América Latina

Crisis en Bolivia: la ciudad de La Paz continúa bloqueada por los movimiento sindicales pese a los operativos militares y policiales

Las autoridades locales indicaron que en la madrugada del domingo persistían 22 puntos de bloqueo. Tras una jornada de nuevos enfrentamientos, el Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas del orden

Guardar
Google icon
El operativo Corredor Humanitario inició a las 2:00 am y dejó 47 detenidos, cinco heridos y puntos de bloqueo activos en La Paz. (REUTERS/Claudia Morales)
El operativo Corredor Humanitario inició a las 2:00 am y dejó 47 detenidos, cinco heridos y puntos de bloqueo activos en La Paz. (REUTERS/Claudia Morales)

La ciudad boliviana de La Paz permanece cercada por bloqueos sindicales y sociales pese a los operativos militares y policiales desplegados el sábado para liberar los accesos principales. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en la madrugada del domingo persistían 22 puntos de bloqueo, la mayoría en el departamento de La Paz.

El sábado a las 02.00 horas comenzó un operativo denominado Corredor Humanitario, en el que agentes y militares emplearon medios antidisturbios no letales para intentar restablecer el tránsito. Según la Defensoría del Pueblo, este despliegue dejó al menos 47 personas detenidas y cinco heridas. El Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas del orden tras trece horas de acciones, sin lograr la apertura total de las vías bloqueadas.

PUBLICIDAD

El Gobierno ordenó el repliegue de fuerzas tras 13 horas de intervención, sin lograr la apertura total de las rutas bloqueadas. (REUTERS/Claudia Morales)
El Gobierno ordenó el repliegue de fuerzas tras 13 horas de intervención, sin lograr la apertura total de las rutas bloqueadas. (REUTERS/Claudia Morales)

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Pedro Callisaya, reportó que entre los heridos hay personas con lesiones oculares y faciales, además de agresiones a la prensa e impedimentos a su labor. También se registraron confrontaciones entre manifestantes y vecinos en distintos puntos de bloqueo.

Callisaya señaló que la protesta debe ejercerse de modo pacífico y que la intervención estatal debe regirse por legalidad, necesidad y proporcionalidad. Solicitó nuevamente el diálogo como mecanismo para resolver la crisis. “Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana”, declaró a la emisora Erbol.

PUBLICIDAD

Los campesinos aimaras exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y mantienen bloqueada la carretera a Oruro junto a seguidores de Evo Morales. (EFE/ Luis Gandarillas)
Los campesinos aimaras exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y mantienen bloqueada la carretera a Oruro junto a seguidores de Evo Morales. (EFE/ Luis Gandarillas)

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, indicó que el operativo Corredor Humanitario tenía como objetivo permitir el ingreso de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos. Explicó que, una vez conseguido el reabastecimiento de insumos críticos, se ordenó el retiro de policiales y militares para evitar confrontaciones y actos de violencia.Gálvez afirmó que la intervención no buscaba enfrentamiento con los manifestantes, sino garantizar el abastecimiento de hospitales y servicios básicos. Señaló que las fuerzas del orden actuaron bajo criterios de contención y sin uso de armamento letal.

En sectores como Huajchilla y La Ceja de El Alto, se registraron lanzamientos de piedras, uso de cartuchos de dinamita y fogatas para impedir el paso de las fuerzas de seguridad. La Policía respondió con gases lacrimógenos. El convoy militar y policial regresó a La Paz tras más de 13 horas de trabajo.

El Gobierno convocó a sectores sociales y organizaciones campesinas a una reunión con el presidente Paz para buscar una salida al conflicto. (REUTERS/Claudia Morales)
El Gobierno convocó a sectores sociales y organizaciones campesinas a una reunión con el presidente Paz para buscar una salida al conflicto. (REUTERS/Claudia Morales)

Durante el operativo se retiraron obstáculos utilizados por campesinos aimaras para bloquear la carretera en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, explicó que la decisión de no avanzar hacia Oruro se debió a la presencia de una marcha de seguidores del ex presidente Evo Morales, también con el objetivo de exigir la dimisión de Paz.

