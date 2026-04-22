Importaciones de vehículos y partes en El Salvador crecen un 19.5% en 2025

Las importaciones de vehículos y repuestos en El Salvador alcanzaron USD 1.298,9 millones durante 2025, reflejando el dinamismo del sector automotor. (China Daily vía REUTERS)

El aumento en la demanda de vehículos motorizados y repuestos en El Salvador durante 2025 se reflejó en cifras que muestran un crecimiento relevante en el comercio exterior del sector automotor.

El valor de las importaciones alcanzó los USD 1,298.9 millones, un dato que evidencia el dinamismo de la economía y la logística nacional.

La mayor parte del gasto en importaciones se destinó a vehículos para el transporte de mercancías, con un desembolso de USD 475 millones. Los automóviles de turismo y otros vehículos para pasajeros absorbieron USD 426.1 millones, mientras que los vehículos para usos especiales y las bicicletas representaron montos considerablemente más bajos.

La aceleración en la compra de vehículos, motocicletas y partes por parte de El Salvador se evidenció en la evolución de la tasa de crecimiento anual, que para el periodo 2024-2025 llegó al 19.5%. La cifra superó el crecimiento del año anterior y consolidó una tendencia en alza en las importaciones del sector.

El Salvador destinó USD 475 millones a la compra de vehículos para transporte de mercancías y USD 426,1 millones a automóviles de turismo en 2025. (Foto: Shutterstock)

La estructura de proveedores muestra una marcada preferencia por el mercado asiático y norteamericano. China encabezó la lista con ventas por USD 286.7 millones, seguida de Estados Unidos con USD 228 millones y Japón con USD 178 millones. Otros países como México, República de Corea, Tailandia, India y Argentina también figuran entre los principales vendedores, aunque con valores inferiores.

El Salvador ha diversificado el origen de sus importaciones automotrices, lo que permite al sector acceder a distintas tecnologías y gamas de producto. Esta variedad fomenta la competencia y favorece a los consumidores locales, quienes encuentran más opciones y precios en el mercado.

Exportaciones salvadoreñas de vehículos y partes en 2025

En el mismo periodo, las exportaciones de El Salvador en el rubro de vehículos, partes y accesorios también mostraron un crecimiento sostenido. El país registró ventas al exterior por USD 29.9 millones, una cifra que supera a la de los dos años previos.

Las exportaciones salvadoreñas de vehículos, partes y accesorios sumaron USD 29,9 millones en 2025, superando los resultados de años previos. (AP foto/Lee Jin-man)

La mayoría de las exportaciones correspondió a partes y accesorios automotrices, que generaron USD 16.7 millones. Los vehículos para transporte de mercancías y los automóviles de turismo también tuvieron una participación relevante, aunque menor en comparación.

Los principales destinos de los productos exportados por El Salvador fueron sus vecinos centroamericanos. Honduras absorbió casi la mitad del total exportado, con compras por USD 13.4 millones. Nicaragua y Guatemala completaron el podio, mientras que Estados Unidos y México también figuran entre los compradores, aunque con montos más bajos.

La composición de las exportaciones salvadoreñas revela que el país se ha posicionado como proveedor regional de componentes y partes para ensamblaje y mantenimiento automotriz. Si bien existen ventas de vehículos completos, el volumen principal corresponde a insumos para otras industrias del istmo.

Honduras, Nicaragua y Guatemala fueron los principales destinos de los productos automotrices exportados por El Salvador. (Chinatopix vía AP, Archivo)

El resultado de 2025 confirma que El Salvador experimentó una expansión tanto en la importación como en la exportación de productos automotrices. El crecimiento de las importaciones responde a la mayor demanda interna de transporte, mientras que el impulso exportador refleja la consolidación de la industria nacional como actor relevante en el suministro de insumos para la región.

La dinámica comercial del sector automotor salvadoreño durante 2025 se caracterizó por el aumento sostenido de las compras externas y el fortalecimiento de las ventas regionales de partes y componentes. El país logró aprovechar la diversificación de sus proveedores y la creciente demanda centroamericana, lo que refuerza su papel en el comercio automotor de la región.