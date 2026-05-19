Emiratos Árabes Unidos confirmó que el ataque con drones contra la central nuclear de Barakah fue lanzado desde Irak. (AP/ARCHIVO)

Emiratos Árabes Unidos denunció este martes que drones responsables de un ataque contra la central nuclear de Barakah el pasado fin de semana procedían de Irak, desde donde operan grupos armados respaldados por Irán. El Ministerio de Defensa emiratí informó en un comunicado que la investigación técnica confirmó que los tres drones partieron del territorio iraquí. Las autoridades precisaron que el ataque se produjo el domingo e involucró un dron que impactó en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear, ubicada a 200 kilómetros al oeste de Abu Dabi, cerca de la frontera con Arabia Saudita y Catar.

No se reportaron heridos ni alteraciones en los niveles de radiación. La empresa estatal Emirates Nuclear Energy Company indicó en 2024 que la central suministra hasta una cuarta parte de las necesidades eléctricas del país. El Ministerio de Defensa emiratí señaló que en las últimas 48 horas detectaron seis drones que intentaron atacar áreas civiles y vitales, y que todos provenían de territorio iraquí, sin atribuir la autoría a ningún grupo específico. Defensa añadió que Emiratos Árabes Unidos se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y seguridad nacional, según las leyes y convenios internacionales.

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Un dron impactó en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, sin causar heridos ni alterar la radiación.

El Gobierno de Irak condenó los ataques lanzados desde su espacio aéreo y afirmó estar dispuesto a cooperar en la verificación de los hechos. Bagdad rechazó el uso de su territorio, espacio aéreo y aguas territoriales para lanzar ataques contra países vecinos y manifestó que las fuerzas de seguridad han adoptado medidas para frustrar y descubrir intentos similares. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), expresó su preocupación tras el ataque y afirmó que los niveles de radiación en la central nuclear de Barakah siguen siendo normales y no se han registrado heridos.

Emiratos Árabes Unidos detectó seis drones adicionales intentado atacar zonas civiles y vitales, todos lanzados desde Irak. (EFE/ARCHIVO)

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos condenaron el ataque y lo calificaron de peligrosa escalada. Arabia Saudita también condenó el ataque y lo consideró una amenaza para la estabilidad de la región. El ministro de Asuntos Exteriores emiratí, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Catar, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Marruecos, Egipto y Baréin, quienes reafirmaron el derecho de Emiratos Árabes Unidos a responder. La central de Barakah entró en servicio en 2020 y es la segunda central nuclear construida en la región, después de Irán, y la primera en el mundo árabe.

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Irán lanzó ataques contra Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo tras los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, dirigiéndose principalmente contra infraestructuras energéticas y económicas. Hasta el domingo, la central nuclear de Barakah no había sido objetivo de ataques. En Irak operan milicias proiraníes equipadas con drones y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, también poseen drones de combate.