El Gobierno convocó para el domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria Bartolina Sisa y otros sectores sociales a una reunión en Casa Grande del Pueblo. En el encuentro participará el presidente Paz, según el portavoz José Luis Gálvez.

Temas Relacionados

Bloqueos La PazGobierno BoliviaProtestas SocialesFuerzas ArmadasÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mayoría de los bolivianos apoya la presencia de la DEA en el país para colaborar en la lucha contra el narcotráfico

La reanudación de la colaboración internacional en el combate contra el tráfico de drogas ocurre después de una larga suspensión iniciada durante la gestión de Evo Morales. Un estudio refleja la amplia aceptación de la población

La mayoría de los bolivianos apoya la presencia de la DEA en el país para colaborar en la lucha contra el narcotráfico

Drago, el perro policía uruguayo que encontró 118 kilos de droga y se volvió clave en la lucha contra el narcotráfico

El pastor belga malinois tiene cuatro años y fue determinante para encontrar 790.000 dosis de paco

Drago, el perro policía uruguayo que encontró 118 kilos de droga y se volvió clave en la lucha contra el narcotráfico

La ONU instó al cese inmediato de las hostilidades en Líbano en medio de los ataques entre Hezbollah e Israel

António Guterres enfatizó en la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales, mientras Estados Unidos impulsa nuevas negociaciones en el marco de los acuerdos temporales de alto el fuego

La ONU instó al cese inmediato de las hostilidades en Líbano en medio de los ataques entre Hezbollah e Israel

Chile: así avanza en el Congreso el Proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de Kast

La también llamada “Ley Miscelánea” sorteó un “tsunami” de indicaciones y la próxima semana será clave pues se votará en general en la Cámara de Diputados

Chile: así avanza en el Congreso el Proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de Kast

Nancy Guerrero, directora de MSF para Sudamérica: “En América Latina la principal epidemia es la violencia”

La jefa de operaciones de la organización en la región advierte en diálogo con Infobae que las agresiones contra estructuras médicas se multiplican, que la crisis migratoria sigue grave aunque haya salido del foco mediático y que Haití atraviesa un colapso institucional que el mundo se acostumbró a ignorar

Nancy Guerrero, directora de MSF para Sudamérica: “En América Latina la principal epidemia es la violencia”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 11:30 horas es del 15%, medio punto menos que en 2022

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 11:30 horas es del 15%, medio punto menos que en 2022

España es el mejor país de Europa en derechos LGTBIQ+, pero la discriminación persiste: así es la realidad del colectivo más allá de las leyes

Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que murió en un accidente en Australia en medio del “viaje de sus sueños”

JNE proclama hoy resultados oficiales de la primera vuelta EN VIVO: Autoridades llegan a la sede del ente electoral

¿Quiénes son los atletas rarámuris y mixtecas que conquistaron el oro, plata y bronce en el Gran Maratón de la Muralla China?

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque con dron provocó un incendio en la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos

Un ataque con dron provocó un incendio en la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos

El régimen de Irán volvió a amenazar a EEUU con una respuesta “más contundente y severa” ante cualquier nueva agresión

Drago, el perro policía uruguayo que encontró 118 kilos de droga y se volvió clave en la lucha contra el narcotráfico

La ONU instó al cese inmediato de las hostilidades en Líbano en medio de los ataques entre Hezbollah e Israel

¿Cómo pueden China y Estados Unidos evitar la Trampa de Tucídides?

ENTRETENIMIENTO

El entrenamiento de Anne Hathaway a los 43 años para su transformación en “El diablo viste a la moda”

El entrenamiento de Anne Hathaway a los 43 años para su transformación en “El diablo viste a la moda”

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

La nueva biografía de Olivia Newton-John revela un ‘casi romance’ con John Travolta

Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, volvió a Instagram tras el escándalo de su esposo

El mensaje de Chadwick Boseman que cambió a Colman Domingo: “Aunque el camino sea difícil, no estás solo”