sociales y organizaciones campesinas a una reunión con el presidente Paz para buscar una salida al conflicto. (REUTERS/Claudia Morales)

Durante el operativo se retiraron obstáculos utilizados por campesinos aimaras para bloquear la carretera en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, explicó que la decisión de no avanzar hacia Oruro se debió a la presencia de una marcha de seguidores del ex presidente Evo Morales, también con el objetivo de exigir la dimisión de Paz.

El Gobierno convocó para el domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria Bartolina Sisa y otros sectores sociales a una reunión en Casa Grande del Pueblo. En el encuentro participará el presidente Paz, según el portavoz José Luis Gálvez.

PUBLICIDAD